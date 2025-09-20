Diretta Formula 1 streaming qualifiche GP Azerbiagian 2025 Baku live video: cronaca, orari, tempi e classifiche delle sessioni di oggi, sabato 20 settembre

DIRETTA FORMULA 1: GP AZERBAIGIAN 2025 FP3, OCCHIO AL VENTO PER LE QUALIFICHE!

È terminata la diretta Formula 1 della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Azerbaigian 2025. Dopo aver dominato le prime due sessioni, Lando Norris mette il sigillo anche sulle FP3: il britannico della McLaren chiude davanti a tutti con un 1:41.223. Alle sue spalle Verstappen, poi Piastri in terza posizione, Hamilton quarto e Antonelli quinto. Più attardata l’altra Ferrari di Leclerc, soltanto decima. Appuntamento alle 14 per le qualifiche, dove il fattore vento – con raffiche annunciate – potrebbe ancora mescolare le carte. (agg. di Fabio Belli)

FORMULA 1 DIRETTA STREAMING VIDEO TV QUALIFICHE GP AZERBIAGIAN 2025 BAKU: COME SEGUIRE

La diretta Formula 1 in tv sarà solo su Sky Sport F1 per le qualifiche del GP Azerbiagian 2025 a Baku, che saranno invece in differita per tutti in chiaro su Tv8 dalle ore 17.00. Per la diretta streaming video dunque i riferimenti restano Sky Go e Now Tv.

GP AZERBAIGIAN 2025 FP3, TEMPI DA PODIO PER ALBON E ANTONELLI

Prosegue la diretta Formula 1 della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Azerbaigian 2025. Bearman continua a dettare il ritmo nelle FP3 con 1:44.450, seguito da Tsunoda che porta la Red Bull al secondo posto. Norris abbassa il crono di otto decimi e si porta in testa in 1:43.640, mentre Antonelli piazza la sua Mercedes al secondo posto in 1:44.099. Poi è Leclerc a prendere il comando con 1:43.048, ma Hamilton – già leader nelle FP2 di ieri – scavalca tutti con 1:42.988. Piastri reagisce e riporta la McLaren davanti in 1:42.726, Sainz risale in seconda posizione con la Williams e Leclerc torna di nuovo al vertice in 1:42.354. Verstappen con la Red Bull passa al secondo posto in 1:42.567, quindi piazza il giro più veloce in 1:41.727. A 16 minuti dal termine Hamilton è terzo con la Ferrari, Albon si inserisce in seconda piazza in 1:41.983 e Antonelli chiude in terza posizione con 1:41.992. (agg. di Fabio Belli)

GP AZERBAIGIAN 2025 FP3, PRIMI TEMPI PER BEARMAN

È iniziata la diretta Formula 1 della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Azerbaigian 2025. Bearman con la Haas segna il primo riferimento cronometrico della giornata in 2:23.669. Nel frattempo i motori Ferrari si scaldano: Leclerc e Hamilton attendono i giri degli altri per approfittare di una pista più pulita dopo la pioggia notturna a Baku. Intanto Bearman abbassa ulteriormente il proprio tempo a 1:45.724. Scende in pista anche Piastri, che si porta subito al comando con 1:44.817. (agg. di Fabio Belli)

GP AZERBAIGIAN 2025 FP3, SEMAFORO VERDE ALLE 10.30!

Pronta a iniziare la diretta Formula 1 della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Azerbaigian 2025. A Baku si torna in pista per le Fp3 che scatteranno alle 10.30. Nella giornata di ieri il miglior tempo è stato firmato da Norris su McLaren nelle FP1 e da Hamilton con la Ferrari nelle FP2. Alle 14 scatteranno invece le qualifiche. Questo weekend potrebbe essere decisivo per l’assegnazione del titolo Costruttori alla squadra “Papaya” guidata da Andrea Stella. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1: MCLAREN CON ALTI E BASSI NEL “REGNO” DI LECLERC

Fare la pole position a Baku non è così importante (per informazioni chiedere a Charles Leclerc), ma oggi sabato 20 settembre l’appuntamento sarà comunque affascinante con la diretta Formula 1 per le qualifiche del Gran Premio d’Azerbaigian 2025 sull’anomalo tracciato della capitale azera, dove serve precisione millimetrica nelle curve più tortuose, ma anche potenza massima sul lunghissimo rettilineo.

Considerate un paio d’ore di fuso orario fra l’Italia e Baku, è bene indicare subito gli appuntamenti odierni con la diretta Formula 1, che ci terrà compagnia già dalle ore 10.30 con la terza sessione di prove libere FP3, poi sulle rive del mar Caspio il culmine del sabato sarà ovviamente con le qualifiche, che scatteranno con il Q1 alle nostre ore 14.00.

Fissati i riferimenti pratici essenziali, dobbiamo annotare che già la prima sessione del venerdì è servita alla McLaren per mettere in chiaro i rapporti di forza: primo Lando Norris e secondo Oscar Piastri, impressionante soprattutto il britannico che ha rifilato tre decimi al compagno di squadra e oltre mezzo secondo al resto del gruppo, a cominciare dal terzo posto proprio di Charles Leclerc.

Il monegasco della Ferrari ha sicuramente feeling con Baku, come dimostrano le quattro pole position consecutive nelle scorse edizioni (poi non ha mai vinto, ma questa è un’altra storia…), però il compito è difficile per tutti contro la McLaren nella diretta Formula 1. Certo, c’è l’esempio del capolavoro doppio di Max Verstappen a Monza, ma riuscirci è un’impresa…

DIRETTA FORMULA 1: GP AZERBAIGIAN 2025, I VERDETTI DEL VENERDÌ

Il pomeriggio ha però dato indicazioni meno scontate nella diretta Formula 1, soprattutto per merito proprio della Ferrari, che si è presto messa al comando della FP2 con entrambi i piloti, quindi con una crescita confortante anche da parte di Lewis Hamilton, mentre la McLaren ha faticato molto di più, una situazione tanto più imprevedibile pensando al dominio ‘papaya’ di qualche ora prima nella FP1. In buona evidenza anche la Mercedes, con segnali confortanti pure per Andrea Kimi Antonelli, a sua volta in buona crescita dopo una complicata sessione mattutina per il giovane bolognese.

La classifica finale aveva quindi assegnato il primo posto a Hamilton davanti a Leclerc, con George Russell in terza posizione davanti ad Antonelli nella doppia coppia di Maranello e Stoccarda. Molto bravo Oliver Bearman, quinto con la soddisfazione di precedere niente meno che Max Verstappen, mentre bisognava scendere al decimo posto per trovare Norris e alla dodicesima piazza per leggere il nome di Piastri. Un venerdì quindi difficile da interpretare nella diretta Formula 1, soprattutto per il rendimento a due facce della McLaren, che potrebbe far sperare le rivali, Ferrari in primis. Le qualifiche dovranno dare le prime risposte vere…