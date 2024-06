Diretta Formula 1/ Qualifiche video streaming live: Fp3, si comincia! (GP Spagna 2024 oggi 22 giugno)

DIRETTA FORMULA 1: SEMAFORO VERDE ALLE 12.30

Pronta a partire la diretta Formula 1 per quanto riguarda il sabato del Gran Premio di Spagna 2024, con la terza sessione di prove libere sul circuito del Montmelò. Molti team sono arrivati in Spagna con un nuovo pacchetto di aggiornamenti, tra cui anche la Red Bull di Verstappen e Perez. Le prestazioni di Verstappen saranno valutate in un contesto competitivo, con McLaren, Ferrari e Mercedes pronte a insidiarlo. La gara di Barcellona è la gara di casa per Carlos Sainz, che ha deciso di colorare il suo casco con il giallo e il rosso, i colori della Ferrari e della sua Spagna. Le prove libere 3 inizieranno alle 12:30, mentre la caccia alla pole position con le qualifiche partirà alle 16:00. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1: IL PUNTO IN CASA FERRARI

Mentre si avvicina la FP3 che aprirà la diretta Formula 1 per quanto riguarda il sabato del Gran Premio di Spagna 2024, possiamo fare il punto sulla situazione in casa Ferrari dopo il venerdì. Carlos Sainz ha parlato di una “giornata complessa, come sempre capita a Barcellona quando le condizioni della pista cambiano continuamente”, a causa soprattutto del bilanciamento, che tuttavia è stato “un problema generale perché la pista era molto scivolosa ed era piuttosto complicato mettere insieme il giro buono”. In effetti Sainz è stato fra i migliori e il giudizio complessivo lo vede “abbastanza contento della vettura: sul giro siamo messi abbastanza bene, mentre c’è ancora del lavoro da fare sul passo gara, ma possiamo mettere insieme un pacchetto migliore”.

Potremmo parlare di bicchiere mezzo pieno per Carlos Sainz e mezzo vuoto invece per il suo compagno di squadra Charles Leclerc, che infatti ha accusato difficoltà più evidenti: “È stata una giornata difficile, abbiamo faticato un po’ a trovare il giusto bilanciamento della vettura”. Il monegasco ha aggiunto che c’è ancora parecchio da fare perché “ancora non mi sento pienamente a mio agio e ho dovuto fare una comparativa con le novità. Ho sofferto di surriscaldamento, ma ho le idee chiare su come intervenire sulla macchina per fare un passo avanti”. Oggi quindi speriamo di vedere dei miglioramenti, se possibile fin dal mattino e soprattutto nelle qualifiche. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FORMULA 1 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Eccoci adesso a tutte le info pratiche per seguire al meglio il sabato del Gran Premio di Spagna 2024 con la diretta tv su Sky Sport Formula 1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare. La telecronaca di Carlo Vanzini e tutti gli altri contributi saranno ancora una volta proposti agli abbonati anche tramite la diretta della Formula 1 in streaming video, come sempre un servizio offerto dall’applicazione Sky Go oppure da Now TV. Nulla di nuovo, la segnalazione è per la trasmissione in chiaro su Tv8, dove le FP3 saranno escluse e per le qualifiche ci dovremo accontentare della differita alle ore 18.30.

Quanto agli orari, dopo la trasferta di Montreal a dir poco infausta per la Ferrari, si tornerà naturalmente alle classiche tempistiche degli eventi europei, per cui la diretta Formula 1 comincerà oggi alle ore 12.30 con la terza sessione di prove libere FP3, mentre il grande spettacolo delle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2024 dal Montmelò di Barcellona ci terrà compagnia dalle ore 16.00.

IL GIORNO DELLA POLE POSITION IN SPAGNA

Il Circus è tornato in Europa e oggi, sabato 22 giugno, per la diretta Formula 1 sarà naturalmente il giorno delle qualifiche per il Gran Premio di Spagna 2024 sul circuito del Montmelò, nei pressi di Barcellona. La Ferrari è reduce dal disastro di Montreal, che ha drasticamente ridotto le speranze di lottare per il Mondiale in una stagione sicuramente più combattuta, ma che vede Max Verstappen sempre punto di riferimento per tutto il resto del gruppo, nonostante la Red Bull sia meno dominante rispetto al recente passato. Questo maggiore equilibrio resta comunque reale, ne abbiamo avuto un assaggio anche ieri nella FP1 che ha aperto il weekend sul Circuit de Catalunya, con Lando Norris davanti a Verstappen e Carlos Sainz, quindi una McLaren, una Red Bull e una Ferrari nelle prime tre posizioni.

Poche ore più tardi, la FP2 invece ha fatto sorridere Lewis Hamilton, tanto per lanciare le ambizioni anche del veterano britannico e della Mercedes, primi davanti a Sainz e Norris, che possiamo così definire i migliori piloti del venerdì del Montmelò. Di certo siamo all’inizio di una estate bollente per la diretta Formula 1, perché dopo la Spagna si andrà in Austria (dove ci sarà anche la Sprint) e anche in Gran Bretagna per una tripletta di eventi consecutivi, poi dopo una sola settimana di pausa ci sarà un’altra doppietta tra l’Ungheria e il Belgio, per un totale di cinque Gran Premi in meno di un mese e mezzo, che potrebbero quindi indirizzare l’intera stagione. Un motivo in più per seguire con la massima attenzione la diretta Formula 1…

DIRETTA FORMULA 1: SAINZ E IL CIRCUITO, DESTINI PARTICOLARI

Essendo la diretta Formula 1 protagonista in Spagna, dobbiamo adesso parlare del futuro in bilico, prospettive incerte che accomunano l’idolo di casa Carlos Sainz e lo stesso Circuit de Catalunya del Montmelò. Cominciamo da Sainz: il pilota della Ferrari è stato sacrificato in favore dell’arrivo di Lewis Hamilton dal 2025 al fianco di Charles Leclerc, ma purtroppo adesso lo spagnolo si trova in una situazione complicata, con pochi sedili disponibili e spesso non così ambiti – si parlava ad esempio della Williams. Lo stesso Carlos Sainz nei giorni scorsi ha ammesso di non avere ancora le idee chiare, ma che sarà necessario giungere a fatti concreti nel giro di poche settimane, quindi staremo a vedere.

Dal protagonista in carne e ossa al circuito, nei mesi scorsi la Formula 1 ha annunciato che dal 2026 il Gran Premio di Spagna si disputerà a Madrid, su un nuovo circuito cittadino che sarà la sede dell’evento per ben dieci edizioni, dato che l’accordo andrà dal 2026 al 2035. Almeno il primo anno dovrebbero esserci due Gran Premi in terra iberica, dal momento che pure Montmelò ha il contratto che comprende il 2026, magari con una denominazione che richiami la Catalogna, come si fa già in MotoGp, ma dal 2027 il futuro della pista nei prossimi di Barcellona sembra decisamente meno roseo. Situazioni interessanti, ma che non ci devono distogliere dall’attualità della diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Spagna 2024 al Montmelò!











