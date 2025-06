DIRETTA FORMULA 1: QUALIFICHE INCERTE A MONTREAL?

Il venerdì potrebbe avere rimescolato le carte e allora siamo curiosi di scoprire cosa ci diranno le qualifiche, pezzo forte della diretta Formula 1 oggi, sabato 14 giugno, per il Gran Premio del Canada 2025, naturalmente da Montreal. La Mercedes era stata la scuderia più in difficoltà negli ultimi tre Gran Premi, ma ieri ha reagito in particolare nella FP2, con George Russell primo e Andrea Kimi Antonelli terzo.

Un segnale importante, anche se ovviamente andrà confermato anche nelle prove ufficiali e soprattutto in gara: tutto questo anche perché invece la McLaren ha convinto meno del solito, pur in crescita nella seconda sessione dopo una disastrosa FP1.

Nel duello interno ha fatto meglio Lando Norris rispetto ad Oscar Piastri, perché l’australiano ha pagato oltre mezzo secondo nella prima sessione e più di quattro decimi nella FP2 rispetto al compagno di squadra, quindi Montreal sembra sorridere a Norris, consapevole però che in Canada dovrà guardarsi anche dalla concorrenza esterna.

Questi sono alcuni spunti verso la diretta Formula 1, per la quale naturalmente dobbiamo tenere conto del fuso orario: ecco allora che, in orari italiani, la FP3 prenderà il via alle ore 18.30, mentre l’appuntamento con le qualifiche sarà alle ore 22.00 dallo splendido Circuit Gilles Villeneuve, nello scenario sempre affascinante dell’isola di Notre Dame.

QUALIFICHE GP CANADA 2025 MONTREAL DIRETTA FORMULA 1: LO STREAMING VIDEO TV

La diretta Formula 1 in tv sarà un’esclusiva Sky Sport per FP3 e qualifiche da Montreal: in chiaro su Tv8 avremo invece la differita delle prove ufficiali alle ore 23.30, mentre la diretta Formula 1 in streaming video sarà garantita da Sky Go e Now Tv.

DIRETTA FORMULA 1: GP CANADA IN SALITA PER LA FERRARI

Finora non abbiamo parlato della Ferrari, che merita un capitolo a parte nella presentazione della diretta Formula 1. Infatti purtroppo il venerdì del Cavallino Rampante è stato fortemente condizionato dall’incidente di Charles Leclerc, che è andato a sbattere contro un muro dopo appena 9 giri completati nella FP1, riportando danni significativi al telaio della sua monoposto, tanto da dover saltare per intero anche la FP2. Un giorno quindi sostanzialmente buttato via per il monegasco, atteso quindi da un super lavoro fin dalla FP3.

Montreal è invece una pista molto amata da Lewis Hamilton, che aveva cominciato abbastanza bene con il quinto posto nella FP1, per poi tuttavia scendere all’ottavo posto nel pomeriggio canadese. Insomma, i segnali sembrano meno convincenti rispetto all’ultima tripletta di gare europee che aveva consentito alla Ferrari almeno di prendersi il secondo posto fra i Costruttori. Serve quindi una scossa nella diretta Formula 1 oggi, arriveranno buone notizie per la Rossa da Montreal?