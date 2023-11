Diretta Formula 1/ Qualifiche: Leclerc in pole position, che beffa per Sainz! GP Las Vegas 2023, 18 novembre

DIRETTA FORMULA 1, POLE POSITION PER LECLERC

Charles Leclerc in pole position è il verdetto della diretta Formula 1 delle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas 2023. Il pilota monegasco della Ferrari ha infatti fermato il cronometro sul tempo di 1’32”726, precedendo Carlos Sainz di appena 44 millesimi. Sarebbe stata una meravigliosa doppietta Ferrari, ma dobbiamo ribadire ancora una volta che purtroppo lo spagnolo a causa di una ingiusta penalizzazione partirà solamente dodicesimo sulla griglia domani in gara. Al fianco di Leclerc ci sarà quindi Max Verstappen in agguato dalla seconda posizione, poi in seconda fila un ottimo George Russell e il sorprendente Pierre Gasly. Citazione d’obbligo anche per la terza fila tutta della Williams con Alexander Albon davanti a Logan Sargeant, poi ecco Valtteri Bottas, Kevin Magnussen e Fernando Alonso a chiudere la top 10.

Il Q3 è iniziato con le Ferrari subito velocissime nel primo giro lanciato, come nelle prime due sessioni, ma pure con Max Verstappen più vicino che in precedenza, tanto che i tre erano racchiusi nello spazio di meno di un decimo di secondo. Posizioni confermate nell’ultimo time attack, ma con la Ferrari ancora più veloce, tanto che il distacco di Verstappen è salito a 378 millesimi: è una Rossa che può certamente sognare in grande qui a Las Vegas. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LECLERC VELOCISSIMO

Ferrari in grande spolvero finora nella diretta Formula 1 delle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas 2023, con rimpianti che quindi crescono sempre di più per lo sfortunatissimo Carlos Sainz che dovrà scontare una beffarda penalizzazione di dieci posizioni sulla griglia in seguito all’incidente di ieri. Comunque, nel Q1 il miglior tempo è stato di Charles Leclerc in 1’33”617 proprio davanti al suo compagno di squadra Sainz, poi terzo George Russell e quarto Max Verstappen, mentre la notizia clamorosa della prima sessione è stata l’eliminazione immediata di entrambe le McLaren.

Da segnalare inoltre che Lance Stroll partirà con cinque posizioni di penalità sulla griglia per aver sorpassato proprio Sainz in regime di bandiera gialla e sarà anche investigato al termine di queste qualifiche per non aver rallentato, sempre sotto bandiera gialla. Il Q2 ha confermato la grande velocità della Ferrari, con Leclerc primo in 1’32″775, sempre davanti a Sainz che è stato di nuovo secondo, mentre gli eliminati eccellenti sono Sergio Perez e Lewis Hamilton. Adesso resta solo il Q3! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming di Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio di Las Vegas c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Las Vegas per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video di Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché le qualifiche del Gran Premio di Las Vegas 2023 saranno disponibili su Tv8 solo in differita alle ore 11.45. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

IN PISTA PER LE QUALIFICHE

La diretta Formula 1 è entrata nel vivo in questi minuti, perché cominciano le qualifiche del Gran Premio di Las Vegas 2023. Sappiamo che purtroppo Carlos Sainz dovrà scontare una penalizzazione di dieci posizioni sulla griglia, a nostro parere completamente sbagliata, mentre Charles Leclerc è molto fiducioso e sarà naturalmente la punta di diamante della Ferrari nella caccia alla pole position che scatta alla mezzanotte locale, con tutto quello che ne consegue e su cui ci siamo già espressi, ma lo spettacolo (in tutti i sensi) deve andare avanti.

Max Verstappen si è espresso negativamente su Las Vegas, sotto ogni punto di vista: restando all’ambito strettamente sportivo, l’olandese ha dichiarato che non sarà facile lottare per la pole position. Sembrano le stesse sensazioni di Singapore, vediamo se anche in pista si ripeteranno le inusuali fatiche della Red Bull. Infine, ricordiamo che nella FP3 il più veloce è stato George Russell in 1’34”093 con la sua Mercedes, ma che la Ferrari ha destato una ottima impressione sia sul giro secco sia sul passo gara. I piloti hanno già cominciato a girare, quindi cediamo la parola alla pista e al cronometro per la diretta Formula 1 delle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas 2023!

