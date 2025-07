Diretta Formula 1 streaming qualifiche GP Gran Bretagna 2025 Silverstone live video: cronaca, orari, tempi e classifiche delle sessioni di oggi, 5 luglio

DIRETTA FORMULA 1: IL FASCINO DELLE QUALIFICHE DI SILVERSTONE

Non sarà più un tempio della velocità come nei decenni passati (ormai la definizione è valida solo per Monza), ma le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2025 restano un appuntamento di enorme fascino per la diretta Formula 1, che ci regalerà un pomeriggio spettacolare da Silverstone oggi, sabato 5 luglio.

L’interesse magari sarà pure in crescita grazie al guizzo di Lewis Hamilton, che ieri ha firmato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del venerdì. Il feeling del sette volte campione del Mondo con la pista di casa è noto a tutti, chissà se basterà per dare finalmente una gioia al pilota numero 44 anche al volante della Ferrari.

Il venerdì quindi ha reso ancora più vibrante l’attesa per la diretta Formula 1, che oggi ci farà compagnia innanzitutto dalle ore 12.30 con l’ultima ore di libere FP3 e poi alle ore 16.00 con le qualifiche – in orario locale sarà tutto un’ora prima a Silverstone, con la Ferrari che proverà a insidiare la McLaren.

Ferrari e McLaren a Silverstone: si respira l’aria della storia della Formula 1, ricordando gli anni in cui vincere in Inghilterra dava una gioia speciale al Cavallino Rampante, fin dai tempi del fondatore Enzo Ferrari, perché era il Gran Premio “in trasferta”, sulla pista di casa di quasi tutte le rivali, dalla stessa McLaren alla Williams e tante altre che ora non ci sono più o hanno cambiato pelle.

FORMULA 1 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL GP GRAN BRETAGNA 2025 SILVERSTONE

La diretta Formula 1 in tv è anche per il sabato di Silverstone un’esclusiva su Sky Sport F1, con diretta streaming video Sky Go e Now Tv. In chiaro infatti avremo solo la differita delle qualifiche alle ore 18.30 su Tv8.

DIRETTA FORMULA 1: GP GRAN BRETAGNA 2025, MCLAREN E FERRARI IN COPERTINA

Lewis Hamilton al comando davanti a Lando Norris e Oscar Piastri, con Charles Leclerc quarto: in effetti la diretta Formula 1 ieri a Silverstone è iniziata nel segno dei piloti padroni di casa (virtuale prima fila tutta britannica) e delle due scuderie più tradizionali, quasi fosse uno spot pubblicitario per catalizzare l’attenzione in questo giorni in cui l’Inghilterra è al centro del mondo dello sport, anche grazie a Wimbledon. Per la Ferrari però è anche un’iniezione di fiducia dopo la gara certamente positiva già vissuta domenica scorsa in Austria.

Qualche ora più tardi naturalmente c’è stata anche la seconda sessione di libere, il venerdì della diretta Formula 1 si era chiuso con un altro duello tra McLaren e Ferrari, posizioni un po’ modificate tra i piloti e primo posto per Norris davanti a Leclerc, Hamilton e Piastri, ma la sensazione che davvero Maranello possa recitare almeno da prima sfidante dei dominatori della stagione. Bisogna sapersi accontentare, se poi l’acuto arrivasse proprio a Silverstone avrebbe un sapore speciale…