DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: GRANDI EMOZIONI A SPA

Sempre molto affascinante l’appuntamento con la diretta Formula 1 in occasione delle qualifiche del Gran Premio del Belgio 2024 sul circuito di Spa Francorchamps, che animeranno il pomeriggio di oggi, sabato 27 luglio. Il weekend naturalmente si è aperto ieri con le prime due sessioni di prove libere, che ci hanno detto come la McLaren sia davvero ambiziosa anche sulle colline delle Ardenne, dal momento che in FP2 i piloti più veloci sono stati Lando Norris e Oscar Piastri. Per di più, bisogna tenere conto che Max Verstappen sarà penalizzato di dieci posizioni e quindi il weekend sarà decisamente in salita per l’olandese, sebbene primo al mattino e terzo al pomeriggio ieri. In crescita la Ferrari, che aveva sofferto parecchio al mattino, mentre al pomeriggio ha avuto Charles Leclerc quarto e Carlos Sainz quinto.

Più in generale, la diretta Formula 1 negli ultimi mesi è stata caratterizzata soprattutto dalla crescita esponenziale della McLaren, con la doppietta in Ungheria che è stato il sigillo a un periodo davvero eccellente per la scuderia britannica, ma anche da gare più aperte a imprevisti e colpi di scena. Ne ha approfittato ad esempio la Mercedes, capace di vincere due Gran Premi consecutivi tra Austria e Gran Bretagna con entrambi i suoi piloti pur essendo solamente la quarta forza. Insomma, lo spettacolo e le emozioni sono garantite, a maggior ragione su un tracciato meraviglioso come Spa Francorchamps, anche se al momento resta saldo il primato di Max Verstappen, sempre punto di riferimento per la diretta Formula 1 pur senza vittorie da tre corse, delle quali due chiuse al quinto posto.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE A SPA

Il consiglio è quello di seguire dal vivo almeno una volta nella vita le emozioni che solo Spa Francorchamps sa regalare, ma per la maggior parte di tifosi e appassionati gli appuntamenti saranno quelli consueti con la diretta tv su Sky Sport Formula 1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare, con la telecronaca di Carlo Vanzini disponibile anche grazie alla diretta Formula 1 in streaming video, come sempre tramite l’applicazione Sky Go oppure Now TV. In chiaro su Tv8 sono escluse le FP3, mentre le qualifiche di Formula 1 saranno visibili a tutti al tasto 8 del telecomando non in diretta streaming ma solamente in differita alle ore 18.30.

Passiamo quindi agli orari della diretta Formula 1 per il sabato del Gran Premio del Belgio 2024 a Spa, fondamentali soprattutto per gli appassionati di sport a tutto tondo che vorranno seguire anche le Olimpiadi. Tutto sarà identico agli orari dei GP sul continente europeo, come ovvio in Belgio: alle ore 12.30 ci sarà la terza sessione di prove libere FP3, mentre il grande spettacolo delle qualifiche ci terrà compagnia dalle ore 16.00.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: COSA ASPETTARCI DALLA FERRARI A SPA?

Cosa possiamo aggiungere invece sulla Ferrari parlando della diretta Formula 1? Purtroppo il Cavallino Rampante è reduce da due mesi difficili, che dopo il trionfo di Charles Leclerc a Montecarlo hanno decisamente ridimensionato le ambizioni stagionali. Spiace anche perché nelle ultime gare la Red Bull ha concesso occasioni che sono state sfruttate non solo dalla McLaren ma anche dalla Mercedes, che resta parecchio dietro alla Ferrari fra i Costruttori ma ha vinto due degli ultimi tre Gran Premi. Poteva quindi essere il momento per concretizzare i sogni nati dopo Montecarlo, invece si sta rivelando un’estate decisamente complicata.

Volendo essere ottimisti, dopo qualche corsa davvero deludente abbiamo visto qualche segnale di ripresa in Ungheria, ma evidentemente un quarto e un sesto posto non possono bastare. Sarebbe fondamentale fare bene a Spa per poi affrontare con maggiore serenità la pausa di qualche settimana che la Formula 1 si prenderà prima di ricominciare a fine agosto a Zandvoort, che aprirà la doppietta con Monza. Tutto questo premesso, ecco perché sarà imperdibile la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio del Belgio 2024 a Spa Francorchamps!