Diretta Formula 1/ Qualifiche live streaming video, pole position GP Giappone 2024 Suzuka, oggi 6 aprile

La diretta Formula 1 oggi, sabato 6 aprile, ci regalerà una grande mattina con le qualifiche del Gran Premio del Giappone 2024 sul sempre affascinante circuito di Suzuka, che di solito è appuntamento autunnale ed invece stavolta è stato anticipato a quarta gara dell’anno. Non potrà essere tempo di verdetti come tante volte è successo in passato, anche con episodi memorabili (come vedremo meglio fra poco), ma ci aspettiamo comunque indicazioni di fondamentale importanza, anche perché la diretta Formula 1 ha registrato un netto miglioramento della Ferrari in questo inizio stagione e soprattutto abbiamo ancora negli occhi la doppietta di Melbourne con la vittoria di Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc, per cui il Mondiale dominato da Max Verstappen e Red Bull nelle ultime stagioni potrebbe stavolta essere decisamente più intrigante.

Ieri le prime due sessioni di prove libere non hanno detto moltissimo a causa della pioggia, la più indicativa è stata la FP1 e bisogna dire che in essa Verstappen ha preceduto Sergio Perez, per cui la Red Bull potrebbe essere in grado di riprendere il proprio dominio, ma naturalmente è da oggi che cominceranno ad arrivare i verdetti fondamentali del weekend. Ci saranno disagi inevitabili con il fuso orario, la diretta Formula 1 di tutte le sessioni di oggi a Suzuka dovrà fare i conti con ben sette ore di differenza, il Gran Premio di Giappone 2024 comincerà prestissimo e la terza e ultima sessione di prove libere FP3 ci darà appuntamento già alle ore 4.30 italiane (le 11.30 locali) per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali: per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle nostre ore 8.00, per una colazione alla massima velocità quando in Estremo Oriente saranno già le 15.00.

COME SEGUIRE LE QUALIFICHE DI FORMULA 1 A SUZUKA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Anche oggi nonostante l’orario infausto, sarà possibile seguire per i super appassionati della diretta Formula 1 la giornata delle qualifiche grazie alle telecamere di Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, e per chi non avesse a disposizione una tv potrà seguire la diretta della Formula 1 in streaming video. Per il Gran Premio del Giappone, oltre alla solita copertura da parte di Sky sul satellitare che di fatto garantisce la copertura della diretta di tutti i Gp di Formula 1, i non abbonati potranno comunque non perdersi le qualifiche sintonizzandosi su Tv8 dove potranno vederle in chiaro. Andiamo a vedere nello specifico come vi sarà possibile seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Suzuka per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

La diretta streaming video di Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené, mentre Mara Sangiorgio sarà l’inviata di spicco dai box. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché le qualifiche del Gran Premio del Giappone 2024 saranno disponibili su Tv8 solamente in differita alle ore 14.00.