LA NOTTE DELLA POLE POSITION

La diretta Formula 1 ci regalerà un’insolita mattina in compagnia delle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas 2023, sede del ventunesimo e penultimo GP del Mondiale di quest’anno. I verdetti più importanti sono già ampiamente acquisiti, naturalmente Max Verstappen campione del Mondo tra i Piloti per il terzo anno consecutivo e il bis della Red Bull, iridata fra i Costruttori. In ogni caso, questo weekend attira l’attenzione per tante particolarità: un circuito nuovo, il ritorno a Las Vegas, le polemiche in particolare per gli orari nel cuore della notte e quindi al freddo a novembre nel Nevada, oltre che per l’incidente di Carlos Sainz con beffa aggiuntiva della penalizzazione, ricordiamo allora che la diretta Formula 1 delle sessioni di oggi, sabato 18 novembre 2023, sul Las Vegas Strip Circuit sarà in realtà al venerdì sera locale di Las Vegas, con tutto il weekend anticipato di un giorno, dal giovedì al sabato.

Le ben nove ore di fuso orario fra l’Italia e Las Vegas faranno sì tuttavia che per noi tutto sia al mattino del giorno successivo a quando si corre nel Nevada, con gli orari che di solito sono propri degli eventi in Estremo Oriente – altra bizzarria di questo evento così particolare. Il sabato della diretta Formula 1 comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3: l’appuntamento sarà alle ore 5.30 italiane del mattino (le 20.30 di venerdì sera locali) per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali che determinerà la composizione della griglia di partenza e chi sarà a scattare dalla pole position domani. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento con la diretta Formula 1 sarà alle ore 9.00, cioè la mezzanotte del Nevada, con tutte le preoccupazioni del caso legate alla ricerca della prestazione massima nel gelo della notte.

DIRETTA FORMULA 1, GP LAS VEGAS: LA STORIA NEGLI STATI UNITI

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo a ripercorrere la ricca ma tormentata storia del Circus negli Stati Uniti che in questo weekend si arricchisce di un nuovo capitolo con il ritorno di un Gran Premio a Las Vegas. Ne sono successe di tutti i colori: nel 1950 nacque il Mondiale e fu inserita in calendario la 500 Miglia di Indianapolis, gara che però rimase un corpo estraneo, tolta dal calendario iridato dopo l’edizione del 1960. Nel frattempo, nel 1959 fu introdotto un Gran Premio degli Usa su un circuito adatto alle monoposto di Formula 1, che nel primo anno fu Sebring, nel 1960 Riverside e a partire dal 1961 Watkins Glen, appuntamento fisso per molti anni. Nel 1976 raddoppiarono le gare negli Usa: Watkins Glen (vicina a New York) ospitò così il Gran Premio degli Stati Uniti-Est, mentre nella californiana Long Beach fu introdotto il Gran Premio degli Stati Uniti-Ovest, fino al 1983. A Watkins Glen si corse fino al 1980, poi la gara saltò per un anno a causa di problemi economici e tornò nel 1982 a Detroit, dove si corse fino al 1988, dal 1984 con la denominazione di Gran Premio di Detroit.

Nel 1981 e nel 1982 ci fu anche un altro appuntamento, il Gran Premio di Las Vegas nell’immenso parcheggio del celeberrimo hotel Caesars Palace, che può essere considerato “genitore” del ritorno di quest’anno. La prima edizione fu vinta da Alan Jones, ma ricordiamo soprattutto il successo di Michele Alboreto nel 1982. Nel 1984 invece alla gara di Detroit fu affiancato un Gran Premio che si disputò a Dallas. Dal 1989 al 1991 Phoenix sostituì Detroit, poi la Formula 1 abbandonò gli States. Il Gran Premio degli Usa rientrò nel 2000 con il ritorno ad Indianapolis su un tracciato che sfruttava solo in parte il mitico Ovale: una soluzione “ibrida” che durò fino al 2007, poi una nuova pausa fino al 2012, quando finalmente è arrivato un circuito permanente come Austin che infatti sta finalmente avendo continuità, come in passato era riuscito solo a Watkins Glen. L’anno scorso la Formula 1 ha debuttato anche a Miami, ora ecco il ritorno a Las Vegas, per formare un clamoroso tris di gare a stelle e strisce in una singola stagione. Adesso però cediamo la parola alla pista e al cronometro per ammirare chi saprà fare meglio sul Las Vegas Strip Circuit. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Las Vegas 2023 sta per cominciare…











