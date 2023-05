Diretta Formula 1/ Qualifiche live streaming video, pole position GP Monaco 2023 (27 maggio 2023)

DIRETTA FORMULA 1: OGGI LE QUALIFICHE DI MONACO!

La diretta Formula 1 ci regala oggi, sabato 27 maggio, l’affascinante e sempre imperdibile appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Monaco 2023 sullo storico circuito cittadino di Montecarlo, sede del sesto Gp del Mondiale di quest’anno, che determineranno la griglia di partenza e la pole position della gara di domani, la più attesa dell’anno e quella in cui partire davanti è davvero fondamentale a causa della estrema difficoltà dei sorpassi sulle stradine del Principato – anche se un anno fa a Charles Leclerc toccò una beffa atroce, ancora di più essendo il padrone di casa. Diamo allora senza indugio per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni odierne della diretta Formula 1 da Montecarlo.

Oggi si comincerà alle ore 12.30 con la terza e ultima sessione di prove libere FP3, che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali che determinerà la composizione della griglia di partenza e chi sarà a scattare dalla pole position domani sul circuito monegasco. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento per la diretta Formula 1 sarà alle ore 16.00. L’attesa è spasmodica: le qualifiche richiedono di prendersi rischi che a Montecarlo si possono pagare a carissimo prezzo ma che d’altronde sono necessari, perché partire davanti significa avere già in tasca mezza vittoria, se non di più. Sarà banale, ma è sempre bene ricordarlo: nel Principato, ancora più altrove, il confine tra capolavoro e disastro è minuscolo e lo spettacolo assicurato…

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming di Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio di Monaco c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Montecarlo per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video di Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché le qualifiche del Gran Premio di Monaco a Montecarlo su Tv8 saranno visibili ai non abbonati Sky solamente in differita a partire dalle ore 18.30 – la FP3 invece è esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, GP MONACO 2023: LA STORIA A MONTECARLO

In attesa di buttarci sulla diretta Formula 1, ripercorriamo in breve la lunga e affascinante storia del Gp Monaco, che ebbe inizio nel 1929, quando all’allora presidente dell’Automobile Club di Monaco venne l’idea di organizzare un Gran Premio sulle strade di Montecarlo: un colpo di genio per cui in poco tempo Montecarlo divenne una classica dell’automobilismo. Nel 1950 fu valido per la prima edizione del Mondiale (vittoria di Juan Manuel Fangio su Alfa Romeo) ma ritrovò posto nel calendario iridato soltanto dal 1955. Da allora però non è mai più uscito – con la triste eccezione del 2020 a causa del Covid –, anzi si fa fatica anche solo a concepire un Mondiale senza Montecarlo, la gara più celebre e che attira l’interesse anche di chi abitualmente non segue la Formula 1. Nell’albo d’oro spiccano le sei vittorie di Ayrton Senna, un vero mago sulle stradine del Principato che esaltavano la sua classe: il brasiliano vinse per la prima volta nel 1987 con la Lotus, poi infilò altri cinque successi consecutivi con la McLaren dal 1989 al 1993.

Il primo re di Monaco era stato Graham Hill con cinque vittorie, la tripletta 1963-1964-1965 e la doppietta 1968-1969, a quota cinque anche Michael Schumacher con la doppietta 1994-1995 al volante della Benetton e poi i tre successi con la Ferrari nel 1997, 1999 e 2001. Incredibile invece Jim Clark, che a Montecarlo ha ottenuto ben quattro pole position ma non è mai riuscito a vincere. Negli ultimi anni, almeno a Montecarlo Nico Rosberg pareggia Lewis Hamilton con tre vittorie a testa, mentre Fernando Alonso ha vinto due volte (2006 e 2007), l’ormai ex Sebastian Vettel invece ha trionfato nel 2011 con la Red Bull e nel 2017 con la Ferrari, mentre nel 2018 si impose Daniel Ricciardo. Infine, nelle ultime due stagioni purtroppo due pole position di Charles Leclerc (che però nel 2021 nemmeno riuscì a partire) sono diventate altrettante vittorie per la Red Bull, prima con Max Verstappen e poi con Sergio Perez. Ricordiamo infine molto volentieri la vittoria di Jarno Trulli con la Renault nel 2004, unico successo italiano negli ultimi 40 anni. Tuttavia adesso mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Monaco 2023 a Montecarlo sta per cominciare…











