Diretta Formula 1/ Qualifiche e FP3 live video streaming: Zhou nella ghiaia! (Gp Olanda, 26 agosto 2023)

DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE E FP3 GP OLANDA 2023: ZHOU NELLA GHIAIA, ALTRA BANDIERA ROSSA

La pioggia sta condizionando pesantemente la terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda. Non è semplice per i piloti di Formula 1 tenere le macchine in strada, ne sa qualcosa Zhou Guanyu che si blocca nella ghiaia e non riesce più a ripartire, provocando un’altra interruzione. Nel frattempo Max Verstappen ha alzato l’asticella girando in 1’25”197 con le gomme intermedie, oltre un secondo e mezzo di ritardo per Lando Norris autore del secondo miglior tempo, terza posizione per la Ferrari di Charles Leclerc – autore di un lungo senza conseguenze in curva 1 – con il monegasco che ha preferito montare le full-wet. Sono entrate in azione anche le Mercedes con Lewis Hamilton che però è a quasi 5 secondi dal campione del mondo in carica mentre George Russell non si è ancora lanciato così come Fernando Alonso e Lance Stroll che hanno dovuto abortire la prima simulazione della qualifica a causa della bandiera rossa. Ci pensa quindi il pubblico a dare spettacolo, non c’è un centimetro libero sugli spalti e sui prati di Zandvoort. {agg. di Stefano Belli}

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming di Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio d’Olanda c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Zandvoort per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video di Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché le qualifiche del Gran Premio d’Olanda a Zandvoort su Tv8 saranno visibili ai non abbonati Sky solo in differita alle ore 18.30. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE E FP3 GP OLANDA 2023: MAGNUSSEN A MURO, BANDIERA ROSSA

La curva Hugenholtz gioca un brutto scherzo anche a Kevin Magnussen che era appena uscito dai box per lanciarsi. Forse a causa della pista bagnata il pilota danese della Haas ha perso il controllo della sua vettura e si è girato finendo contro muro. Bandiera rossa inevitabile e sessione interrotta, nessun danno fisico per il figlio d’arte (prima di dedicarsi all’Endurance, suo padre Jan ha corso in Formula 1 tra il 1995 e il 1998) che a differenza di Daniel Ricciardo ha avuto l’accortezza di togliere le mani dal volante prima dell’impatto. Commissari al lavoro per rimuovere la macchina incidentata nel più breve tempo possibile, attualmente la classifica dei tempi vede Max Verstappen davanti a tutti in 1’27”514. Quasi un secondo di ritardo per l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas che precede la Williams di Alexander Albon e il suo compagno di box, Zhou Guanyu. Quinto posto per la McLaren di Lando Norris, settimo l’esordiente Liam Lawson che giustamente non vuole prendersi nessun rischio per non compromettere la partecipazione alle qualifiche e alla gara. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE GRAN PREMIO D’OLANDA 2023: FP3 BAGNATA A ZANDVOORT

La terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda, tredicesima tappa del mondiale 2023 di Formula 1, è cominciata sotto la pioggia e con un clima autunnale: 15 gradi la temperatura dell’aria, 18 quella dell’asfalto. Fortunatamente il cielo si sta aprendo ed è spuntato fuori anche qualche raggio di sole, probabile quindi che la pista si andrà ad asciugare in fretta. Al momento i piloti stanno girando con le gomme full-wet ma a breve potrebbero passare alle intermedie. Il primo a uscire dai box, per la gioia del pubblico locale, è Max Verstappen, imitato dal rookie Liam Lawson che prende il posto dell’infortunato Daniel Ricciardo: l’australiano non ha avuto l’accortezza di togliere le mani dal volante e si è rotto il polso sinistro finendo a muro nella curva Hugenholtz. Un punto che non perdona nemmeno il figlio di Jos, bravissimo comunque a non danneggiare la sua Red Bull contro le barriere. Condizioni di scarsa aderenza per tutti, quindi bisognerà fare ancora più attenzione a non commettere errori, qualsiasi sbavatura potrebbe costare molto cara. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE GRAN PREMIO D’OLANDA 2023: IN PISTA PER LA FP3, LAWSON AL POSTO DI RICCIARDO

È già finito il weekend olandese di Daniel Ricciardo che nel corso della seconda sessione di prove libere è rimasto coinvolto assieme a Oscar Piastri in un’uscita di pista alla curva sopraelevata Hugenholtz. Il pilota australiano, “distratto” dal connazionale che ha perso il controllo della sua McLaren finendo addosso alle barriere, non è riuscito a evitare l’impatto con il muro e non ha fatto nemmeno in tempo a togliere le mani dal volante. Il contraccolpo gli ha provocato la frattura del polso sinistro che gli impedirà perciò di partecipare alle qualifiche e alla gara. Al suo posto l’AlphaTauri farà correre il neozelandese Liam Lawson che debutta così in Formula 1 all’età di 22 anni e già nella FP3 in programma tra pochi minuti inizieremo a farci un’idea delle sue qualità al volante. Quasi sicuramente non rivedremo Ricciardo in azione a Monza tra una settimana, un infortunio simile richiede oltre un mese per guarire completamente, sarebbe già un mezzo miracolo se tornasse a Singapore.

