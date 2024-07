DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche live streaming video, pole position: i numeri (Gp Ungheria 2024, 20 luglio)

Mentre aspettiamo che la diretta Formula 1 ci faccia compagnia con il Gp Ungheria 2024, possiamo sicuramente affrontare il tema statistico: oggi è giorno di qualifiche, dunque possiamo riportare i numeri relativi alla pole position nella storia. Attualmente irraggiungibile Lewis Hamilton, che ne ha timbrate 104: il britannico non solo ne ha 36 di vantaggio su Michael Schumacher che è secondo, ma tra i piloti in attività stacca nettamente un Max Verstappen che è fermo a 40, mentre in terza posizione troviamo Charles Leclerc con 24 da cui però sono scaturite davvero poche vittorie, ed è questo il grande cruccio del monegasco e della Ferrari.

Non solo: Leclerc è anche il pilota con più primi posti nelle qualifiche tra quelli che non hanno mai vinto un Mondiale, in questo caso lo segue Valtteri Bottas con 20 pole position. La prima posizione centrata a Silverstone ha invece consentito a George Russell di salire a quota tre nel corso della sua ancora giovane carriera; sono due quelle raccolte nella stagione corrente di Formula 1, il britannico della Mercedes infatti ci era riuscito anche in Canada. Ora però vivremo prima la FP3 e poi nella diretta Formula 1, al Gp Ungheria 2024, sarà finalmente il momento di lasciare spazio alla modifica di queste statistiche. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FORMULA 1 QUALIFICHE LIVE STREAMING VIDEO, POLE POSITION (GP UNGHERIA 2024 BUDAPEST, 20 LUGLIO)

Doppio appuntamento con la diretta Formula 1, come da tradizione quando si parla del sabato: il 20 luglio tornano le grandi emozioni del Gp Ungheria 2024 e sul tracciato dell’Hungaroring è tempo di qualifiche, non si tratta di un fine settimana con la Sprint e quindi avremo orari e programma “tradizionali”. Questo significa che alle ore 12:30 si partirà con la FP3, vale a dire la terza sessione di prove libere che avrà ancora la durata di un’ora, poi alle ore 16:00 via alla qualifiche con la corsa alla pole position che sarà divisa in tre settori, i primi due naturalmente ad eliminazione.

Se parliamo di qualifiche il discorso che riguarda la diretta Formula 1 non cambia: è sempre Max Verstappen il grande favorito, la sua Red Bull infatti è sempre la macchina migliore e l’olandese riesce ad aggiungere qualcosa sul giro secco, magari anche in weekend nei quali la sua monoposto è meno veloce rispetto ad altre. Attenzione però alla McLaren che sta diventando realmente competitiva anche e soprattutto nel corso delle qualifiche, per non parlare di una Mercedes tornata affidabile e veloce; in tutto questo invece la diretta Formula 1 ci dice che la Ferrari è in calo…

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING, GP UNGHERIA 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE QUALIFICHE

Ancora una volta bisogna segnalare che la diretta tv della Formula 1, per il Gp Ungheria 2024, sarà riservata agli abbonati della televisione satellitare, perché anche il sabato dedicato alle qualifiche va in onda solo sul canale Sky Sport F1 (numero 207 del decoder) che viene affiancato da Sky Sport Uno (numero 201), con la telecronaca affidata a Carlo Vanzini e il commento tecnico di Marc Gené e Roberto Chinchero, poi il Paddock Live con interviste e contributi dal box da parte di Mara Sangiorgio e la Sky Sport Tech Room condotta da Matteo Bobbi.

La Formula 1 è dunque in streaming video su Sky Go, applicazione accessibile agli abbonati Sky che potranno attivarla sui loro dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone qualora non possano mettersi davanti a un televisore per seguire il Gp Ungheria 2042 a Budapest; esiste come sempre anche l’alternativa di Now Tv, piattaforma che di fatto affianca la programmazione della televisione satellitare.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING, GP UNGHERIA 2024: COSA ASPETTARCI

Quando parliamo di diretta Formula 1 dobbiamo riferire che al Gp Ungheria 2024 si arriva in una situazione davvero molto interessante. Max Verstappen e la Red Bull continuano a comandare le rispettive classifiche ma adesso gli avversari si sono avvicinati, e il Mondiale è molto diverso rispetto a quello dello scorso anno in cui l’olandese aveva preso subito il largo, non dando alcuna chance ai suoi rivali. La McLaren se la gioca con Lando Norris: nelle ultime gare il britannico ha sostanzialmente fatto vedere che almeno come macchina ha raggiunto il livello della Red Bull.

A Norris poi manca ancora qualcosa per rivaleggiare davvero con Verstappen: lo abbiamo visto nel corso del famoso corpo a corpo quando, al netto delle colpe del tre volte campione del mondo, il pilota della McLaren ha mancato l'affondo decisivo non riuscendo a essere "duro" al punto da portare a termine un sorpasso che gli avrebbe garantito la vittoria, avvicinandolo ancor più all'avversario in classifica. Ora vedremo cosa ci dirà la diretta Formula 1 per il Gp Ungheria 2024, non vediamo francamente l'ora che si cominci a gareggiare per scoprire come andranno le cose…











