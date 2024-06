DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche video streaming live: Alonso punge la Ferrari, GP Canada 2024 Montreal 8 giugno

DIRETTA FORMULA 1: FERNANDO ALONSO CRITICA LA FERRARI

Una polemica tra Fernando Alonso e la Ferrari vivacizza la diretta Formula 1: la pioggia che ha caratterizzato il venerdì di Montreal ha esaltato il pilota spagnolo della Aston Martin, autore del miglior tempo nelle prove libere del Gran Premio del Canada 2024, che però conferma il suo lato polemico con un team radio nel quale ha criticato la Ferrari e in particolare Charles Leclerc, accusato di avere percorso l’ultima curva troppo lentamente nei suoi outlap durante le FP2, un comportamento che Fernando Alonso ha ritenuto pericoloso, anche considerata la scarsa visibilità a Montreal.

Fernando Alonso ha quindi detto via radio: “Leclerc è il più lento di tutti nell’ultima curva. Niente specchietti. Questo è tipico della Ferrari”, rendendo in questo modo la polemica non solo nei confronti del monegasco ma in generale con la Scuderia di Maranello, con la quale lo spagnolo ha sfiorato due Mondiali nel 2010 e nel 2012, purtroppo terminati entrambi in modo beffardo. Nessuna sanzione comunque per Charles Leclerc e la Ferrari, multati ma per essere scesi in pista con gomme intermedie quando la FP2 non era ancora stata dichiarata bagnata. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE A MONTREAL

L’ambientazione è una delle più belle al mondo, per gli appassionati almeno una volta nella vita è consigliato seguire dal vivo l’evento di Montreal, ma per la stragrande maggioranza ovviamente sono indispensabili i riferimenti per seguire il Gran Premio del Canada 2024 con la diretta tv su Sky Sport Formula 1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare. La telecronaca di Carlo Vanzini e tutti gli altri contributi saranno garantiti anche tramite la diretta della Formula 1 in streaming video, come sempre un servizio offerto dall’applicazione Sky Go oppure da Now TV.

Invece in chiaro le FP3 saranno escluse e per le qualifiche ci dovremo accontentare della differita alle ore 23.30 su Tv8. In effetti bisognerà tenere conto delle sei ore di fuso orario che ci separano da Montreal, per cui la diretta Formula 1 comincerà oggi con la terza sessione di prove libere FP3 alle ore 18.30 italiane, mentre il grande spettacolo delle qualifiche del Gran Premio del Canada 2024 ci terrà compagnia dalle ore 22.00.

LE EMOZIONI DELLE QUALIFICHE A MONTREAL

Secondo giorno della diretta Formula 1 oggi, sabato 8 giugno, l’appuntamento sarà naturalmente con le qualifiche per il Gran Premio del Canada 2024 sul magnifico Circuit Gilles Villeneuve di Montreal, sperando che non ci metta lo zampino il maltempo che d’altronde si è già fatto sentire nelle prove libere di ieri. Sul giro secco la sfida potrebbe essere paragonabile a quella di Montecarlo, o almeno così spera Charles Leclerc, che due settimane fa firmò una pole position capolavoro che valse una fetta enorme della vittoria del giorno dopo: infatti in molti tratti del circuito sull’isola di Notre Dame, sull’immenso fiume San Lorenzo che a un occhio distratto potrebbe sembrare un lago o addirittura mare, i muri sono davvero vicini alla traiettoria ideale e quindi il confine tra perfezione e fallimento è davvero minimo – ricordate il famigerato “Muro dei campioni” all’ultima curva?

Detto questo, bisogna però naturalmente aggiungere pure che le velocità medie a Montreal sono decisamente superiori e quindi anche i valori tecnici potrebbero cambiare. Le differenze saranno evidenti domani in gara, perché arriviamo da un Gran Premio che ha sancito il clamoroso record delle dieci posizioni a punti sulla linea del traguardo identiche ai piazzamenti sulla griglia di partenza mentre in Canada sicuramente il discorso sarà diverso, tuttavia partire davanti ha comunque la sua importanza, specie perché nelle ultime settimane la diretta Formula 1 si sta facendo sempre più avvincente ed equilibrata, con tre vincitori diversi e soprattutto di tre scuderie differenti nei tre Gran Premi disputati nel mese di maggio.

DIRETTA FORMULA 1: TRA PRESENTE E FUTURO

Ci sono quindi davvero molti temi stuzzicanti per la diretta Formula 1 da Montreal, anche perché questo Mondiale 2024 si sta infiammando con molto più equilibrio rispetto a quanto fosse lecito immaginare ancora sole poche settimane fa – ricordiamo che i primi due Gran Premi terminarono con altrettante doppietta della Red Bull. Tutto questo si intreccia con un futuro sempre più vicino, dal momento che in settimana la FIA ha svelato il concept di come saranno le auto di Formula 1 a partire dal 2026, anno nel quale entrerà in vigore il nuovo regolamento tecnico, con motori ibridi V6 da 1,6 litri, 30 kg in meno e riduzioni anche del passo e della larghezza delle monoposto, con l’obiettivo di avere “gare più ravvicinate ed emozionanti”, secondo le parole di Stefano Domenicali.

Dobbiamo però riconoscere che ci si sta avvicinando già adesso all’obiettivo dichiarato per il futuro: questo si deve in parte agli “evidenti problemi” di cui inizia a soffrire la Red Bull secondo le parole dello stesso Max Verstappen, sia alla crescita di Ferrari e McLaren, con Charles Leclerc che ha il morale a mille dopo il tanto a lungo sospirato trionfo a Montecarlo e fiducia sempre più alta anche nella scuderia britannica (che torna al suo normale colore arancio), con Lando Norris che ormai parla esplicitamente della vittoria come obiettivo. Insomma, non si potrebbe chiedere di meglio per presentare la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio del Canada 2024 a Montreal!











