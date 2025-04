DIRETTA FORMULA 1: MCLAREN PUNTO DI RIFERIMENTO ANCHE IN BAHRAIN

Secondo atto di un trittico consecutivo che renderà micidiale il mese di aprile, la diretta Formula 1 ci farà compagnia con le qualifiche del GP Bahrain 2025 a Sakhir oggi, sabato 12 aprile. Come al solito da quelle parti si gareggerà in notturna, ricordiamo quindi innanzitutto gli orari: via con le terze libere FP3 alle ore 14.30 italiane, mentre le qualifiche scatteranno quando da noi saranno le ore 18.00. Il venerdì ci ha dato indicazioni non sempre chiare, ad esempio nella FP1 abbiamo avuto sei scuderie diverse nelle prime sei posizioni, comprese tutte quelle motorizzate Ferrari, sebbene davanti a tutti ci sia stato il “classico” Lando Norris con la McLaren.

C’era quindi grande desiderio di capire un po’ meglio i rapporti di forza grazie alla FP2 (anche perché nella prima sessione hanno girato ben sei piloti di riserva), l’ultimo atto della diretta Formula 1 di ieri ci ha detto che la McLaren sarà effettivamente ancora una volta la scuderia da battere e con un potenziale duello fra i piloti, perché dopo una FP1 anonima Oscar Piastri ha fatto il salto di qualità e ha preceduto anche Norris, con il resto del gruppo staccato invece già di oltre mezzo secondo, a cominciare da George Russell e Charles Leclerc.

QUALIFICHE GP BAHRAIN 2025 SAKHIR, DIRETTA FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO E TV

La diretta Formula 1 in tv sarà in esclusiva su Sky Sport Formula 1 HD, con diretta Formula 1 in streaming video su Sky Go o Now TV. In chiaro, la differita su Tv8 sarà invece alle ore 21.00.

DIRETTA FORMULA 1: LA FERRARI SPERA, VERSTAPPEN IN OMBRA?

È da notare che Charles Leclerc ma pure Max Verstappen erano fra i piloti rimasti ai box nella prima sessione, la diretta Formula 1 ha poi visto nella FP2 il monegasco subito molto positivo con la Ferrari, quarto e mezzo secondo davanti a Lewis Hamilton, mentre l’olandese della Red Bull ha sofferto un po’ di più, settimo a oltre otto decimi da Norris e quindi a circa tre decimi da Leclerc, alle spalle anche di Isack Hadjar, anche se nettamente davanti a Yuki Tsunoda che ha preso il posto di Liam Lawson in quello che sembra ormai l’incubo del secondo pilota Red Bull, il volante meno ambito del Circus.

Certo, se la McLaren farà tutto per bene il rischio è evidentemente che in palio ci sia al massimo il terzo posto, però proprio Verstappen ha dimostrato a Suzuka che per il pilota è ancora possibile battere la macchina – almeno per un Gran Premio, più difficile riuscirci alla lunga distanza. Di certo sta molto bene la Mercedes e di questo potrebbe approfittare il rampante Andrea Kimi Antonelli, che potrebbe farci divertire parecchio anche in Bahrain con la diretta Formula 1…