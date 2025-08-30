Diretta Formula 1 streaming qualifiche GP Olanda 2025 Zandvoort live video: cronaca, orari, tempi e classifiche delle sessioni di oggi, sabato 30 agosto

DIRETTA FORMULA 1: GP OLANDA FP3, SESTO TEMPO PER LECLERC

È terminata la diretta Formula 1 della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2025. Lando Norris si conferma protagonista a Zandvoort firmando il miglior tempo anche nella terza e ultima sessione di libere con un 1:08.972, più rapido persino della pole ottenuta qui nel 2024. Alle sue spalle il compagno di squadra Piastri e la Mercedes di Russell, seguiti da Sainz e Verstappen. In casa Ferrari, Leclerc chiude sesto mentre Hamilton non va oltre il 14° posto. Più indietro Antonelli, soltanto 17°. Alle ore 15 in programma le qualifiche, che decreteranno la quindicesima pole stagionale. (agg. di Fabio Belli)

FORMULA 1 DIRETTA STREAMING VIDEO TV QUALIFICHE GP OLANDA 2025 ZANDVOORT: COME SEGUIRE

La diretta Formula 1 in tv nel sabato del GP Olanda 2025 sarà un’esclusiva su Sky Sport F1, anche in diretta streaming video con Sky Go e Now Tv. In chiaro invece avremo la differita delle qualifiche di Zandvoort alle ore 18.30 su Tv8.

GP OLANDA FP3, LECLERC MEGLIO DI HAMILTON

Prosegue la diretta Formula 1 della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2025. Nelle prove libere il duello si accende tra McLaren e Red Bull, con continui cambi al vertice: Alonso apre con l’1:11.082, poi Norris porta la McLaren al comando in 1:10.262, subito insidiato da Verstappen e dal compagno Piastri, che sale in testa con 1:10.120. Hamilton si piazza terzo (1:10.566) davanti a Bearman con la Haas, mentre Russell entra in top 3 con gomma gialla. Leclerc risale fino alla quinta posizione in 1:10.912, confermandosi però costantemente alle spalle di Hamilton in questo weekend. (agg. di Fabio Belli)

GP OLANDA FP3, I BIG ANCORA NELLE RETROVIE

È iniziata la diretta Formula 1 della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2025. Nelle FP3 è stato Hulkenberg a segnare il primo riferimento in 1:17.495, seguito da Antonelli in 1:13.740. Bortoleto ha aperto con un 1:24.256, mentre Hulkenberg si è poi migliorato. Successivamente Colapinto, con l’Alpine, si è preso la vetta in 1:13.374, superato subito dopo proprio da Bortoleto con la Sauber sullo stesso tempo. Antonelli ha quindi riportato la Mercedes in alto, prima al secondo posto in 1:12.061 e poi davanti a tutti con un brillante 1:11.187. (agg. di Fabio Belli)

GP OLANDA FP3, SEMAFORO VERDE ALLE 11.30!

Pronta a iniziare la diretta Formula 1 con la terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2025. Nell’ultima sessione di prove libere a Zandvoort, la McLaren conferma la propria supremazia con Lando Norris davanti a tutti in entrambe le giornate (miglior tempo in 1:09.890). Alle sue spalle Alonso e Piastri, leader del Mondiale. Più indietro le Ferrari: Leclerc ottavo e Hamilton sesto dopo una prima giornata difficile. Da segnalare l’uscita nella ghiaia di Antonelli, costretto a chiudere anzitempo le FP1. L’incognita resta il meteo in vista delle qualifiche delle 15, che assegneranno la quindicesima pole del 2025. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1: QUALIFICHE SEMPRE MOLTO IMPORTANTI A ZANDVOORT

Questo sarà il quinto appuntamento da quando Zandvoort è tornata in calendario, nei quattro precedenti ha sempre vinto chi era scattato dalla pole position e questo dato la dice lunga sull’importanza delle qualifiche del Gran Premio d’Olanda 2025, che saranno naturalmente il culmine della diretta Formula 1 nella giornata di oggi, sabato 30 agosto.

Attenzione che tutto si svolgerà un’ora prima rispetto al solito per i Gran Premi europei, quindi le prove ufficiali prenderanno il via alle ore 15.00 oggi pomeriggio, mentre i motori come sempre si accenderanno con la FP3, qui dobbiamo evidenziare che la terza e ultima sessione di prove libere avrà inizio già alle ore 11.30.

Arriviamo da un mese di sosta, ma già la prima sessione di prove libere ieri mattina aveva indicato che la McLaren resta nettamente davanti a tutti nella diretta Formula 1. Nella prima parte dell’estate avevamo avuto quattro doppiette del team britannico? Ecco Lando Norris primo davanti a Oscar Piastri nella FP1 tanto per lanciare subito un messaggio alla concorrenza…

Il venerdì mattina invece aveva fatto scattare l’allarme rosso (in tutti i sensi) in casa Ferrari, al pomeriggio c’è stato qualche timido segnale di miglioramento con entrambi i piloti almeno nella top 10, ma lontani da una McLaren ancora dominante e anche da un rinvigorito Fernando Alonso, che già aveva fatto bene al mattino e nella FP2 ha illuminato la diretta Formula 1 con il secondo posto che lo ha collocato in mezzo alle due dominanti vetture britanniche. Il veterano spagnolo potrà essere la variabile impazzita del weekend?

DIRETTA FORMULA 1: GP OLANDA 2025, UNO SGUARDO VERSO IL FUTURO

Zandvoort sancisce la ripartenza dopo la pausa, anche simbolicamente quindi potremmo dire che il futuro è più vicino e allora ai discorsi legati alla stretta attualità della diretta Formula 1 se ne accompagnano altri già rivolti al 2026. In questi giorni ad esempio ha fatto notizia l’annuncio di Cadillac in vista dello sbarco della scuderia americana in Formula 1 nella prossima stagione: si punterà tantissimo sull’esperienza, dal momento che i due piloti saranno il messicano Sergio Perez e il finlandese Valtteri Bottas, accomunati da lunghe stagioni da “scudieri” per Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Negli scorsi anni il GP Olanda era diventato una sorta di gara “casalinga” aggiuntiva per Perez, in quanto appunto compagno dell’idolo locale Max Verstappen, il messicano ha approfittato dell’occasione dell’annuncio ufficiale da parte del suo futuro team per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Non è stato neanche così difficile: basta leggere i numeri stagionali di Liam Lawson e Yuki Tsunoda per capire come l’olandese sia tutta la Red Bull. Max cercherà di inventarsi qualcosa davanti al suo pubblico, anche se battere la McLaren è un compito difficile per tutti nella diretta Formula 1 attualmente…