Diretta Formula 1/ Qualifiche streaming video live: FP3 con il sole (Gp Ungheria, 22 luglio 2023)

DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE GP UNGHERIA 2023: ULTIME PROVE LIBERE CON IL SOLE

Oggi splende il sole a Mogyoród dove è in corso il terzo turno di prove libere del Gran Premio d’Ungheria, undicesimo appuntamento della stagione 2023 di Formula 1. La temperatura dell’aria sfiora i 25 gradi mentre l’asfalto ha raggiunto i 45 gradi, clima estivo ma niente a che fare con il caldo opprimente di questi giorni in Italia. Il primo a scendere in pista è Daniel Ricciardo che ha rilevato il sedile di Nyck de Vries in AlphaTauri. Una mossa studiata a tavolino dalla Red Bull per capire se l’australiano ha ancora il guizzo che serve per far parte di un top team e in tal caso potrebbe prendere il posto di Sergio Pérez già l’anno prossimo, soprattutto se il messicano continuerà a deludere Helmut Marko, personaggio che non si fa certo problemi a distruggere le carriere dei suoi piloti. In questi primi minuti di FP3 Max Verstappen ha già girato in 1’18”478 con gomma gialla mentre gli altri big se la prendono comoda. Qualche giro di riscaldamento per i ferraristi Charles Leclerc e Carlos Sainz mentre Lewis Hamilton e George Russell non hanno ancora messo il muso fuori dal garage… {agg. di Stefano Belli}

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming di Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio d’Ungheria c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Budapest per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video di Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria a Budapest su Tv8 saranno visibili anche ai non abbonati Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE GP UNGHERIA 2023: IN PISTA PER LA FP3

Fa già discutere il nuovo format delle qualifiche introdotto nel Gran Premio d’Ungheria che si correrà domani a Mogyoród, vicino Budapest. I piloti di Formula 1 potranno usare solo gomme dure nella prima manche mentre nella seconda dovranno cercare di entrare in top 10 utilizzando la mescola media. La soft sarà disponibile solamente nella Q3 dove si assegnerà la pole position. Complessivamente la Pirelli fornirà alle scuderie 11 set di pneumatici anziché 13. La ragione di questa scelta? La sostenibilità. L’intento è sicuramente da apprezzare ma servirà ben altro per arginare il cambiamento climatico i cui effetti ormai li avvertiamo sulla pelle, in tutti i sensi, nella vita di tutti i giorni. Chiusa la parentesi ambientale, è arrivato il momento di immergerci nella terza sessione di prove libere, sperando non venga a piovere come nella giornata di ieri. Dove la Red Bull non ha di certo brillato con Sergio Pérez a muro (l’ultimo di una lunga serie di errori per il messicano, sempre più alla graticola e che non si dà una svegliata potrebbe essere messo presto alla porta) e Max Verstappen addirittura fuori dalla top 10. In una stagione praticamente perfetta il team campione del mondo in carica può comunque permettersi un weekend storto, ammesso che non si stia semplicemente nascondendo… {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE GP UNGHERIA 2023: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI

La diretta Formula 1 torna oggi, sabato 22 luglio, perché in programma c’è l’appuntamento con le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria 2023, naturalmente sul circuito di Budapest, località ormai tra le più tradizionali della Formula 1, come vedremo meglio in seguito. Qui un circuito onestamente non di altissimo livello tecnico regala tuttavia brividi sul giro secco, perché partire davanti a tutti potrebbe essere di fondamentale significato in ottica successo in gara. Di emozioni ha senza dubbio estremo bisogno il Circus per ravvivare una diretta Formula 1 che rischia di essere totalmente in mano a Max Verstappen e alla Red Bull in questa stagione a senso unico: Silverstone ci ha dato l’ennesima conferma, qualcuno troverà il guizzo in Ungheria?

Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 delle sessioni di oggi, che logicamente non ci riserveranno sorprese dal momento che non c’è fuso orario tra l’Italia e Budapest. Il sabato del Gran Premio d’Ungheria comincerà naturalmente con la terza sessione di prove libere FP3 alle ore 12.30; il pezzo forte della giornata di diretta Formula 1 tuttavia saranno naturalmente le qualifiche: l’appuntamento con le prove ufficiali sarà dunque alle ore 16.00, quando comincerà l’attesa caccia alla pole position che all’Hungaroring potrebbe valere anche una bella fetta della vittoria.

DIRETTA FORMULA 1: LA STORIA DEL GP UNGHERIA

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, ripercorriamo in breve la storia del Gran Premio d’Ungheria. Un Gran Premio organizzato a Budapest nel 1936 fu vinto dal mitico Tazio Nuvolari, ma poi la Formula 1 tornò nel paese magiaro solo 50 anni dopo, cioè nel 1986, quando a Bernie Ecclestone riuscì una delle imprese più memorabili da patron del Circus, cioè inserire nel calendario iridato una gara in quello che era ancora il blocco sovietico. Vinse Nelson Piquet su Williams e da allora l’Hungaroring non ha più saltato nemmeno un anno. Memorabile fu la vittoria di Nigel Mansell con la Ferrari nel 1989 partendo dalla dodicesima posizione o le gare vivacizzate dal clima, come quella vinta nel 2006 da Jenson Button (primo successo della sua carriera) o quella del 2014 con il successo di Daniel Ricciardo davanti a Fernando Alonso e naturalmente quella del 2021, con l’imprevedibile vittoria per Esteban Ocon e la Alpine-Renault.

Sebastian Vettel ha invece firmato le ultime due vittorie della Ferrari nel Gran Premio d’Ungheria nel 2015 e nel 2017. Il pilota più vittorioso all’Hungaroring è comunque Lewis Hamilton con otto successi davanti a Michael Schumacher, a quota quattro vittorie. Il tedesco vinse nel 1994 con la Benetton e poi tre volte con la Ferrari nel 1998, 2001 e 2004. Per il britannico invece i successi sono arrivati nel 2007, 2009 e 2012 al volante della McLaren, poi nel 2013, 2016 e dal 2018 al 2020 con la Mercedes. Seguono le tre vittorie di Ayrton Senna nel 1998, 1991 e 1992, mentre Max Verstappen un anno fa firmò per la prima volta la corsa magiara. Tornando all’attualità per scoprire come si posizioneranno i protagonisti più attesi sulla griglia di partenza di questo circuito, non c’è niente di meglio che cedere la parola alla pista e al cronometro per un sabato molto interessante e magari decisivo. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio d’Ungheria 2023 a Budapest sta per cominciare…











