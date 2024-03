Diretta Formula 1/ Qualifiche live streaming video: Leclerc secondo! (GP Arabia Saudita 2024, 8 marzo)

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: LECLERC SECONDO DIETRO VERSTAPPEN!

È terminata la diretta Formula 1 con le Qualifiche del Gran Premio d’Arabia Saudita 2024 sul circuito di Jeddah. Verstappen conquista la sua 34ª pole position, con Leclerc straordinario a salire in seconda posizione a soli 319 millesimi dal tempo di Max. Seguono Perez, Alonso, Piastri, Norris, Russell, Hamilton, Tsunoda e Stroll. La distanza tra Leclerc e Perez è stata di soli sedici millesimi. Anche a Jeddah, la pole position è andata a Max Verstappen, che ha chiuso in 1:27.472, stabilendo così un nuovo record per il circuito. Leclerc si è piazzato secondo, seguito da Perez e Alonso. Il sostituto di Sainz, Bearman, è riuscito ad accedere al Q2, ma non al Q3, e partirà 11°. (agg. di Fabio Belli)

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: BEARMAN FUORI!

Prosegue la diretta Formula 1 con le Qualifiche del Gran Premio d’Arabia Saudita 2024 sul circuito di Jeddah. Anche nella seconda sessione di qualifiche del GP d’Arabia, Verstappen su Red Bull ha confermato la sua rapidità, registrando il tempo più veloce di 1:28.033. Leclerc con la Ferrari si è posizionato al secondo posto, seguito da Alonso su Aston Martin al terzo. Tra coloro che sono stati eliminati, figurano Bearman, Albon, Magnusse, Ricciardo e Hulkenberg, fuori d’un soffio il pilota della Ferrari che ha esordito oggi al posto dell’indisponibile Sainz. (agg. di Fabio Belli)

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: Q2, BEARMAN C’È!

Prosegue la diretta Formula 1 con le Qualifiche del Gran Premio d’Arabia Saudita 2024 sul circuito di Jeddah. Nella prima sessione di qualifiche del GP d’Arabia, Verstappen su Red Bull ha dominato con il tempo più veloce di 1:28.171. Stroll su Aston Martin è arrivato secondo, mentre Leclerc ha raggiunto il terzo posto con la Ferrari. Sorprendente la performance di Bearman, il sostituto di Sainz, che ha chiuso il Q1 al nono posto. Tra coloro che sono stati eliminati, troviamo Bottas, Ocon, Gasly, Sargeant e Zhou. (agg. di Fabio Belli)

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: SUBITO VERSTAPPEN!

Ha preso il via la diretta Formula 1 con le Qualifiche del Gran Premio d’Arabia Saudita 2024 sul circuito di Jeddah. Bearman si lancia immediatamente con la SF-24 numero 38. Hulkenberg su Haas registra un tempo di 1:29.173, mentre Norris si piazza al terzo posto con 1:29.240. Alonso continua a impressionare chiudendo il giro in 1:28.876, portando la sua Aston Martin al primo posto. Mercedes è in pista con pneumatici medi. La Ferrari di Leclerc si lancia mentre Piastri detta il passo con un tempo di 1:28.755. Verstappen diventa subito il più veloce con 1:28.491. (agg. di Fabio Belli)

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: QUALIFICHE, SI COMINCIA!

Pronta a prendere il via la diretta Formula 1 con le Qualifiche del Gran Premio d’Arabia Saudita 2024 sul circuito di Jeddah. Caccia alla pole position con Max Verstappen che ha messo ancora una volta tutti in fila nella terza sessione di prove libere. Grande curiosità in casa Ferrari per Bearman, chiamato a sostituire Carlos Sainz fermato da un attacco di appendicite. Il pilota spagnolo è stato operato a Jeddah, ecco il comunicato rilasciato in merito dalla scuderia di Maranello: “Carlos è uscito dall’intervento chirurgico. Tutto è andato bene e ora sta riposando in ospedale. Gli inviamo il nostro pieno sostegno per una rapida guarigione”. (agg. di Fabio Belli)

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: VERSTAPPEN AL TOP!

