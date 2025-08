Diretta Formula 1 streaming qualifiche GP Ungheria 2025 Budapest live video: cronaca, orari, tempi e classifiche delle sessioni di oggi, sabato 2 agosto

DIRETTA FORMULA 1: GP UNGHERIA 2025 FP3, ACUTO DI HAMILTON CON IL SECONDO TEMPO

Prosegue la diretta Formula 1 della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2025, sul circuito dell’Hungaroring. Verstappen apre le FP3 mettendosi subito al comando con un 1:16.547, ma la Ferrari di Hamilton risponde portandosi al secondo posto in 1:16.759. Leclerc poi si prende la vetta in 1:16.406, battuto subito dopo da Russell in 1:16.312. Tuttavia, è ancora Verstappen a rilanciarsi, tornando davanti con un 1:16.202, nonostante una lieve sbavatura nell’ultimo settore. Leclerc replica e si riprende la leadership con un 1:16.137. Bortoleto si fa notare con un ottimo quarto tempo su Sauber. Piastri è il primo a scendere sotto l’1:16: suo il miglior crono in 1:15.871. Hamilton risponde con un 1:16.015, poi si migliora in 1:15.684 ma resta secondo. Norris chiude il terzetto di testa con il terzo tempo provvisorio. (agg. di Fabio Belli)

FORMULA 1 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL GP UNGHERIA 2025 BUDAPEST

La diretta Formula 1 in tv nel sabato di Budapest sarà un’esclusiva su Sky Sport F1 oppure in diretta streaming video con Sky Go e Now Tv. In chiaro invece avremo la differita delle qualifiche del GP Ungheria 2025 alle ore 18.30 su Tv8.

GP UNGHERIA 2025 FP3, PARTONO BENE ANCHE TSUNODA E GASLY

È iniziata la diretta Formula 1 della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2025, sul circuito dell’Hungaroring. La prima prestazione cronometrica di giornata è firmata da Colapinto, che porta la sua Williams in 1:18.006. Lo segue da vicino Hulkenberg su Sauber con 1:18.094. Successivamente è Stroll a prendersi la vetta temporanea con l’Aston Martin in 1:17.540. Ma è Tsunoda a salire in cima con un ottimo 1:17.022, seguito dall’Alpine di Gasly in 1:17.082. Poco dopo, però, Stroll si riprende il primo posto girando in 1:16.817. (agg. di Fabio Belli)

GP UNGHERIA 2025 FP3, SEMAFORO VERDE ALLE 12.30!

Pronta a iniziare la diretta Formula 1 della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2025, sul circuito dell’Hungaroring. Alle 12:30 prenderà il via la terza e ultima sessione di prove libere all’Hungaroring. Nella giornata di ieri è stata la McLaren di Norris a dettare il ritmo, ma la Ferrari di Leclerc ha dimostrato di poter reggere il confronto con le monoposto Papaya. L’appuntamento decisivo sarà alle 16, quando si assegnerà la quattordicesima pole position della stagione 2025. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1: QUALIFICHE DA NON SBAGLIARE A BUDAPEST

Non è la pista più adatta per i sorpassi in gara l’Hungaroring, questo renderà ancora più significativa la diretta Formula 1 oggi, sabato 2 agosto, in particolare naturalmente per le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria 2025, che saranno in programma dalle ore 16.00 di oggi pomeriggio, quando prenderanno il via le prove ufficiali.

Completiamo allora subito il discorso relativo agli appuntamenti da segnare in agenda ricordando che il via sarà con la FP3, la terza e ultima sessione di prove libere che ci attenderà alle ore 12.30. Attenzione anche alle previsioni meteo, che sono abbastanza incerte e potrebbero quindi lasciare spazio per possibili sorprese.

Se ne è parlato fatalmente parecchio nello scorso Gran Premio a Spa Francorchamps: da una parte la fondamentale esigenza di garantire la sicurezza, caposaldo naturalmente irrinunciabile al giorno d’oggi, dall’altra però anche la sensazione che forse si stia esagerando. Il dibattito è aperto ed è un buon modo di parlare di Formula 1 in un 2025 dominato dalla McLaren quando si considerano prestazioni e risultati.

A proposito dei confronti con il passato, un duello interno alla scuderia britannica per il titolo di campione del Mondo fa pensare a un’epopea con la quale è impossibile fare paragoni, anche per lo spessore dei personaggi coinvolti allora, ma che aggiunge quel pizzico di fascino in più alla diretta Formula 1 anche in Ungheria, dove ai tempi faceva notizia il fatto di correre oltre la Cortina di Ferro, a partire dal 1986.

DIRETTA FORMULA 1: GP UNGHERIA 2025, COSA CI HANNO DETTO LE PRIME LIBERE?

Tutto questo considerato, adesso è giunto il momento di analizzare le indicazioni emerse dalle due sessioni del venerdì per la diretta Formula 1 a Budapest. La FP1 aveva subito chiarito le idee: primo Lando Norris e secondo Oscar Piastri, le due McLaren davanti a tutti e strada in salita per tutti gli inseguitori, sebbene con notizie positive per le due Ferrari, entrambe nella top 5 grazie al terzo posto di Charles Leclerc e al quinto di Lewis Hamilton, inframezzati dalla Racing Bulls di Isack Hadjar, il migliore del gruppo Red Bull, con buone prestazioni anche per Oliver Bearman sulla Haas e Andrea Kimi Antonelli, che si era preso la soddisfazione di precedere il compagno di team.

Situazione identica nella FP2, almeno per le prime tre posizioni: di nuovo al comando Lando Norris davanti a Oscar Piastri, quindi con il britannico più soddisfatto dopo la prima giornata di lavoro in terra magiara, con Charles Leclerc terzo e quindi di nuovo leader del resto del gruppo, con Hamilton sesto e quindi comunque non lontano. La novità è costituita dall’acuto della Aston Martin, con Lance Stroll quarto davanti a Fernando Alonso. Un fuoco di paglia per una scuderia in evidente difficoltà oppure il canadese e lo spagnolo potranno davvero essere protagonisti della diretta Formula 1 in Ungheria? Oggi ne sapremo certamente di più…