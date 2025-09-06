Diretta Formula 1 streaming qualifiche GP Italia 2025 Monza live video: cronaca, orari, tempi e classifiche delle sessioni di oggi, sabato 6 settembre

DIRETTA FORMULA 1: GP ITALIA 2025 FP3, PRIMI TEMPI INCORAGGIANTI PER HAMILTON E LECLERC

È iniziata la diretta Formula 1 della terza sessione di prove libere per il Gran Premio d’Italia 2025. Nelle FP3 il primo a segnare un riferimento è Tsunoda in 1:21.876, subito superato da Colapinto con l’Alpine (1:21.824). Il giapponese torna poi al comando con 1:20.775, davanti a Hamilton (1:20.953) e Leclerc, quarto provvisorio in 1:21.142. Successivamente Piastri balza in testa in 1:20.639, ma è ancora Tsunoda a riprendersi la leadership con lo stesso crono. Nel finale Verstappen, montando la gomma rossa, sigla il miglior tempo in 1:20.040. (agg. di Fabio Belli)

FORMULA 1 DIRETTA STREAMING VIDEO TV QUALIFICHE GP ITALIA 2025 MONZA: COME SEGUIRE

La diretta Formula 1 in tv sarà non solo su Sky Sport F1, ma essendo a Monza ecco che le qualifiche del GP Italia 2025 saranno anche per tutti in chiaro su Tv8 (solo su Sky invece la FP3). Per la diretta streaming video dunque i servizi di Tv8 si aggiungono a Sky Go e Now Tv.

GP ITALIA 2025 FP3, SEMAFORO VERDE ALLE 12.30!

Pronta a iniziare la diretta Formula 1 della terza sessione di prove libere per il Gran Premio d’Italia 2025. A Monza si riparte con la terza e ultima sessione di prove libere. Nella giornata di ieri la Ferrari ha dominato le FP1, mentre nelle FP2 il miglior tempo è andato a Norris con la McLaren. Alle 16 l’attenzione sarà tutta rivolta alle qualifiche, con la lotta per la pole position. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1: LO SPETTACOLO DELLE QUALIFICHE DI MONZA

Se si vuole ammirare la velocità pura, non c’è niente di meglio delle qualifiche a Monza per il Gran Premio d’Italia 2025, che saranno il piatto forte della diretta Formula 1 oggi, sabato 6 settembre, con la Ferrari che dopo il disastro di Zandvoort ha cercato di rilanciarsi con un venerdì che fa ben sperare sul leggendario Autodromo Nazionale.

La FP1 aveva visto Lewis Hamilton al primo posto davanti a Charles Leclerc e con tutto il resto del gruppo staccato di oltre mezzo secondo, tra l’altro con il terzo posto di Carlos Sainz che faceva pensare a una sorta di “festa” riservata ai piloti presenti o passati della Ferrari. Contava relativamente, come sempre la FP1, ma era naturalmente l’iniezione di fiducia di cui la Rossa aveva bisogno.

Al pomeriggio è tornata a farsi vedere nelle posizioni di vertice la McLaren, ma con Leclerc e Hamilton (e in verità anche Sainz) comunque a loro volta veloci. La classifica finale della FP2 ha visto Lando Norris primo davanti a Leclerc, con Sainz di nuovo terzo a precedere Oscar Piastri in quarta posizione e Lewis Hamilton, con entrambe le Ferrari comunque nella top 5.

Adesso come sempre diamo uno sguardo anche agli orari per sapere quando seguire oggi la diretta Formula 1. La FP3 avrà inizio alle ore 12.30 per accendere di nuovo i motori a Monza e fare le prove generali in vista delle qualifiche, collocate invece alle ore 16.00, per lo spettacolo puro della velocità massima e della battaglia per la pole position sul filo dei millesimi.

DIRETTA FORMULA 1: GP ITALIA 2025, LO SPETTACOLO DI UNA GARA UNICA

Monza è uno di quegli appuntamenti che hanno un sapore speciale per la diretta Formula 1. La pista più presente nella storia del Mondiale, di cui ha saltato una sola edizione; la pista più veloce di tutte, l’unica che è rimasta sostanzialmente identica nel corso dei decenni (come il suo estremo opposto Montecarlo); la pista di casa della Ferrari, con tutto il fascino che questo comporta, anche tra i rivali. Lewis Hamilton sta sperimentando la prima volta da idolo di casa e non grande nemico e forse non è un caso che nei giorni scorsi anche Max Verstappen abbia ragionato su un possibile futuro in Ferrari.

Vincere al volante di una monoposto del Cavallino Rampante è poi qualcosa di impareggiabile: negli ultimi 15 anni ci è riuscito solamente Charles Leclerc, nel 2019 e nel 2024. Il monegasco alla vigilia ha ricordato che nemmeno l’anno scorso era il favorito, con tutte le cautele del caso le prove libere ci hanno detto che il sogno non è così impossibile e allora le McLaren sono avvertite: per Leclerc e forse ancora di più per Hamilton questa può essere l’occasione per dare un sapore diverso all’intera stagione, il verdetto ovviamente sarà domani ma già oggi la diretta Formula 1 sarà imperdibile ed emozionante…