La Ferrari ha ben altri problemi: ancora una volta la SF-23 si è rivelata una macchina che soffre particolarmente le piste con alto carico aerodinamico. Vasseur ha rassicurato i media: oggi la musica sarà diversa. L’impressione è che il team principal abbia solo cercato di gettare acqua sul fuoco e i feedback di Charles Leclerc e Carlos Sainz finora non sono stati altrettanto rincuoranti. Prepariamoci all’ennesimo fine settimana in cui la Scuderia di Maranello dovrà per forza di cose limitare i danni e vedere gli altri darsi battaglia per le posizioni che contano veramente. Mercedes e McLaren si contengono il ruolo di anti-Red Bull, peccato che Max Verstappen abbia altri piani per domenica: il tris a Zandvoort, davanti a centinaia di migliaia di suoi fan, è prenotato da inizio anno. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE GRAN PREMIO D’OLANDA 2023: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI

La diretta Formula 1 ci propone oggi, sabato 26 agosto, le qualifiche del Gran Premio d’Olanda 2023 sul circuito di Zandvoort, che da un paio d’anni è tornato nel calendario del Circus ed è sede del tredicesimo Gp del Mondiale di quest’anno. Un ritorno nel segno dell’idolo di casa Max Verstappen, che nel 2021 al sabato si prese la pole position e alla domenica la vittoria e nel 2022 ha fatto il bis esattamente alla stessa maniera. L’olandese della Red Bull domina in maniera ancora più netta la diretta Formula 1 quest’anno, di conseguenza vorrà confermare la sua superiorità nella gara più cara, per fare un altro passo verso il titolo ed esaltare un pubblico molto numeroso e ancora più caldo per il suo eroe.

Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi a Zandvoort. Gli appassionati spettatori da casa potranno cominciare a seguire la diretta Formula 1 del sabato per il Gran Premio d’Olanda 2023 naturalmente con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L’appuntamento sarà alle ore 11.30 per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali: per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 15.00 e vedremo se qualcuno riuscirà a battere per la prima volta Max Verstappen a casa sua, almeno sul giro secco.

DIRETTA FORMULA 1: LA STORIA DEL GP OLANDA

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo a ripercorrere in breve per quanto possibile la storia del Gran Premio d’Olanda, della quale abbiamo già accennato alla lunghissima interruzione, che per la precisione iniziò dopo l’edizione del 1985 vinta da Niki Lauda su McLaren-Porsche. In seguito, Zandvoort è finita fuori dal calendario iridato della Formula 1 e ci è rientrata solamente nel 2021 sulla scia della passione scatenata nei Paesi Bassi dalle imprese di Max Verstappen, che finora in casa ha sempre ottenuto la doppietta pole position-vittoria. Tornando invece ben più indietro nel tempo, possiamo ricordare che la prima edizione del Gran Premio d’Olanda valida per il Mondiale di Formula 1 fu quella del 1952, vinta da Alberto Ascari con la sua Ferrari, come sarebbe successo poi anche nel 1953. Un anno di assenza nel 1954, il successo di Juan Manuel Fangio con la Mercedes nel 1955, altre due stagioni di assenza e poi dal 1958 Zandvoort divenne per quasi 30 anni una tappa fissa del Mondiale di Formula 1, dal momento che fino al 1985 il GP Olanda saltò solamente nel 1972.

La storia che ci accompagna verso il GP Olanda ci ricorda che il pilota più vincente a Zandvoort è Jim Clark, che si impose per ben quattro volte negli anni 1963, 1964, 1965 e 1967, sempre al volante di una Lotus. Seguono le tre vittorie a testa per Jackie Stewart e Niki Lauda: il pilota scozzese si impose nel 1968 e 1968 con la Matra e poi nel 1973 al volante di una Tyrrell, mentre per l’austriaco ci furono le due vittorie con la Ferrari nel 1974 e 1977 prima del successo del 1985 che chiuse un’epoca per il Gran Premio d’Olanda. Tra i piloti a quota due successi ci sono il già citato Alberto Ascari, l’australiano Jack Brabham, il britannico James Hunt e Alain Prost che vinse a Zandvoort nel 1981 e 1984, per aprire e chiudere un poker francese composto anche dai successi di Didier Pironi nel 1982 e René Arnoux nel 1983, questi due entrambi al volante della Ferrari, che in Olanda ha vinto complessivamente otto volte – pure con Wolfgang von Trips nel 1961 e Jacky Ickx nel 1971. Adesso però siamo nell’epoca di Max Verstappen e allora torniamo alla stretta attualità: mettiamoci comodi, la diretta Formula 1 delle qualifiche e delle prove libere FP3 del Gran Premio d’Olanda 2023 a Zandvoort sta per cominciare…











