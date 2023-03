Diretta Formula 1/ Gp Arabia 2023 qualifiche streaming video live: in attesa dei big

DIRETTA FORMULA 1, FP3 GRAN PREMIO ARABIA SAUDITA 2023: IN ATTESA DEI BIG

La terza sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita è cominciata da pochi minuti, gli unici a scendere in pista finora sono stati i due piloti dell’Aston Martin, Lance Stroll e Fernando Alonso, che si sono però limitati a effettuare un giro di out-in per rodare gli pneumatici e nel rientrare ai box hanno anche effettuato una simulazione di pit-stop. La temperatura dell’aria è di circa 27 gradi, quella dell’asfalto fa segnare 42 gradi, il cielo è parzialmente coperto e a differenza di ieri il sole fa molta più fatica a squarciare le nuvole che sovrastano il circuito di Gedda, dove domani si correrà la seconda gara del campionato mondiale 2023 di Formula 1. I big sono già dentro l’abitacolo e pronti a entrare in azione da un momento all’altro, il più concentrato di tutti è Charles Leclerc, consapevole di avere davanti a sé un weekend difficile per via della penalità per la sostituzione della centralina, che nel migliore dei modi lo relegherà in sesta fila sulla griglia di partenza. Un altro sorvegliato speciale è Esteban Ocon che in Bahrain ha vissuto un inizio di stagione davvero deludente, così come il rookie Oscar Piastri, di cui si parla un gran bene ma che per adesso non è riuscito a esprimere il suo talento, anche per colpa di una McLaren MCL37 che non si sta rivelando all’altezza del suo blasone. Nyck de Vries invece dovrà fare da spettatore, appiedato dalla power unit della sua AlphaTauri che non sembra avere nessuna intenzione di collaborare… {agg. di Stefano Belli}

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming di Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio dell’Arabia Saudita c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Gedda per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video di Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché le qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita su Tv8 saranno visibili ai non abbonati Sky solamente in differita a partire dalle ore 21.30 – la FP3 invece è esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1 GP ARABIA SAUDITA 2023: INIZIA LA FP3

Tra poco seguiremo la diretta del terzo turno di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento della stagione 2023 di Formula 1 che si è aperto due settimane fa in Bahrain sotto il segno di Max Verstappen e della Red Bull. Anche qui a Gedda i campioni del mondo in carica partono con i favori del pronostico e nella giornata di ieri, pur nascondendosi (sono i più forti e non hanno nulla da dimostrare, perché spremersi al venerdì quando la classifica conta relativamente?), hanno realizzato i migliori tempi sia nelle simulazioni di qualifica che di long run. La RB19 è gentilissima con le gomme di qualunque mescola e questo consente sia al figlio di Jos che a Sergio Pérez di poter sfruttare pienamente in qualunque momento il potenziale della macchina. Discorso diverso per la Ferrari che in questo weekend cerca di ritrovare la bussola smarrita a Sakhir, le premesse non sono buone per Charles Leclerc che dovrà scontare dieci posizioni di penalità sulla griglia di partenza per la sostituzione della centralina. E questa è una delle piste più pericolose per chi si ritrova in mezzo al gruppo, il monegasco dovrà in primis evitare incidenti se vuole coronare la sua rimonta e riportarsi almeno a ridosso del terzo gradino del podio. Che in questo momento sembra prenotato da Fernando Alonso e dall’Aston Martin, che si candida clamorosamente a diventare la seconda forza del campionato se la Mercedes non si dà una svegliata… {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1, SI DECIDE GRIGLIA DI PARTENZA E POLE POSITION

La diretta Formula 1 ci terrà compagnia oggi, sabato 18 marzo: l’appuntamento è già fissato con le qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2023 sul circuito cittadino di Gedda, sede del secondo Gp per il Mondiale di quest’anno. Le prove ufficiali naturalmente determineranno la griglia di partenza e la pole position della gara di domani sulla pista che, come tutti i circuiti cittadini, non dovrebbe offrire molte possibilità di sorpasso durante il Gran Premio, di conseguenza scattare davanti a tuti potrebbe già valere una fetta della vittoria in Arabia Saudita. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi.

La diretta Formula 1 del sabato del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2023 sul circuito di Gedda sarà logicamente condizionata dalle due ore di fuso orario che separano l’Italia dall’Arabia, ma soprattutto dal fatto che a Gedda si corre in notturna: le prove libere FP3 che aprono il sabato avranno inizio alle ore 14.30 italiane (16.30 locali), mentre la decisiva sessione delle qualifiche avrà inizio alle ore 18.00, quando saranno invece già le 20.00 nell’orario locale. L’attesa naturalmente per la diretta Formula 1 è grande, perché questo sarà il banco di prova per le gerarchie della Formula 1 come sono emerse un paio di settimane fa a Sakhir, che rischiano di indicare una stagione potenzialmente dominata da Max Verstappen e dalla Red Bull, quindi per tutti i rivali sarebbe fondamentale reagire al più presto.

DIRETTA FORMULA 1 GP ARABIA SAUDITA 2023: LA STORIA A GEDDA

Prima di tuffarci sull’attualità della diretta Formula 1 e in particolare sulle qualifiche a Gedda, diamo adesso uno sguardo alla storia del Gran Premio d’Arabia Saudita. Siamo appena alla terza edizione: la prima ebbe luogo nel dicembre 2021, quando il duello era tutto fra Lewis Hamilton e Max Verstappen, tra una vibrante battaglia in pista e il corollario di infine polemiche nel paddock. Al sabato ci fu la pole position per Hamilton davanti a Valtteri Bottas per una prima fila tutta Mercedes davanti a Max Verstappen, tuttavia autore di un errore all’ultima curva quando stava per stabilire un tempo da pole. In gara poi successe letteralmente di tutto, fra safety car, addirittura due bandiere rosse, incidenti, penalizzazioni e il tamponamento tra i due grandi rivali per il titolo iridato, per il quale Verstappen fu penalizzato di cinque secondi, seguito da un altro tentativo da parte dell’olandese di riprendersi il primo posto, che però fu di nuovo ritenuto scorretto dai commissari, che imposero a Max di cedere la posizione a Hamilton, che così si involò verso la vittoria.

Nel 2022 invece si gareggiò in Arabia Saudita ad inizio stagione, quindi a marzo dell’anno scorso: nel frattempo c’erano stati i cambi nel regolamento che misero in crisi la Mercedes ed esaltarono almeno inizialmente la Ferrari, che un anno fa aveva fatto doppietta in Bahrain, più pole position e giro veloce per Charles Leclerc. A Gedda fu confermata la competitività della Rossa, ma arrivò anche la prima risposta della Red Bull, che si prese la pole position con Sergio Perez davanti al monegasco e poi anche la vittoria con Verstappen davanti a Leclerc, con un duello bellissimo ma corretto, che fece davvero notizia in positivo dal momento che erano passati appena tre mesi dalla “guerra” Verstappen-Hamilton del dicembre precedente. Adesso però non è più il tempo delle parole, perché la battaglia per la pole position sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio d’Arabia Saudita 2023 a Gedda sta per cominciare…











