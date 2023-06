DIRETTA FORMULA 1/ Gp Spagna qualifiche e FP3 video streaming live: piove, tutti fermi ai box (3 giugno 2023)

DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE E FP3 GP SPAGNA 2023: PIOVE, TUTTI FERMI AI BOX

I commissari hanno prontamente rimosso la Williams di Logan Sargeant finita a muro in uscita da curva 14, quindi in teoria si potrebbe girare regolarmente, ma nessuno si azzarda ad uscire dai box perché nel frattempo ha cominciato a piovere seriamente. La pista si sta bagnando e al momento è impossibile usare le gomme slick, il pubblico con gli ombrelli aperti deve armarsi di pazienza e aspettare. Avendo a disposizione un numero limitato di pneumatici intermedi e full wet, i piloti di Formula 1 preferiscono rimanere nei garage, soprattutto se la pioggia dovesse condizionare anche le qualifiche in programma alle ore 16. A mezz’ora dalla fine della FP3 la classifica è comunque delineata con Max Verstappen davanti a tutti, le Ferrari di Sainz e Leclerc rispettivamente in quarta e settima posizione, più indietro le Alpine con Esteban Ocon e Pierre Gasly nelle retrovie non avendo fatto in tempo a completare il giro lanciato per colpa della bandiera rossa provocata da Sargeant. {agg. di Stefano Belli}

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming di Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio di Spagna c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Barcellona Montmelò per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video di Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché le qualifiche del Gran Premio di Spagna al Montmelò su Tv8 saranno visibili anche ai non abbonati Sky – la FP3 invece è esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE E FP3 GP SPAGNA 2023: SARGEANT A MURO, BANDIERA ROSSA

La terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna comincia su pista asciutta anche se un fronte temporalesco si sta avvicinando minacciosamente al Circuit de Catalunya, motivo per cui appena il semaforo è verde tutti i venti piloti di Formula 1 si sono lanciati per completare nel più breve tempo possibile almeno la simulazione del giro di qualifica prima che arrivi la pioggia, quando solitamente almeno i big se la prendevano comoda e aspettavano che l’asfalto si gommasse prima di entrare in azione. Max Verstappen sforna subito un 1’13”664 che gli vale il miglior tempo provvisorio, due decimi e mezzo più veloce dell’altra Red Bull di Sergio Pérez. Alle loro spalle troviamo Lewis Hamilton (1’14”072), Carlos Sainz (1’14”240), Fernando Alonso (1’14”264), George Russell (1’14”278) e Charles Leclerc (1’14”353). Tutti i big sono lì davanti, il primo degli altri è Valtteri Bottas che al volante dell’Alfa Romeo ha girato in 1’14”360. Le prime gocce d’acqua tradiscono Logan Sargeant che perde il controllo della sua Williams in curva 14 e timbra le barriere di protezione provocando la bandiera rossa e di conseguenza l’interruzione delle attività. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE GP SPAGNA 2023: IN PISTA PER LA FP3

Dalle prove libere di ieri è emerso un quadro fin troppo chiaro. La Red Bull e in particolare Max Verstappen sono di un altro pianeta, fanno un campionato a parte. Non lo scopriamo di certo adesso, ma alla vigilia di ogni weekend c’è sempre la speranza che arrivi qualche variabile in grado di rimescolare un po’ le carte e regalarci un minimo brivido di incertezza. Obiettivamente gli avversari possono confidare solamente in un’altra giornata storta di Sergio Pérez, reduce dal disastroso fine settimana di Montecarlo e che anche qui in Catalogna non sembra reggere il confronto con il campione del mondo in carica di Formula 1. Gli aggiornamenti sulla SF-23 sembrano funzionare quel tanto che basta per consentire alla Ferrari di lottare alla pari almeno con Mercedes, Aston Martin e Alpine (letteralmente rivitalizzata dal podio conquistato da Esteban Ocon domenica scorsa). Ma per la pole position e la vittoria non basterà appellarsi al Santo Patrono di Maranello – che non è Enzo Ferrari ma Biagio di Sebaste. È arrivato però il momento di concentrarci su quanto accadrà a Montmeló nei prossimi 60 minuti, sta per cominciare la FP3! {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1: BARCELLONA, UN GP DI GRANDE TRADIZIONE!

La diretta Formula 1 torna anche oggi, sabato 3 giugno, con le qualifiche del Gran Premio di Spagna 2023 che ci daranno appuntamento sul circuito del Montmelò, nei pressi di Barcellona. In questo weekend infatti si completa una doppietta aperta dall’iconico evento di Montecarlo settimana scorsa (e con Imola sarebbe stata una tripletta), a Barcellona vivremo il settimo Gp del Mondiale di quest’anno, a sua volta di grande tradizione, come analizzeremo meglio fra poco. Oggi riflettori sulle qualifiche che determineranno la griglia di partenza e la pole position della gara di domani sul Circuit de Catalunya, tracciato notissimo a piloti e scuderie anche perché è la sede di numerose sessioni di test (anche se non questo inverno).

Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 delle sessioni di oggi. Il sabato del Gran Premio di Spagna comincerà naturalmente con la terza sessione di prove libere FP3 alle ore 12.30, logicamente senza alcun problema di fuso orario tra l’Italia e Barcellona. Il pezzo forte della giornata di diretta Formula 1 tuttavia saranno naturalmente le qualifiche: l’appuntamento con le prove ufficiali del Gran Premio di Spagna al Montmelò sarà dunque alle ore 16.00, quando comincerà la caccia alla pole position.

DIRETTA FORMULA 1, GP SPAGNA 2023: LA STORIA

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo adesso a ripercorrere in breve la lunghissima storia del Gran Premio di Spagna, che ebbe inizio addirittura nel 1913, anche se per decenni il Gran Premio iberico si tenne sporadicamente, talvolta addirittura con lunghe pause fra un’edizione e l’altra. Nel 1951 la prima edizione valida per il Mondiale: vinse Juan Manuel Fangio su Alfa Romeo sul circuito di Pedralbes, a Barcellona, dove poi nel 1954 vinse la Ferrari di Mike Hawthorn. Tuttavia poi si dovette aspettare fino al 1968 per rivedere la Spagna nel calendario iridato: iniziò l’alternanza fra il circuito di Jarama (vicino a Madrid) e la pista del Montjuic a Barcellona, ma finalmente la Spagna divenne una tappa fissa, salvo l’assenza fra il 1982 e il 1985. Il più vincente di quegli anni fu Jackie Stewart con tre successi consecutivi fra il 1969 e il 1971. Il ritorno definitivo della Spagna risale al 1986, quando per la prima volta si corse a Jerez de la Frontera e vinse Ayrton Senna. Il circuito andaluso ospitò la gara per cinque anni, poi dal 1991 la sede fissa diventò il Montmelò, inaugurato proprio quell’anno.

Qui si entra nell’epopea di Michael Schumacher, che ha vinto sei volte il Gran Premio di Spagna: nel 1995 con la Benetton, nel 1996 fu proprio questo il suo primo successo in Ferrari, poi arrivò il poker consecutivo dal 2001 al 2004. Degne di nota anche le tre vittorie consecutive di Mika Hakkinen dal 1998 al 2000. Hanno saputo vincere più di una volta al Montmelò anche Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Lewis Hamilton e infine Max Verstappen. Il finlandese ci è riuscito nel 2005 con la McLaren e nel 2008 con la Ferrari, lo spagnolo ha fatto gioire il suo pubblico nel 2006 su Renault e nel 2013 con la Ferrari in quella che però ancora oggi resta l’ultima vittoria della sua carriera e anche ultima delle 12 vittorie della Rossa nel Gp Spagna. Hamilton ha ben sei vittorie spagnole (altro record di Schumacher eguagliato) sempre con la Mercedes nel 2014 e poi con la cinquina consecutivo nelle edizioni dal 2017 al 2021. Nel 2016 ci fu la clamorosa prima vittoria in carriera di Max Verstappen, favorita dall’incidente fratricida tra le due Mercedes alla prima curva, poi l’olandese ha fatto il bis l’anno scorso, favorito anche dal motore rotto sulla Ferrari di Charles Leclerc. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri storici, perché la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Spagna 2023 a Barcellona Montmelò sta per cominciare…