È terminata la diretta Formula 1 con le Fp3 del Gran Premio d’Arabia Saudita 2024 sul circuito di Jeddah. Verstappen su Red Bull ha concluso al comando la terza e ultima sessione di prove libere a Jeddah, ma l’attenzione è tutta su Oliver Bearman. Il diciottenne britannico ha guidato la SF-24 al posto di Sainz, che deve essere operato all’appendicite. Il giovane Bearman ha chiuso al decimo posto, prendendo confidenza con la monoposto che lo vedrà protagonista nel corso del weekend. Leclerc ha ottenuto il secondo tempo con l’altra Rossa, seguito da Russell con la Mercedes al terzo posto. Le FP3 sono state caratterizzate da un incidente di Zhou a 16 minuti dal termine: la Sauber ha colpito le barriere tra la curva 7 e la 8, ma il pilota è risultato illeso. Alle 18, ora italiana, inizia la battaglia per la pole position. (agg. di Fabio Belli)

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: ZHOU A MURO!

Si avvia alla conclusione la diretta Formula 1 con le Fp3 del Gran Premio d’Arabia Saudita 2024 sul circuito di Jeddah. Perez ha migliorato nei primi e terzi settori ma è rimasto al quarto posto, mentre Norris stava cercando di ottenere un buon tempo prima di ritornare improvvisamente ai box. Verstappen ha concluso il giro in 1:28.412 utilizzando gomme usate. Leclerc si è classificato secondo con gomme gialle, mentre Bearman è rientrato ai box della Ferrari. Alonso è al terzo posto con l’Aston Martin, registrando un tempo di 1:29.473. Purtroppo, Zhou è finito contro le barriere tra la curva 7 e la curva 8, causando una bandiera rossa a causa dell’impatto. Fortunatamente, il pilota della Sauber sembra essere illeso, nonostante la violenza dell’incidente. (agg. di Fabio Belli)

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: VERSTAPPEN IN TESTA

Prosegue la diretta Formula 1 con le Fp3 del Gran Premio d’Arabia Saudita 2024 sul circuito di Jeddah. Hamilton ha ottenuto il primo posto con un tempo di 1:30.253, ma poco dopo è stato superato da Leclerc, che si è posizionato al secondo posto. Successivamente, Russell ha ottenuto il miglior tempo con 1:29.862. I tempi continuano a cambiare rapidamente, con Perez portando la Red Bull in testa con 1:29.562, seguito da Verstappen che si è classificato secondo a soli 0.211 secondi da Perez. Successivamente, Leclerc ha ottenuto un tempo di 1:29.206, portandosi in testa alle FP3, ma è stato poi superato da Verstappen con un tempo di 1:28.893. Magnussen della Haas ha fatto un buon tempo, classificandosi terzo a 0.592 secondi da Verstappen. (agg. di Fabio Belli)

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: SUBITO BEARMAN!

È ufficialmente iniziata la diretta Formula 1 con le Fp3 del Gran Premio d’Arabia Saudita 2024 sul circuito di Jeddah. Bottas, al volante della Sauber, ha registrato il primo tempo cronometrato della giornata in 1:31.307, seguito da Hamilton con 1:30.793 che si è momentaneamente messo al comando. La Ferrari di Bearman, equipaggiata con pneumatici gialli, ha mostrato subito un ottimo rendimento, conquistando il miglior tempo in 1:30.277. Il giovane pilota di Formula 2, Bearman, è stato chiamato a sostituire Carlos Sainz, il quale sarà sottoposto a un intervento chirurgico a Jeddah a causa di un attacco di appendicite. (agg. di Fabio Belli)

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: SI COMINCIA!

Pronta a partire la diretta Formula 1 con le Fp3 del Gran Premio d’Arabia Saudita 2024 sul circuito di Jeddah. Semaforo verde alle 14.30 italiane, la notizia del giorno è la sostituzione alla guida della Ferrari, che dovrà fare a meno di Carlos Sainz per il resto del weekend del Gran Premio d’Arabia Saudita. A seguito di un malessere accusato nei giorni scorsi, il pilota spagnolo sarà costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico per rimuovere l’appendicite. Al suo posto prenderà parte Olivier Bearman, pilota attivo in Formula 2, che nel 2021 è entrato a far parte del team Ferrari. (agg. di Fabio Belli)

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: OGGI CACCIA ALLA POLE!

