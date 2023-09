Diretta Formula 1/ FP3 live streaming video: tutti in pista con la soft (Gp Singapore 16 settembre 2023)

DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE E FP3 GRAN PREMIO DI SINGAPORE 2023: TUTTI IN PISTA CON LA SOFT

La Mercedes anticipa la simulazione del giro da qualifica con gomma rossa (soft): George Russell ferma il cronometro in 1’32”883 migliorando di 171 millesimi la prestazione di Lewis Hamilton. Il più veloce di tutti, al momento, è Lando Norris che al volante della McLaren ha girato in 1’32”303, quarta posizione per il suo compagno di box Oscar Piastri che precede l’Alpine di Esteban Ocon e le Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Continuano a usare una mescola più dura i ferraristi Charles Leclerc e Carlos Sainz che stanno ultimando le prove di passo gara dove la Scuderia di Maranello sta fornendo dei riscontri piuttosto interessanti. Mancano all’appello anche le Red Bull ma a breve sia Max Verstappen e Sergio Pérez torneranno a spingere sull’acceleratore e a quel punto capiremo se i campioni del mondo in carica di Formula 1 detteranno legge anche a Singapore oppure se la pista di Marina Bay risulta davvero indigesta alla RB19. {agg. di Stefano Belli}

Diretta Formula 1/ Prove libere live streaming video: Fp2, doppietta Ferrari (Gp Singapore 2023 15 settembre)

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming di Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio di Singapore c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Marina Bay per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Diretta Formula 1/ Verstappen vince il Gp d'Italia, Ferrari umiliata a casa sua (3 settembre 2023)

Ricordiamo che la diretta streaming video di Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché le qualifiche del Gran Premio di Singapore a Marina Bay saranno disponibili su Tv8 solamente in differita alle ore 18.30. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

Diretta Formula 1/ La Ferrari in pole position a Monza con Sainz! (Qualifiche Gp Italia, 2 settembre 2023)

DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE E FP3 GRAN PREMIO DI SINGAPORE 2023: FERRARI VICINA A RED BULL

A parità di mescola (gomma gialla) Max Verstappen gira in 1’33”660 ma di certo non fa il vuoto nei confronti di Carlos Sainz che accusa solamente 118 millesimi di ritardo dal campione del mondo in carica di Formula 1. Sulla carta la Ferrari avrebbe dovuto trovarsi in difficoltà qui a Singapore, invece anche sulla pista di Marina Bay la Scuderia di Maranello potrebbe candidarsi come seconda forza del weekend. Magari assieme alla Mercedes con George Russell determinato più che mai a vincere il confronto interno con Lewis Hamilton, l’ex-pilota della Williams finora ha ottenuto solamente un podio quest’anno ed è tra le delusioni del campionato. Leggermente più indietro la McLaren con Lando Norris che sfoggia un’ala anteriore di nuova concezione, sul giro secco l’Aston Martin paga dazio per cui Fernando Alonso ha deciso di puntare tutto sul passo gara e nei long run di ieri l’asturiano era imprendibile, se dovesse limitare i danni oggi le sue chance di vittoria per domani aumenterebbero in maniera considerevole. Prosegue il momento difficile dell’Alpine con Esteban Ocon e Pierre Gasly costantemente fuori dalla top 10, il podio conquistato di Zandvoort si è rivelato un fuoco di paglia per il team francese. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE E FP3 GRAN PREMIO DI SINGAPORE 2023: 1’34″4 PER VERSTAPPEN

La terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore si svolge al tramonto, quando le temperature sono ancora piuttosto alte: 31 gradi l’aria, 39 l’asfalto, 70% di umidità con i piloti di Formula 1 che dovranno quindi fare i conti anche con l’afa. Il primo a immettersi sul tracciato cittadino di Marina Bay è Valtteri Bottas che anche nel 2024 farà coppia con Zhou Guanyu alla Sauber, visto che l’Alfa Romeo non sarà più il title sponsor della scuderia elvetica e potrebbe siglare una nuova partnership con la Haas. Nella notte i tecnici della Red Bull hanno lavorato sulla vettura e sembrano aver risolto i problemi che affliggevano la RB19 nella giornata di ieri, come dimostra l’1’34”402 di Max Verstappen che al primo giro lanciato con gomma gialla (media) migliora di oltre sei decimi il terzo di Carlos Sainz ed è otto decimi più rapido di Sergio Pérez. Per tirare le somme bisognerà però aspettare la simulazione del giro da qualifica con la soft, allora sì che potremo cominciare a farci un’idea dei valori di forza in pista. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE GP SINGAPORE 2023: IN PISTA PER LA FP3

La terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore si preannuncia davvero molto interessante. Nella giornata di ieri, infatti, abbiamo visto una Ferrari in gran forma soprattutto sul giro secco, al contrario della Red Bull che invece ha faticato a esprimersi su livelli d’eccellenza, facendo innervosire non poco Max Verstappen che pur avendo il terzo titolo iridato in tasca da diverso tempo vuole sempre arrivare primo, anche se si tratta di correre alla PlayStation. Tra poco capiremo se i campioni del mondo in carica di Formula 1 si sono semplicemente nascosti per poi umiliare la concorrenza come sempre quando si comincia a fare sul serio oppure se effettivamente la pista di Marina Bay esalta meno di altre le qualità della RB19, macchina che dà il meglio di sé sui circuiti con alto carico aerodinamico e curve veloci (come ad esempio Zandvoort e Suzuka). Da tenere assolutamente d’occhio le prestazioni di Fernando Alonso, velocissimo nei long run, e della Mercedes che potrebbe inserirsi a sorpresa nella lotta per la pole position. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE GP SINGAPORE 2023: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI A MARINA BAY

La diretta Formula 1 oggi, sabato 16 settembre, ci propone le qualifiche del Gran Premio di Singapore 2023 e saranno emozioni garantite sul circuito cittadino di Marina Bay, nella zona del porto di questa città-stato del Sud-Est asiatico, dove le prove ufficiali spesso sono più emozionanti della gara (salvo imprevisti). Di certo la lotta sul giro secco può essere avvincente su un tracciato tortuoso e ricco di insidie, anche se da quest’anno ci sarà una versione “semplificata” con uno dei punti più tortuosi che è stato reso un rettilineo. In ogni caso, la diretta Formula 1 va alla ricerca di emozioni in una stagione a dire il vero praticamente a senso unico in favore di Max Verstappen. Basterebbe un solo dato: le uniche due vittorie sfuggite all’olandese sono andate al suo compagno di squadra Sergio Perez, ma la più recente (si fa per dire) risale al 30 aprile scorso.

Come vedremo meglio in seguito, tuttavia, Singapore è uno dei rari circuiti dove Max Verstappen in carriera non ha ancora mai vinto, chissà se il tabù resisterà. Nel frattempo, annotiamo tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 di tutte le sessioni di oggi a Marina Bay, come al solito il Gran Premio di Singapore 2023 si corre in notturna e questo annullerà quasi del tutto l’effetto del fuso orario, con orari molto simili a quelli europei. La diretta Formula 1 comincerà come sempre con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L’appuntamento sarà alle ore 11.30 italiane (le 17.30 locali) per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali del Gran Premio di Singapore 2023: per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 15.00, quando in Estremo Oriente saranno già le 21.00.

DIRETTA FORMULA 1: LA STORIA DEL GP SINGAPORE

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo a ripercorrere la storia del Gran Premio di Singapore, breve ma con molti momenti da ricordare. Il debutto del Mondiale di Formula 1 risale al 2008: fu una gara memorabile ma purtroppo per un motivo poco piacevole, cioè il famoso ‘Crash Gate’ che coinvolse la Renault, accusata di aver volutamente causato l’incidente a Nelson Piquet jr per favorire la vittoria di Fernando Alonso stravolgendo la gara con conseguenze assai pesanti per la Ferrari e Felipe Massa, che infatti adesso chiede il titolo iridato che di fatto gli sfuggì per i punti persi proprio a Singapore. Alonso poi vinse a Marina Bay anche nel 2010 al volante della Ferrari in un weekend caratterizzato dall’unico Grand Chelem (vittoria partendo dalla pole position, con il giro veloce e rimanendo in testa dal primo all’ultimo giro) della carriera di Fernando.

Quattro sono invece le vittorie a Singapore per Lewis Hamilton, tra cui tutti ricordiamo il successo del 2017 approfittando dell’incidente in partenza che coinvolse le due Ferrari e Max Verstappen, che erano messi tutti meglio dell’inglese sulla griglia. Doveva essere una gara difficile per Hamilton, invece gli spianò la strada verso l’iride, come poi è successo anche nel 2018 con il nuovo successo del pilota Mercedes. Il re di Singapore tuttavia è Sebastian Vettel, che a Marina Bay ha vinto ben cinque volte, tra cui due con la Ferrari: nel 2015 celebrò con il celebre “Lasciatemi guidare” cantato sulle note di Toto Cutugno, nel 2019 ci fu invece una bellissima doppietta con Charles Leclerc, che aveva fatto la pole position. L’anno scorso vinse invece Sergio Perez una gara stranamente difficile per Max Verstappen, che d’altronde clamorosamente da queste parti non ha ancora mai vinto. Tornando ora invece a dedicarci all’attualità, non c’è niente di meglio che cedere la parola alla pista e al cronometro per ammirare chi saprà fare meglio sulle curve di Singapore, dove il confine fra capolavoro e disastro è davvero sottile. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Singapore 2023 a Marina Bay sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA