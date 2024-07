Diretta Formula 1/ Qualifiche streaming video GP Gran Bretagna 2024: Fp3, Russell al top! (oggi 6 luglio)

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: FP3, LECLERC BRILLANTE

E’ iniziata la diretta Formula 1 per la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2024 a Silverstone. Leclerc segna un tempo di 1:38.690, subito superato da Hamilton con 1:38.511, stabilendo il nuovo riferimento. Stroll chiude la Top 10 davanti al compagno di squadra Alonso (Aston Martin). Norris si piazza al terzo posto, mentre Sainz sale in quinta posizione. Russell ottiene il miglior tempo con 1:37.529. Verstappen è ai box da qualche minuto, mentre Leclerc rientra ora in garage. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere streaming live: Fp2, Norris dominatore! GP Gran Bretagna 2024 Silverstone

FORMULA 1 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Eccoci adesso a tutte le info pratiche per seguire al meglio il sabato del Gran Premio di Gran Bretagna 2024, a cominciare dagli orari della diretta Formula 1. Ci sarebbe un’ora di fuso orario tra Silverstone e noi, ma in Inghilterra tutto avrà inizio un’ora prima del solito e quindi questa pur minima differenza si annulla e tutto sarà identico agli orari dei GP sul continente europeo: alle ore 12.30 la terza sessione di prove libere FP3, mentre il grande spettacolo delle qualifiche ci terrà compagnia dalle ore 16.00.

DIRETTA FORMULA 1/ Gara live video streaming: Russell beffa tutti! (Gp Austria 2024 oggi 30 giugno)

Gli appuntamento saranno quelli consueti anche circa la diretta tv su Sky Sport Formula 1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare, con la telecronaca di Carlo Vanzini e gli altri contributi che saranno proposti agli abbonati, anche tramite la diretta della Formula 1 in streaming video, come sempre tramite l’applicazione Sky Go oppure Now TV. Nulla di nuovo neppure per la trasmissione in chiaro su Tv8, escluse le FP3 e con le qualifiche di Formula 1 che saranno visibili a tutti al tasto 8 del telecomando non in diretta streaming ma solamente in differita alle ore 19.45.

FP3, BANDIERA ROSSA PER GASLY

E’ iniziata la diretta Formula 1 per la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2024 a Silverstone. Leclerc inizia con un tempo di 1:48.364, ma Tsunoda porta la sua Visa Cash App al comando con 1:47.080. La sessione di Gasly termina con una bandiera rossa dopo che il pilota francese si è arenato alla Stowe. Alla ripartenza, Leclerc si piazza al comando con un tempo di 1:40.852, seguito da Russell in seconda posizione e dalla McLaren di Piastri in terza. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche video streaming: Q3, Verstappen inarrestabile! GP Austria 2024 (oggi 29 giugno)

FP3, SEMAFORO VERDE ALLE 12.30!

Pronta a iniziare la diretta Formula 1 per la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2024 a Silverstone. Pioggia a Silverstone, dove le terze libere sono previste per le 12:30 e le qualifiche per le 16:00, ma per l’inizio di questa sessione mattutina sembra che il maltempo stia per concedere una tregua. La McLaren ha dominato il venerdì, mentre la Ferrari ha affrontato più difficoltà, impegnata in prove di comparazione tra il vecchio e il nuovo pacchetto. Leclerc ha chiuso al quinto posto e Sainz all’ottavo, con Verstappen in settima posizione. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: PARLANO CHARLES LECLERC E CARLOS SAINZ

Scegliamo le parole dei due piloti Ferrari per iniziare ad entrare nel clima della diretta Formula 1 del sabato di Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2024. Il venerdì non è stato del tutto negativo, ma ha comunque confermato che la Ferrari in questo momento non è più ai vertici, le parole di Charles Leclerc nel corso di un’intervista per Sky Sport sono state molto chiare in proposito: “Abbiamo alcuni dati da analizzare e tutti sono concentrati su questo per cercare di prendere la decisione migliore per domani. È stata una giornata molto produttiva, anche se purtroppo non particolarmente veloce. Personalmente ho l’impressione che Red Bull e McLaren siano molto più avanti in questo fine settimana, purtroppo”.

