DIRETTA FORMULA 1: FP3 GP SPAGNA 2025 BARCELLONA, SI COMINCIA!

Pronta a ripartire la diretta Formula 1 per la terza sessione di prove libere del Gp Spagna 2025 a Barcellona. Ultima sessione di prove libere al via prima della caccia alla nona pole position stagionale. A Barcellona il semaforo verde scatterà alle 12:30, dopo un venerdì dominato dalle McLaren e segnato dalle prime valutazioni tecniche sulla nuova direttiva volta a limitare la flessibilità delle ali anteriori. Appuntamento con le qualifiche alle ore 16:00. (agg. di Fabio Belli)

QUALIFICHE GP SPAGNA 2025 BARCELLONA, LA DIRETTA FORMULA 1 STREAMING VIDEO TV

La diretta Formula 1 in tv sarà solo su Sky Sport: come ben sappiamo, in chiaro su Tv8 l’appuntamento sarà solo in differita, che oggi sarà alle ore 18.00, mentre la diretta Formula 1 in streaming video sarà offerta dai servizi di Sky Go e Now Tv.

DIRETTA FORMULA 1: OGGI LE QUALIFICHE DEL GP SPAGNA 2025

McLaren sempre punto di riferimento, ieri i due piloti si sono alternati al comando delle sessioni di prove libere e allora la diretta Formula 1 vedrà Lando Norris e Oscar Piastri come i nomi più attesi anche delle qualifiche per il Gran Premio di Spagna 2025 sul circuito del Montmelò, come è noto nei pressi di Barcellona. Ricordiamo naturalmente anche gli appuntamenti del sabato per la diretta Formula 1: sono i soliti orari europei, quindi la terza sessione di prove libere FP3 sarà alle ore 12.30, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 16.00 sul Circuit de Catalunya.

Gli altri protagonisti sembrano alternarsi, ad esempio a Montecarlo sicuramente ha fatto benissimo la Ferrari in particolare grazie a Charles Leclerc, ma la certezza immutabile è che la McLaren abbia qualcosa in più su tutto il resto della compagnia, rendendo molto difficile il compito per tutti i rivali. Anche ieri infatti si sono alternati i nomi nelle due sessioni, ma davanti c’è sempre una McLaren – anche se ad essere pignoli anche i due piloti dello storico team inglese si sono alternati fra loro in vetta. Insomma, ci sono tante possibilità, ma una sola certezza per la diretta Formula 1 in questo momento…

DIRETTA FORMULA 1: A BARCELLONA LE NUOVE REGOLE SULLE ALI

Il venerdì non dà mai risposte definitive circa la diretta Formula 1, ma certamente le due sessioni di ieri al Montmelò erano particolarmente attese perché erano le prime due ore in pista con le nuove regole sulle ali che la FIA ha introdotto proprio a partire dalla gara di Barcellona. Per la precisione, da questo Gran Premio entrano vigore i nuovi limiti di flessibilità anche per l’ala anteriore, mentre a quella posteriore le norme erano state cambiate fin dal primo appuntamento del Mondiale Formula 1 a Melbourne. Lo scontro fra le varie scuderie è stato anche dialettico: Fred Vasseur si era detto convinto che molto avrebbe potuto cambiare, mentre Andrea Stella aveva minimizzato.

Non è un caso, perché la Ferrari non aveva di certo nella flessibilità dei materiali uno dei propri punti di forza, a differenza della McLaren. Insomma, molti sperano che la scuderia britannica possa soffrire le novità introdotte sul Circuit de Catalunya: i primi posti di Norris nella FP1 e Piastri in FP2 sono stati la risposta immediata, però giustamente ne sapremo di più oggi grazie alle qualifiche ed evidentemente ancora di più al termine della gara di domani. Insomma, la battaglia sugli aspetti tecnologici e circa il rispetto del regolamento e la capacità di sfruttarne le cosiddette “zone grigie” è uno dei temi di spicco a Barcellona per la diretta Formula 1…