Diretta Formula 1/ Qualifiche e FP3 Gp Canada live video streaming: Sainz va a sbattere! (17 giugno 2023)

Carlos Sainz si autoelimina dalla terza sessione di prove libere del Gran Premio del Canada andando a sbattere violentemente contro le barriere di protezione in curva 1. Dopo aver fatto segnare il secondo miglior tempo alle spalle del leader Max Verstappen, il pilota spagnolo della Ferrari ha perso il controllo della monoposto non riuscendo a evitare l’impatto con il guard-rail. L’avantreno della SF-23 è andato completamente distrutto, i meccanici sono chiamati a un gran lavoro per aggiustare la vettura in tempo per l’inizio delle qualifiche, in programma alle ore 22 italiane. Nessuna conseguenza fisica per il figlio di uno dei rallysti più famosi del mondo che è rientrato subito ai box chiedendo scusa alla squadra per i danni provocati. Una volta rimossi i detriti tutti si lanciano nuovamente con l’obiettivo di abbassare l’1’24”480 realizzato dal campione in carica di Formula 1. {agg. di Stefano Belli}

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming di Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio del Canada c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Montreal per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video di Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché le qualifiche del Gran Premio del Canada a Montreal su Tv8 saranno visibili ai non abbonati Sky solo in differita alle ore 23.30 – la FP3 invece è esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE GRAN PREMIO DEL CANADA 2023: VERSTAPPEN INGRANA CON LE INTERMEDIE

La pioggia concede una tregua e i piloti di Formula 1 impegnati nel terzo turno di prove libere del Gran Premio del Canada hanno la possibilità di abbassare sensibilmente i loro tempi, anche grazie al passaggio dalle gomme full wet alle intermedie. Dopo qualche giro di rodaggio Max Verstappen stampa un 1’24”480 che gli consente di portarsi in prima posizione scavalcando le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. La pista bagnata esalta le doti della Haas e in particolare di Nico Hülkenberg, quinto alle spalle della McLaren di Lando Norris e davanti all’AlphaTauri di Yuki Tsunoda che ha già rischiato di andare a muro in un paio di occasioni. La Mercedes non riesce a emergere con George Russell settimo e Lewis Hamilton solo quindicesimo, in difficoltà anche Sergio Pérez e Fernando Alonso che non riescono a trovare un grip decente. Problemi di traffico per Alexander Albon che per due volte viene rallentato da Sainz, lo spagnolo dovrà recarsi dai commissari subito dopo la fine della FP3 per fornire la sua versione dei fatti. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE GRAN PREMIO DEL CANADA 2023: FP3 BAGNATA A MONTRÉAL

Piove a Montréal ma non così tanto da rendere la pista impraticabile come accaduto negli ultimi minuti della FP2 di ieri quando un nubifragio si è letteralmente abbattuto sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. I primi a uscire dai box con le gomme full wet sono i due piloti della Haas, Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen, che girano in 1’34” alto. Fernando Alonso abbassa subito di due secondi i loro tempi portandosi in vetta alla classifica, poi decide di lanciarsi con le intermedie. Nel frattempo Esteban Ocon alza l’asticella in 1’30”348 a conferma di come le condizioni stiano lentamente migliorando anche grazie al passaggio delle vetture che sollevano grandi quantità d’acqua contribuendo all’asciugatura dell’asfalto. Le previsioni per i prossimi minuti non sono comunque buone, la pioggia andrà a intensificarsi e quindi tutti ne approfittano per completare la simulazione della qualifica – che sarà quasi sicuramente bagnata. Yuki Tsunoda si è già reso protagonista di un paio di testacoda innalzando notevolmente le pulsazioni dei meccanici dell’AlphaTauri. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE GRAN PREMIO DEL CANADA 2023: IN PISTA PER LA FP3

Quello di ieri è stato un venerdì anomalo con la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Canada che di fatto è stata cancellata per un problema al sistema di telecamere a circuito chiuso che ha impedito ai piloti di Formula 1 di girare sul circuito di Montréal. Di conseguenza la FP2 è stata allungata a 90 minuti in modo da poter recuperare – almeno in parte – il lavoro perduto in precedenza. Tuttavia un paio di bandiere rosse provocate da Nico Hülkenberg ed Esteban Ocon (entrambi hanno accusato problemi tecnici sulle rispettive vetture) e l’arrivo di un temporale negli ultimi minuti hanno impedito ai team di completare le simulazioni del passo gara. La Ferrari è riuscita comunque a raccogliere delle indicazioni estremamente confortanti sulle prestazioni delle SF-23. Se tutto va bene, Charles Leclerc e Carlos Sainz avranno la possibilità di dare fastidio alla Red Bull, apparsa più in difficoltà del previsto soprattutto con Sergio Pérez che comincia a risentire psicologicamente della superiorità di Max Verstappen. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1: NEL RICORDO DI GILLES VILLENEUVE