Sostanzialmente sulla stessa lunghezza d’onda anche il suo compagno di squadra Carlos Sainz, sempre per l’emittente satellitare: “È stata una giornata interessante, in cui abbiamo raccolto dati utili per fotografare la nostra vettura. Dobbiamo analizzare i dati. Ci sono delle decisioni da prendere, possiamo ambire ad avere un fine settimana dignitoso”, che però è un po’ poco se ti chiami Ferrari. Sainz si è poi focalizzato sulla McLaren, che ha messo a segno il sorpasso come competitività: “McLaren sembra proprio essere un passo avanti, così come aveva già dimostrato negli ultimi due fine settimana di gara. McLaren è chiaramente uno o due passi davanti a noi”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA MCLAREN SOGNA IN CASA!

Non è mai un appuntamento qualsiasi per la diretta Formula 1 quello con le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2024, come da tradizione sul circuito di Silverstone. Siamo nel luogo della prima corsa iridata di sempre, il 13 maggio 1950, e quindi il fascino è assicurato. Se poi sei la scuderia britannica più blasonata, questo evento è ancora più speciale: facciamo riferimento naturalmente alla McLaren, che negli ultimi mesi appare in costante crescita e ha iniziato nel migliore dei modi anche il weekend di casa, con Lando Norris e Oscar Piastri che sono stati i più veloci nella FP2 e il britannico davvero eccellente anche sul passo gara. Un pilota e una monoposto di casa a Silverstone: qualche decennio fa era la normalità, adesso non è più così scontato e quindi Norris sogna davvero in grande.

Certo, in agguato c’è sempre un certo Max Verstappen, che non gode più di una perentoria superiorità tecnica al volante della Red Bull, ma resta per tutti il pilota di riferimento. Appena sei giorni fa proprio l’olandese e Norris hanno dato vita a un duello memorabile in Austria, del quale in verità ha approfittato George Russell (altro pilota di casa a Silverstone) e le prospettive sono intriganti anche per questo Gran Premio. La diretta Formula 1 potrebbe dunque infiammarsi per la sfida tra la McLaren, scuderia che esprime la storia più profonda del Circus, e la Red Bull, molto più giovane e nata con evidenti fini commerciali, ma che è ormai entrata da tempo nella storia dell’automobilismo con ben due cicli leggendari, prima con Sebastian Vettel e ora con Max Verstappen. Aggiungiamoci il fascino di un circuito leggendario e la bellezza della diretta Formula 1 è servita…

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: COSA ASPETTARCI DALLA FERRARI A SILVERSTONE?

A proposito di scuderie storiche, l’appuntamento con la diretta Formula 1 è speciale a Silverstone anche per la Ferrari, che qui “gioca in trasferta” contro quasi tutti gli altri team, che sono britannici o hanno per lo meno una base nel Regno Unito. Il problema della Ferrari è tuttavia che sembra essersi fermata a Montecarlo: neanche il peggior nemico del Cavallino Rampante, dopo il trionfo casalingo di Charles Leclerc, avrebbe potuto immaginare un simile crollo per Maranello e in così breve tempo, con la Ferrari che da prima e vicinissima rivale della Red Bull è passata praticamente a quarta forza del lotto.

Nel venerdì di Silverstone il problema principale è stato il cosiddetto bouncing, cioè tanti saltellamenti e grosse difficoltà nella percorrenza, con Charles Leclerc che si è lamentato in particolare nel nevralgico settore della pista costituito dalle curve Maggotts, Becketts e Chapel. Il bilancio non è del tutto negativo, ad esempio le due Ferrari hanno fatto meglio delle Mercedes (quinto e ottavo contro sesto e decimo), fatto che nelle ultime settimane non è più così scontato, ma oltre alla Red Bull – con Sergio Perez che ieri ha dato segnali di risveglio – adesso anche la McLaren sembra essere lontana. Tutto questo premesso, ecco perché sarà imperdibile la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Gran Bretagna 2024 a Silverstone!











© RIPRODUZIONE RISERVATA