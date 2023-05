DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche live video streaming GP Miami 2023: parola a Domenicali

DIRETTA FORMULA 1: PARLA DOMENICALI

Mentre attendiamo il via alle emozioni del sabato con la diretta Formula 1 del GP Miami 2023, cominciando naturalmente dalla sessione di prove libere FP3 per poi seguire anche le qualifiche nella serata italiana, sono molto interessanti le dichiarazioni di Stefano Domenicali, l’amministratore delegato del Circus, che ha promosso le Sprint ma escludendo che possano essere inserite in tutti i Gran Premi di Formula 1: ““Non vogliamo una situazione in cui in futuro avremo tutte le gare con il formato sprint. Meglio mantenere un numero limitato di Sprint Race per un terzo del calendario e creare qualcosa di speciale per quanto riguarda la competizione. In questo modo possiamo dare un valore sportivo con trofei e, naturalmente, opportunità commerciali a queste cose. Penso che sia la strada giusta da percorrere”.

Diretta Formula 1/ Prove libere Gp Miami video streaming live: Leclerc a muro!

L’analisi di Stefano Domenicali è proseguita con queste parole: “La nostra idea è di fare in modo che durante il weekend ci sia sempre azione in pista. In realtà, il risultato della prima Sprint Race di quest’anno è stato molto incoraggiante. Certo, abbiamo appreso qualche lezione da mettere in pratica nelle prossime occasioni. Ma in termini generali, il primo fine settimana del formato sprint è stato fantastico”. Quello a Miami però sarà un weekend normale e per rivedere una Sprint dovremo attende Zeltweg e il GP Austria a luglio: ci sarà tempo per pensarci… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FORMULA 1/ Pérez ha vinto il Gp dell'Azerbaigian! Primo podio per Leclerc!

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming di Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio di Miami c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Miami per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

DIRETTA FORMULA 1/ Gp Azerbaijan 2023, Pérez vince la Sprint Race davanti a Leclerc!

Ricordiamo che la diretta streaming video di Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché le qualifiche del Gran Premio di Miami su Tv8 saranno visibili ai non abbonati Sky solamente in differita a partire dalle ore 23.30 – la FP3 invece è esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

IL RITORNO DELLA FERRARI?

La diretta Formula 1 torna protagonista anche oggi, sabato 6 maggio: il calendario propone infatti l’appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Miami 2023, settimana scorsa eravamo in Azerbaigian e adesso eccoci negli Stati Uniti, sul circuito cittadino del Miami International Autodrome, sede del quinto Gp per il Mondiale di quest’anno. Le prove ufficiali naturalmente determineranno la griglia di partenza e la pole position della gara di domani sulla pista che un anno fa aveva visto Charles Leclerc e la Ferrari conquistare una bellissima pole position, ma poi inchinarsi a Max Verstappen e la Red Bull per la vittoria. A Baku sono arrivati confortanti segnali di crescita, soprattutto sul giro secco, siamo curiosi di scoprire se verranno confermati in Florida.

Diamo comunque per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi. La diretta Formula 1 del Gran Premio di Miami 2023 sarà logicamente condizionata anche oggi dalle ben sei ore di fuso orario che separano l’Italia dalla Florida: le prove libere FP3 che aprono il sabato a Miami avranno inizio alle ore 18.30 italiane (12.30 locali), mentre la decisiva sessione delle qualifiche avrà inizio alle ore 22.00, quando saranno invece le 16.00 nell’orario locale. L’attesa naturalmente per la diretta Formula 1 è grande, perché le indicazioni emerse in Azerbaigian fanno rinascere qualche speranza per la Ferrari, per essere almeno la seconda forza alle spalle di una Red Bull difficilissima da battere.

DIRETTA FORMULA 1 GP MIAMI 2023: LA STORIA NEGLI USA

In attesa di buttarci sull’attualità con la diretta Formula 1 delle qualifiche del Gran Premio di Miami 2023, la storia di questa gara ovviamente si limita alla scorsa edizione, con pole position per Charles Leclerc e vittoria di Max Verstappen, come abbiamo già accennato. Il tormentato rapporto tra gli Usa e la Formula 1 ne ha viste un po’ di tutti i colori: il Mondiale nacque nel 1950 e fino al 1960 fece parte del calendario la leggendaria 500 Miglia di Indianapolis, che però rimaneva un “corpo estraneo”, disputata quasi solo dai piloti americani perché troppo nette erano le differenze tecniche. Così, già dal 1959 fu introdotto un Gran Premio degli Usa su un circuito adatto alle monoposto di Formula 1, che nel primo anno fu Sebring, nel 1960 Riverside e a partire dal 1961 per molti anni Watkins Glen. Nel 1976 si decise di raddoppiare gli appuntamenti negli Usa: Watkins Glen, vicina a New York, ospitò così il Gran Premio degli Stati Uniti-Est, mentre nella californiana Long Beach fu introdotto il Gran Premio degli Stati Uniti-Ovest, che si disputò fino al 1983.

Nel frattempo a Watkins Glen si corse fino al 1980, poi dal 1982 al 1988 si corse a Detroit. Nel 1981 e nel 1982 ci fu anche il Gran Premio di Las Vegas nell’immenso parcheggio del celeberrimo hotel Caesars Palace. Nel 1984 invece alla gara di Detroit fu affiancato un Gran Premio che si disputò a Dallas, mentre dal 1989 al 1991 Detroit fu rimpiazzata da Phoenix, sull’ennesimo tracciato cittadino estemporaneo. La Formula 1 e gli States si separarono dal 1992 al 1999, poi il Gran Premio degli Usa rientrò nel 2000 ad Indianapolis, su un tracciato che sfruttava solo in parte il mitico Ovale: durò per otto edizioni, sei delle quali furono vinte dalla Ferrari (cinque da Michael Schumacher). Da ricordare le edizioni del 2002, quando la Ferrari tentò di fare arrivare a pari merito i suoi due piloti ma Rubens Barrichello sopravanzò il capitano per pochi millesimi, e del 2005, quando per seri problemi alle gomme Michelin corsero soltanto le scuderie gommate Bridgestone. Dopo l’edizione del 2007 fallì anche questa soluzione e per quattro anni gli Usa sono rimasti di nuovo fuori dal calendario. Austin però ha segnato una svolta: la pista piace, attira l’attenzione anche dei latino-americani, in Texas ormai si corre da un decennio, con una solidità che in passato ha riscontro solamente a Watkins Glen. Adesso gli Usa hanno voglia di Formula 1: l’anno scorso debuttò Miami, mentre quest’anno ci saranno addirittura tre GP negli States grazie al ritorno di Las Vegas. Adesso però non è più il tempo del passato, perché la battaglia per la pole position sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Miami 2023 sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA