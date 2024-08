DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE: PARLA MAX VERSTAPPEN

Abbiamo già parlato della situazione di Max Verstappen nella nostra presentazione della diretta Formula 1 per il sabato del Gran Premio d’Italia 2024 a Monza, allora possiamo dare spazio ad alcune dichiarazioni del pilota olandese della Red Bull, che nei giorni scorsi ha voluto allentare la tensione affermando: “Dormo bene. E continuerei a farlo anche se dovessi perdere il Mondiale, perché non mi cambierebbe la vita”. Sembra un Verstappen diverso, meno cannibale o comunque non così maniacale, ad esempio festeggiando il suo Gran Premio numero 200 proprio in casa a Zandvoort aveva detto: “Magari arriverò vicino ai 400 GP, ma di sicuro non andrò oltre”.

Nei giorni precedenti a Monza, il figlio d’arte ha voluto approfondire il tema: “orrò fare meno corse, vorrò essere padrone dei miei programmi, vorrò scoprire il mondo e stare più tempo con la famiglia e gli amici. Pensare al futuro è uno dei miei hobby, come il padel. Ho passato metà mia vita in Formula 1 e non a vivere. Le gare sono e resteranno una gran parte di me, ma so che arriverà un punto in cui dirò: ‘ne ho avuto abbastanza’. Il che non significherà non correre più, magari faro endurance”. Tra le idee c’è anche un team personale nel Gran Turismo, ma non è un futuro prossimo, in fondo prima di arrivare a 400 il cammino sarebbe ancora lungo per animare la diretta Formula 1 per moltissimo tempo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FORMULA 1 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV GP ITALIA: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE A MONZA

La diretta tv Formula 1 raddoppia a Monza: tutti coloro che purtroppo non potranno essere presenti dal vivo potranno infatti seguire le qualifiche sia sul canale Sky Sport Formula 1 HD, numero 207 della piattaforma satellitare, ma la telecronaca di Carlo Vanzini sarà disponibile in questo caso anche in chiaro su Tv8, essendo il nostro Gran Premio di casa. Raddoppia quindi pure la diretta Formula 1 in streaming video, come sempre tramite Sky Go oppure Now TV, ma anche tramite i servizi offerti a tutti proprio da Tv8.

Fissate le modalità per seguire tutto in televisione oppure in mobilità, dobbiamo naturalmente sapere quali siano gli orari della diretta Formula 1 per il sabato del Gran Premio d’Italia 2024 a Monza. Tutto sarà un’ora prima rispetto a ieri: si comincerà quindi alle ore 12.30 con la terza sessione di prove libere FP3 (non visibile su Tv8), mentre il grande spettacolo delle qualifiche ci terrà compagnia dalle ore 16.00.

GRANDE EQUILIBRIO A MONZA

Potrebbe essere una battaglia sul filo dei millesimi e con le scie magari a giocare un ruolo decisivo sulla pista più veloce del Mondiale, la diretta Formula 1 promette di farci divertire tantissimo con le qualifiche del Gran Premio d’Italia 2024 a Monza. Le premesse di certo sono intriganti: già negli ultimi mesi i risultati della Formula 1 hanno spesso regalato colpi di scena, oltre alla crescita esponenziale della McLaren che si candida ad essere la prima forza almeno come valori e prestazioni attuali, ma ieri le prove libere hanno ulteriormente aumentato l’incertezza circa quanto potrà accadere oggi all’Autodromo Nazionale, con tanti pretendenti alla pole position.

La prima notizia è che la Ferrari è ben presente con entrambi i piloti, in una lotta che potrebbe appunto essere sul filo dei millesimi con McLaren e Mercedes, mentre la Red Bull sembra più lontana e potrebbe avere bisogno di un colpo di genio da parte di Max Verstappen – che non sarebbe d’altronde una novità. La FP2 di ieri pomeriggio ha visto i primi cinque racchiusi in soli 154 millesimi e sono Lewis Hamilton più i due piloti della McLaren e i due della Ferrari, con Carlos Sainz terzo e Charles Leclerc quinto. Se la diretta Formula 1 proseguisse così anche oggi, ecco che tra la prima e la terza fila potrebbero esserci differenze infinitesimali…

DIRETTA FORMULA 1, GP ITALIA 2024: VERSTAPPEN IN AFFANNO A MONZA?

Verso la diretta Formula 1 che oggi ci farà divertire tantissimo da Monza, è sicuramente particolare la situazione di Max Verstappen, che resta saldamente leader del Mondiale ma sente il fiato sul collo della McLaren e in particolare di Lando Norris, che è il suo inseguitore più pericoloso per la corona iridata, ma deve tenere a bada anche Ferrari e Mercedes, sicuramente meno costanti della McLaren ma a loro volta minacce pericolose per una Red Bull che ormai non è più dominante e anzi dà la sensazione di essere tenuta a galla solo dallo straordinario talento del campione del Mondo olandese.

Il quattordicesimo posto nella FP2 di ieri pomeriggio è sicuramente bugiardo, frutto di un errore alla Parabolica in quello che è stato l’unico giro veloce su gomme soft nuove per Max Verstappen prima di concentrarsi sulla simulazione sul passo gara, però potrebbe essere segno di nervosismo – nelle qualifiche un errore potrebbe costare parecchie file, considerato l’equilibrio. Inoltre Lewis Hamilton ha impressionato sia sul giro secco (primo) sia sul passo gara, chissà se sarà proprio il futuro pilota Ferrari ad esaltarsi nella gara che l’anno prossimo avrà un sapore speciale per lui. Inutile però pensare troppo avanti: spazio alla diretta Formula 1 delle qualifiche del Gran Premio d’Italia 2024 a Monza!