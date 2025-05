DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: IL GIORNO DECISIVO A MONTECARLO

Oggi, sabato 24 maggio, sarà il giorno più spettacolare per la diretta Formula 1: il discorso è sempre il solito a Montecarlo, il Gran Premio di Monaco 2025 è una sorta di anacronismo che però ha enorme fascino, specie quando si tratta di cercare la prestazione massima sul giro secco. Charles Leclerc ci spera, perché il padrone di casa monegasco ha firmato il miglior tempo in entrambe le sessioni di libere del venerdì, un risultato che era francamente difficile da immaginare considerato il livello attuale della Ferrari. Certo, era solo venerdì, ma dopo diversi Gran Premi difficili, sognare non costa nulla…

Diretta Formula 1/ Prove libere streaming video tv GP Monaco 2025: Fp2, Leclerc il più veloce! (23 maggio)

L’ottimo venerdì di Charles Leclerc potrebbe convincere qualche appassionato deluso e allora è ancora più prezioso ribadire gli orari della diretta Formula 1: l’attività nel Principato prenderà il via alle ore 12.30 con la classica ultima ora di prove libere FP3, poi non prendete impegni per le ore 16.00, quando avranno inizio le qualifiche. Leclerc ci spera, già l’anno scorso aveva regalato a sé, alla sua famiglia, a Montecarlo e alla Ferrari una gioia straordinaria e quindi adesso si può sognare il bis, che considerati i valori del 2025 sarebbe ancora più clamoroso.

DIRETTA FORMULA 1/ Trionfa Verstappen! Bene le Ferrari GP Emilia Romagna 2025 Imola (18 maggio)

QUALIFICHE E SPRINT GP MONACO 2025 MONTECARLO, LA DIRETTA FORMULA 1 STREAMING VIDEO TV

La diretta Formula 1 in tv non sarà in chiaro perché su Tv8 avremo solo una differita alle ore 19.00, quindi il riferimento è per gli abbonati su Sky Sport Formula 1, oppure con la diretta streaming video su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: LE SPERANZE DELLA FERRARI AL GP MONTECARLO 2025

A far ben sperare la Ferrari verso la diretta Formula 1 c’è anche la prestazione di Lewis Hamilton, terzo nella FP2 del venerdì pomeriggio. Due macchine di Maranello nelle prime tre posizioni non si vedevano da tempo ed inoltre sia la Mercedes sia la Red Bull hanno iniziato piuttosto male il weekend, per cui la Ferrari potrebbe in effetti sperare di ritagliarsi un ruolo da protagonista. Ovviamente è sempre molto pericolosa la McLaren, che ha piazzato Oscar Piastri secondo e Lando Norris quarto, ma questo significa che si potrebbe almeno sperare in un grande duello con gli uomini di Andrea Stella.

DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere streaming GP Emilia Romagna 2025 Imola: Piastri il più veloce! (16 maggio)

Ricordando che poi domani in gara saranno obbligatori due pit-stop, un tentativo da parte della FIA per animare anche la domenica, che a volte rischia di essere il giorno più noioso, dobbiamo aggiungere che la terza forza potrebbe potenzialmente essere la Racing Bulls, quinta con Liam Lawson e sesta con Isack Hadjar. Insomma, il venerdì ha rimescolato le carte e fatto uscire il rosso al Casinò di Montecarlo, adesso servono conferme quando la posta in palio si farà ben più alta nella diretta Formula 1…