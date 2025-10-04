Diretta Formula 1 streaming qualifiche GP Singapore 2025 live video: cronaca, orari, tempi e classifiche delle sessioni di oggi, sabato 4 ottobre

DIRETTA FORMULA 1: TERMINANO LE LIBERE

Termina la diretta testuale dell’ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Formula Uno di Singapore, una sessione che ha dato interessanti spunti e che ha visto ancora una volta protagonista Max Verstappen, in testa alle libere e pronto a sfidare e dar filo da torcere alle McLaren. E chissà magari dare qualche spunto in chiave mondiale.

Verstappen guida le libere dinanzi a Piastri e Norris con questi ultimi due che hanno firmato i loro miglior tempi solo in extremis con Lando che raggiunge un ottimo Kimi Antonelli. Le prime cinque posizioni in meno di 89 millesimi che testimonia il grande equilibrio tra le parti, ancora male le Ferrari con Hamilton ottavo e Leclerc al decimo posto (Agg. Mario Tramo)

FORMULA 1 DIRETTA STREAMING VIDEO TV QUALIFICHE GP SINGAPORE 2025: COME SEGUIRE

La diretta Formula 1 in tv per le qualifiche del GP Singapore 2025 come al solito sarà solo su Sky Sport F1, invece in differita per tutti in chiaro su Tv8 dalle ore 18.00. Per la diretta streaming video dunque i riferimenti saranno Sky Go e Now Tv.

DIRETTA FORMULA 1: BUON TEST PER HAMILTON

Prosegue la diretta testuale delle prove libere del Gran Premio di Formula Uno di Singapore con la gara che è stata ferma qualche minuto a causa di un pesante incidente occorso a Liam Lawson che ha costretto alla bandiera rossa. Dopo qualche minuto di attesa si riprende con l’ultima sessione delle prove libere del Gran Premio di Singapore.

Tanta confusione ora durante le prove, ben 18 auto in pista per effettuare le libere. Ai box solo Ocon mentre è finito anzitempo il test di Lawson, dopo l’incidente. Buona prova finora di Hamilton che ha il quarto tempo e si è messo cosi davanti a Verstappen. C’è ancora Piastri a guidare la classifica delle libere (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA FORMULA 1: SUBITO SAINZ IN TESTA

Comincia la diretta testuale dell’ultima sessione di prove libere per il Gran Premio di Singapore 2025, valido per la stagione di Formula Uno e ora c’è attesa con tutte le vetture che valuteranno la soluzione migliore da mettere in mostra in questa fase della stagione. I primi a scendere in pista sono l’inglese Oliver Bearman e Tsunoda che ha firmato il miglior tempo tra i due.

Subito miglior tempo per Lando Norris che ha un buon vantaggio su Piastri ed entrambi sono nelle parti alte della classifica. Scendono in pista anche Charles Leclerc e Lewis Hamilton, mentre finora restano ancora ai box Verstappen, Antonelli e Russell. Miglior tempo di Sainz che fa meglio delle McLaren (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA FORMULA 1: VIA ALLA FP3

Mentre sta per cominciare anche oggi la diretta Formula 1 con la FP3, possiamo parlare di un episodio che ieri ha caratterizzato la seconda sessione di prove libere del GP Singapore 2025. Stiamo facendo riferimento ovviamente al contatto in corsia box tra Charles Leclerc e Lando Norris, con quello che in gara sarebbe stato senza dubbio un unsafe release da parte della Ferrari, che ha fatto uscire dal proprio box il monegasco mentre stava passando il britannico della McLaren.

Tra Charles Leclerc e il meccanico c’è stato evidentemente un errore di comunicazione, che ha causato il (lieve, sia chiaro) incidente con l’accorrente Lando Norris. La dinamica è subito stata notata dalla Direzione Gara, ma la buona notizia è che Leclerc non è stato penalizzato dopo la sessione. La Ferrari invece dovrà pagare una multa di 10 mila euro. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LO SPETTACOLO DELLE QUALIFICHE AL GP SINGAPORE 2025

Alla domenica può succedere di tutto, ma non possiamo negare che tecnicamente siano le qualifiche il momento più intenso e spettacolare sul circuito di Marina Bay, sede del Gran Premio di Singapore 2025. Ecco allora che oggi, sabato 4 ottobre, sarà un giorno importante per la diretta Formula 1, anche perché la lottare il Mondiale Piloti potrebbe essere riaperta dopo Baku e Monza.

Fissiamo allora gli appuntamenti che gli appassionati non potranno perdere oggi: già la terza sessione di prove libere FP3 potrebbe essere significativa alle ore 11.30 italiane, poi il fascino delle qualifiche in notturna si terrà compagnia da Singapore a partire dalle nostre ore 15.00 per la caccia alla pole position sul filo dei millesimi (e dei centimetri dalle barriere).

Affascinante la classifica dei tempi della FP1, con il primo posto per Fernando Alonso, un bel guizzo per l’eterno campione spagnolo al volante della sua Aston Martin, per precedere Charles Leclerc. Bene le Ferrari, considerando anche il quarto posto di Lewis Hamilton alle spalle di Max Verstappen, che aveva quindi cominciato il weekend meglio delle due McLaren.

Piazzamenti comunque buoni anche per Oscar Piastri e Lando Norris, quinto e sesto della FP1, ma comunque alle spalle dell’olandese che potrebbe cominciare ad essere davvero uno spauracchio per entrambi nella corsa al Mondiale Piloti. La diretta Formula 1 ne guadagnerebbe enorme interesse, staremo a vedere eventuali sviluppi fin da oggi…

DIRETTA FORMULA 1: VENERDÌ CON LA REAZIONE DI PIASTRI

Per tutto quello che abbiamo detto in precedenza, è stato allora molto importante il guizzo di Oscar Piastri nella FP2. Miglior tempo per il pilota australiano della McLaren nel secondo atto del venerdì della diretta Formula 1, in questo caso dobbiamo parlare di un effetto psicologico molto importante, perché dopo il disastro totale di Baku c’era proprio Piastri sotto i riflettori: è vero che al venerdì non c’è in palio nulla, ma la risposta è stata importante per ritrovare serenità in vista di qualifiche e gara su un circuito cittadino dove l’errore è sempre in agguato.

Max Verstappen ha confermato il terzo posto, Lando Norris deve virtualmente inseguire entrambi i rivali essendo stato quinto, Fernando Alonso si è confermato molto competitivo con il quarto tempo e spicca l’acuto della seconda prestazione di Isack Hadjar, la FP2 aveva invece un po’ ridimensionato le Ferrari, con Charles Leclerc nono davanti a Lewis Hamilton. Queste sono state quindi le prime indicazioni del weekend, ma a Singapore adesso attendiamo la diretta Formula 1, che al sabato è sempre spettacolare…