DDiretta Formula 1, qualifiche live video video GP Las Vegas 2025: terminate poco fa le prove in vista di domani, ecco chi ha fatto la pole position

Si è conclusa attorno alle sei di oggi, sabato 22 novembre 2025, la diretta delle qualifiche di Formula 1 in vista del gran premio di Las Vegas domani, sessione di prove che è giunta dopo che nella notte appena passata sono andate in scena anche le prove libere 3. Come sono andate le due sessioni? Andiamo a scoprirlo assieme ricordando che quello di domani sarà un gran premio decisamente cruciale visto che se Lando Norris dovesse andare a trionfare metterebbe di fatto la sua firma sul titolo del campionato di Formula 1 2025. Ai due sfidanti, il compagno di scuderia Oscar Piastri e il quattro volte campione del mondo Max Verstappen, su Red Bull, restano davvero poche chance di vincere ma tenendo conto delle difficoltà di Las Vegas – che ricordiamo – è un circuito cittadino, tutto può succedere.

Dopo questa doverosa premessa andiamo quindi a vedere cosa è accaduta durante la notte/mattina, cominciando dalla sessione più importante, quella delle qualifiche. La pole è stata fatta da Lando Norris, una zampata fondamentale in vista di domani, ma Max Verstappen è al secondo posto, con il fiato sul collo. Terzo a sorpresa Carlos Sainz con la sua Williams. Quarto Piastri mentre disastrose le due Ferrari con Leclrec nono e Hamilton 20esimo. Nelle Libere 3 invece Russell aveva fatto il miglior tempo, davanti a Verstappen e poi Albon. Male anche in quel caso le Ferrari con Leclerc 16esimo e Hamilton quinto. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE LIVE STREAMING VIDEO GP LAS VEGAS 2025 (OGGI SABATO 22 NOVEMBRE)

Si entra definitivamente nel gran finale della stagione per la diretta Formula 1, oggi sabato 22 novembre (almeno secondo il fuso orario italiano) è il giorno delle qualifiche per il Gran Premio di Las Vegas 2025, il primo degli ultimi tre GP consecutivi che nel giro di quindici giorni ci daranno tutti i verdetti di questa intensa e appassionante stagione, anche se purtroppo con la Ferrari comprimaria.

Il favorito potrebbe essere ancora una volta Lando Norris, che dopo una FP1 che potremmo definire “di studio” con il sesto tempo è stato il più veloce di tutti nella FP2, mandando quindi un messaggio molto chiaro a tutti e in particolare ai suoi due rivali per il titolo, che invece francamente non hanno brillato.

Max Verstappen gli era stato davanti in FP1, ma nella seconda sessione è stato nono a mezzo secondo da Norris, mentre Oscar Piastri conferma le sue difficoltà recenti perché è rimasto dietro al compagno di squadra già nella prima sessione e poi in FP2 è stato addirittura quattordicesimo a quasi nove decimi dall’altra McLaren.

Questa quindi è la situazione almeno dei tre duellanti per il Mondiale, l’azione per la diretta Formula 1 ricomincerà alle ore 1.30 della notte italiana con la terza sessione di prove libere FP3, poi le qualifiche saranno fissate quando da noi saranno le ore 5.00, mentre a Las Vegas sarà ancora venerdì sera date le ben nove ore di fuso.

FORMULA 1 DIRETTA STREAMING VIDEO TV QUALIFICHE GP LAS VEGAS 2025: COME SEGUIRE

La diretta Formula 1 in tv per le qualifiche del GP Las Vegas 2025 sarà in esclusiva su Sky Sport F1, con una comoda differita in chiaro su Tv8 alle ore 14.00 per chi non vorrà svegliarsi troppo presto. Per la diretta streaming video rivolgetevi a Sky Go e Now Tv.

DIRETTA FORMULA 1, QUALI PROSPETTIVE PER LA FERRARI E ANTONELLI?

Le prime due sessioni di prove per la diretta Formula 1 hanno però dato segnali incoraggianti anche ai rappresentanti italiani nel GP Las Vegas 2025. La Ferrari sorride soprattutto con Charles Leclerc, che era stato il migliore nella FP1 e si è poi confermato con il terzo posto anche nella seconda sessione, a 161 millesimi da Lando Norris. Ottime indicazioni quindi dal monegasco, purtroppo non possiamo dire lo stesso per Lewis Hamilton, che nelle due sessioni d’apertura del Gran Premio ha firmato un undicesimo e un decimo posto, confermando le sue difficoltà ormai croniche con la Ferrari.

Naturalmente c’è attesa anche per Andrea Kimi Antonelli dopo il meraviglioso weekend di Interlagos: a Las Vegas l’inizio del giovane talento bolognese della Mercedes è stato guardingo, con il decimo posto nella FP1 che si è però trasformato in un fantastico secondo posto a soli 29 millesimi da Lando Norris nella seconda sessione. Insomma, il primo rivale del britannico potrebbe essere ancora una volta Antonelli, magari con Leclerc terzo incomodo: non sarebbe affatto un brutto scenario per la diretta Formula 1 delle qualifiche in questo appassionante GP Las Vegas 2025…