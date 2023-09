DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche streaming live video: in pista per la FP3 (Gp Italia, 2 settembre 2023)

DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE GP ITALIA 2023: IN PISTA PER LA FP3

Tra pochi minuti sul circuito di Monza comincerà la terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia, quattordicesimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Ferrari a caccia di conferme dopo i feedback positivi della giornata di ieri: su una pista con bassissimo carico aerodinamico Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno la possibilità di “nascondere” i difetti congeniti della SF-23 e dare finalmente fastidio alla Red Bull che ha ormai i titoli piloti e costruttori in tasca e pensa solo a raggiungere nuovi record. Max Verstappen può diventare il primo pilota nella storia a vincere dieci gare consecutive e avrà quindi uno stimolo in più a umiliare gli avversari. A cominciare da Sergio Pérez che durante la FP2 ha commesso l’ennesimo errore di una stagione da psicodramma per il messicano che vive da separato in casa all’interno del box. Un rapporto giunto al capolinea e che potrebbe concludersi precocemente: c’è già la fila per il suo sedile, uno dei più ambiti per la competitività della macchina; uno dei più temuti, conoscendo chi guida l’altra monoposto partorita dalla mente geniale di Adrian Newey. {agg. di Stefano Belli}

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming di Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio d’Italia c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Monza per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video di Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché le qualifiche del Gran Premio d’Italia a Monza saranno disponibili su Tv8 in tempo reale anche per i non abbonati Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE GP ITALIA 2023: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI A MONZA

La diretta Formula 1 oggi, sabato 2 settembre, ci attende con le qualifiche del Gran Premio d’Italia 2023 sul circuito di Monza e con le emozioni che solo l’Autodromo Nazionale sa regalarci, anche in una stagione a dire il vero praticamente a senso unico in favore di Max Verstappen. La speranza è che in qualche modo la Ferrari riesca a lasciare il segno nella gara più attesa dell’anno, il Gran Premio di casa dove più forte è la passione dei tifosi della Ferrari e dove si respira la storia dell’automobilismo più che su ogni altro circuito del Mondiale, come vedremo meglio fra poco. Monza è l’appuntamento che per la Ferrari potrebbe valere una sorta di piccola rivincita, anche se i risultati dell’intera stagione ci dicono che il titolo iridato è ormai in mano a Max Verstappen e alla Red Bull, praticamente senza rivali fin da marzo – e arrivare al 26 novembre è ancora lunga, forse anche troppo. In ogni caso, il Cavallino Rampante cercherà comunque di vincere, perché trionfare nel Gran Premio d’Italia ha un valore immenso a prescindere dalle classifiche.

Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 di tutte le sessioni di oggi a Monza, il sabato “classico” come format dopo che una delle primissime Sprint Race era stata collocata nel 2021 proprio nel Gran Premio d’Italia. Gli appassionati spettatori, da casa o naturalmente sul circuito, dovranno stare attenti al programma: la diretta Formula 1 comincerà a Monza come sempre con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L’appuntamento sarà alle ore 12.30 per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali del Gran Premio d’Italia 2023: per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 16.00.

DIRETTA FORMULA 1: LA GRANDE STORIA DEL GP ITALIA E DI MONZA

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, ripercorriamo in breve la storia del Gran Premio d’Italia e dell’Autodromo Nazionale di Monza. Una storia che è quella dell’automobilismo sportivo fin dai suoi albori: il circuito di Monza infatti fu costruito nel 1922, il terzo autodromo del mondo dopo quello inglese di Brooklands (non più esistente) e quello di Indianapolis. La Formula 1 non può fare a meno di Monza, fin da quell’anno sede praticamente fissa del Gran Premio d’Italia che si era corso per la prima volta l’anno precedente a Montichiari. Quando nel 1950 nacque il Campionato del Mondo di Formula 1 naturalmente Monza fu inserita nel calendario e da allora ha saltato solo l’edizione del 1980, quando il Gp d’Italia si disputò ad Imola: Monza è la pista più presente nel Mondiale con 73 edizioni su 74; in totale siamo a 94 edizioni del Gp Italia, delle quali 89 a Monza. Storia e velocità: il tracciato brianzolo è uno dei pochi sopravvissuto ai tempi mantenendo la sua conformazione con solo piccole modifiche che non ne hanno intaccato la sua essenza di circuito velocissimo.

Sfogliando l’albo d’oro della diretta Formula 1 dal 1950 in poi, sono 19 le vittorie Ferrari, da Alberto Ascari nel 1951 a Charles Leclerc nel 2019, con una citazione speciale per i cinque successi di Michael Schumacher nel 1996, 1998, 2000, 2003 e 2006. Ricordiamo i successi coincisi con vittorie nei Mondiali: oltre ad Ascari nel 1952 e Schumacher nel 2000 e 2003, ecco Phil Hill nel 1961, John Surtees nel 1964, Jody Scheckter nel 1979. Ci piace però ricordare anche la vittoria di Ludovico Scarfiotti nel 1966, purtroppo l’ultima di un pilota italiano dopo quella di Nino Farina nel 1950 con l’Alfa Romeo e la doppietta di Ascari con la Ferrari nelle due edizioni successive, ed inoltre il successo di Gerhard Berger nel 1988 ad un mese dalla morte di Enzo Ferrari, unico Gp sfuggito alla McLaren in una stagione ‘monomarca’. Oltre ai successi della Ferrari e a quello dell’Alfa Romeo, ricordiamo le vittorie della Maserati con Juan Manuel Fangio nel 1953 e Stirling Moss nel 1956, quella della Toro Rosso nel 2008 con Sebastian Vettel (la prima della carriera), ed infine quella di Pierre Gasly con l’Alpha Tauri nella pazza gara del 2020. Tra i piloti in attività il più vincente è Lewis Hamilton, che ha trionfato cinque volte agganciando Schumacher al comando dell’albo d’oro, mentre nel 2021 si impose Daniel Ricciardo con la McLaren e l’anno scorso c’è stata la prima volta di Max Verstappen. Ora però cediamo la parola alla pista e al cronometro per ammirare chi saprà fare meglio sulle curve e i rettilinei di Monza; mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e delle prove libere FP3 del Gran Premio d’Italia 2023 a Monza sta per cominciare…