La diretta Formula 1 torna anche oggi, sabato 17 giugno, con l’affascinante appuntamento fissato nella sera italiana con le qualifiche del Gran Premio del Canada 2023 sul circuito che sorge a Montreal, sull’isola di Notre Dame. Qui un pubblico appassionato, un circuito molto veloce e magari il rimando costante al ricordo della leggenda Gilles Villeneuve regalano spesso gare emozionanti e brividi anche sul giro secco, dove lavassimo velocità deve essere abbinata alla precisione, perché i muri spesso sono molto vicini alla traiettoria ideale, specie per quanto riguarda il leggendario “muro dei campioni”. Di emozioni ha bisogno il Circus per ravvivare una diretta Formula 1 che rischia di essere totalmente in mano a Max Verstappen e alla Red Bull: Montreal regalerà sorprese?

Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 delle sessioni di oggi, che dovranno logicamente tenere conto delle sei ore di fuso orario che separano l’Italia dal Quebec. Il sabato del Gran Premio del Quebec comincerà naturalmente con la terza sessione di prove libere FP3 alle ore 18.30 italiane, cioè le 12.30 di Montreal. Il pezzo forte della giornata di diretta Formula 1 tuttavia saranno naturalmente le qualifiche: l’appuntamento con le prove ufficiali del Gran Premio di Spagna sul Circuit Gilles Villeneuve sarà dunque alle ore 22.00 italiane, quando comincerà l’attesa caccia alla pole position.

DIRETTA FORMULA 1, GP CANADA 2023: LA STORIA A MONTREAL

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo a ripercorrere in breve la lunga e affascinante storia del Gran Premio del Canada, che ebbe inizio nel 1961 con il primo Gp sul circuito di Mosport, in Ontario, però non inserito nel Mondiale di Formula 1. Bisognerà aspettare il 1967 per vedere finalmente la gara canadese nel calendario iridato: vinse Jack Brabham. L’anno successivo si gareggiò sul circuito di Mont Tremblant, in Quebec, che ospitò il Gran Premio anche nel 1970 in un tentativo di alternanza fra l’Ontario anglofono e il Quebec francofono, poi però Mosport divenne per qualche anno la sede fissa. La svolta arrivò nel 1978, quando per la prima volta si corse a Montreal sul circuito che da allora è sede fissa del Gran Premio del Canada: quella storica prima edizione della gara sull’isola di Notre Dame fu vinta dall’idolo di casa Gilles Villeneuve, a cui sarà dedicato il circuito in seguito alla tragica morte avvenuta a Zolder nel 1982. Quello fu un anno tragico per la Formula 1, perché proprio a Montreal morì il pilota italiano Riccardo Paletti, che tamponò la Ferrari di Didier Pironi che era rimasta ferma sulla griglia di partenza.

Nell’albo d’oro del Gran Premio del Canada spiccano le sette vittorie a testa ottenute a Montreal da Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Il Kaiser si impose nel 1994 su Benetton e poi per ben sei volte con la Ferrari (1997, 1998, 2000, 2002, 2003 e 2004). Lewis Hamilton ha raccolto l’eredità di Schumi anche come “re del Canada”: infatti l’inglese è stato il vincitore nel 2007, 2010, 2012, 2015, 2016, 2017 e infine nel 2019, sia pure in questo caso tra le polemiche per una discussa penalizzazione a Sebastian Vettel, che aveva tagliato per primo il traguardo al volante della Ferrari. Proprio Vettel aveva spezzato l’anno precedente la serie di Hamilton, ma in anni recenti Hamilton a Montreal ha lasciato solo le briciole ai suoi avversari: due vittorie a Vettel (la prima nel 2013 su Red Bull), nel 2011 aveva vinto Jenson Button al termine di una gara pazza durata complessivamente oltre quattro ore, Daniel Ricciardo trionfò nel 2014 e infine l’anno scorso ci è riuscito Max Verstappen. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri storici, perché una nuova giornata sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio del Canada 2023 a Montreal sta per cominciare…