La diretta Formula 1 ci terrà compagnia anche oggi, venerdì 8 marzo: come già era stato settimana scorsa in Bahrain, eccoci a poche ore dall’appuntamento con le qualifiche del Gran Premio d’Arabia Saudita 2024 sul circuito di Jeddah, sede del secondo Gp per il Mondiale di quest’anno. Naturalmente è grande la curiosità attorno alla battaglia per la pole position in vista della gara di domani, perché siamo in attesa di scoprire se i verdetti di Sakhir saranno confermati, oppure se potrà cambiare qualcosa nei rapporti di forza, almeno sul giro secco. Sappiamo che tutto il programma è stato anticipato di un giorno, quindi il venerdì è il giorno delle qualifiche e il Gran Premio sarà sabato: per gli appassionati si accorcia l’attesa, anche se significa avere due giorni su tre lavorativi.

La diretta Formula 1 del venerdì del Gran Premio d’Arabia Saudita 2024 sul circuito di Jeddah sarà logicamente condizionata dalle due ore di fuso orario che separano l’Italia dall’Arabia Saudita, ma soprattutto dal fatto che a Jeddah si corre in notturna: le prove libere FP3 che aprono il venerdì avranno inizio alle ore 14.30 italiane (16.30 locali), mentre la decisiva sessione delle qualifiche avrà inizio alle ore 18.00, quando a Jeddah saranno invece già le 20.00. L’attesa naturalmente per la diretta Formula 1 è grande, perché già in Bahrain Charles Leclerc era stato vicinissimo a Max Verstappen, confermando che almeno nelle qualifiche la Ferrari può pensare di lottare con la Red Bull – sulla distanza di gara i discorsi potrebbero essere differenti, ma ci penseremo domani…

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming di Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio d’Arabia Saudita c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Jeddah per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video di Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené, mentre Mara Sangiorgio sarà l’inviata di spicco dai box. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché le qualifiche del Gran Premio d’Arabia Saudita 2024 saranno disponibili su Tv8 solamente in differita alle ore 22.00. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1 GP ARABIA SAUDITA 2024: LA STORIA A JEDDAH

Prima di tuffarci sull’attualità della diretta Formula 1 e in particolare sulle qualifiche, diamo adesso uno sguardo alla breve ma già vibrante storia del Gran Premio d’Arabia Saudita, compresi gli allarmi per crisi missilistiche nei dintorni. Rimanendo sull’aspetto più strettamente sportivo, la prima edizione ebbe luogo nel dicembre 2021, con il duello fra Lewis Hamilton e Max Verstappen, in pista ma pure con il corollario di infinite polemiche nel paddock. Al sabato ci fu la pole position per Hamilton davanti a Valtteri Bottas per una prima fila tutta Mercedes davanti a Verstappen, tuttavia autore di un errore all’ultima curva quando stava per stabilire un tempo da pole. In gara poi successe letteralmente di tutto, fra safety car, due bandiere rosse, incidenti, penalizzazioni e il tamponamento tra i due grandi rivali per il titolo iridato, per il quale Verstappen fu penalizzato di cinque secondi, seguito da un altro tentativo da parte dell’olandese di riprendersi il primo posto, che però fu di nuovo ritenuto scorretto dai commissari, che imposero a Max di cedere la posizione a Hamilton, che così si involò verso la vittoria.

Nel 2022 invece si gareggiò in Arabia Saudita ad inizio stagione, quindi a marzo: nel frattempo c’erano stati i cambi nel regolamento che misero in crisi la Mercedes ed esaltarono almeno inizialmente la Ferrari, ma a Jeddah arrivò la prima risposta della Red Bull, che si prese la pole position con Sergio Perez davanti al monegasco e poi anche la vittoria con Verstappen davanti a Leclerc, con un duello bellissimo ma corretto. L’anno scorso invece un problema tecnico per l’olandese nelle qualifiche favorì la doppietta pole position-vittoria per Perez, con Verstappen comunque secondo a ribadire la già evidente superiorità della Red Bull, che avrebbe poi generato un anno da record. Adesso però la battaglia per la griglia di partenza sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio d’Arabia Saudita 2024 a Jeddah sta per cominciare…











