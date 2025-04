DIRETTA FORMULA 1: MCLAREN ANCORA FAVORITA A SUZUKA

Il venerdì ci ha detto che la McLaren è sempre la scuderia di riferimento, poi il quadro è molto più incerto per la diretta Formula 1, che si accinge a vivere le qualifiche del GP Giappone 2025 sul circuito di Suzuka oggi, sabato 5 aprile. Un appuntamento mitico, che forse fa ancora un certo effetto vedere a primavera considerando che nella storia tante volte è stato decisivo per il Mondiale: con il cambio in calendario ovviamente siamo ancora ai primi passi della nuova stagione, ma possiamo già dire con certezza che la McLaren sia il punto di riferimento.

Ieri Oscar Piastri è stato qualche millesimo più veloce di Lando Norris, mentre tutti gli altri sono rimasti a oltre quattro decimi dal dominio “papaya”, particolarmente significativo a Suzuka, perché parliamo di una pista completa e tecnicamente esigente. Il “difetto” è naturalmente la scomodità degli orari, con la diretta Formula 1 che avrà inizio già alle ore 4.30 del mattino italiano con le terze libere FP3, mentre tutto sommato non saranno così ostiche le qualifiche alle ore 8.00, anche se inevitabilmente ci sarà il rischio di vedere una prima fila monopolizzata dai campioni in carica fra i Costruttori, salvo imprevisti.

QUALIFICHE GP GIAPPONE 2025 SUZUKA IN DIRETTA FORMULA 1 STREAMING VIDEO E TV

La diretta Formula 1 in tv sarà su Sky Sport Formula 1 HD, con differita su Tv8 alle ore 14.00, soliti anche i riferimenti per la diretta Formula 1 in streaming video su Sky Go o Now TV.

DIRETTA FORMULA 1: GP GIAPPONE 2025, TANTI ALTRI POSSIBILI PROTAGONISTI

Dietro alle McLaren, il quadro si fa decisamente più incerto per la diretta Formula 1. Ad esempio, la Ferrari ha dato segnali tutto sommato positivi, infatti sia Charles Leclerc sia Lewis Hamilton fanno parte del quintetto di piloti racchiusi in pochi centesimi a quattro decimi dalla McLaren, quindi Maranello potrebbe lottare almeno per la seconda fila. Il rivale più pericoloso potrebbe essere George Russell, d’altronde già ottimo con la Mercedes nei due precedenti Gran Premi, mentre nella galassia Red Bull ecco che la Racing Bulls sembra essere messa meglio della Casa madre.

Liam Lawson e Yuki Tsunoda sembrano essersi scambiati le parti: nella FP2 infatti il neozelandese è stato quinto e il giapponese diciottesimo, si potrebbe iniziare a credere in una sorta di “maledizione” per la seconda guida Red Bull, ma stavolta dobbiamo dire che pure Max Verstappen (ottavo) è rimasto alle spalle di entrambe le monoposto di Faenza, con citazione di merito ancora di più per Isack Hadjar, sorprendente terzo nel venerdì pomeriggio di Suzuka. La sensazione è che si possa essere terzi come ottavi nel giro di un batter di ciglia, il vero problema però sarà come cercare di contrastare la McLaren nella diretta Formula 1…