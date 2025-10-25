Diretta Formula 1 qualifiche live video streaming tv: orario e risultato live della sessione del Gp Città del Messico 2025, sabato 25 ottobre.

DIRETTA FORMULA 1: ECCO LE QUALIFICHE DEL GP CITTÀ DEL MESSICO 2025!

È il giorno delle qualifiche nella diretta Formula 1, infatti sabato 25 ottobre vivremo la caccia alla pole position nel Gp Città del Messico 2025, ma prima bisogna dire che avremo la terza sessione delle prove libere con una FP3 che, secondo il fuso orario italiano, avrà il suo inizio alle ore 19:30.

Diretta Formula 1/ Prove libere streaming video tv GP Città del Messico 2025: Verstappen al top! (24 ottobre)

Le qualifiche sono invece previste alle ore 23:00, secondo il consueto format; intanto bisogna chiaramente dare qualche indicazione su quanto abbiamo visto nel corso delle prove libere, soprattutto una seconda sessione che sembra aver confermato il trend delle ultime settimane, ovvero un Max Verstappen scintillante.

L’olandese ha ottenuto il miglior tempo nella FP2, girando in 1’17’’392 con la sua Red Bull; per contro invece sono apparse leggermente indietro le due McLaren, soprattutto Osca Piastri che, staccato di oltre otto decimi, dà l’idea di aver accusato il colpo di una macchina meno dominante di un tempo.

DIRETTA FORMULA 1/ Domina Verstappen, Norris e Leclerc sul podio! (Gp Usa 2025 Austin, oggi 19 ottobre)

Dunque, attenzione perché in attesa della gara di domenica la diretta Formula 1 potrebbe regalarci un Verstappen ancora in pole position nel Gp Città del Messico 2025, a quel punto la lotta al titolo mondiale potrebbe riaprirsi ancor più di quanto già sia in questo momento, staremo a vedere cosa succederà…

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP CITTÀ DEL MESSICO 2025

Anche la diretta Formula 1 di oggi sarà un’esclusiva della tv satellitare; per le qualifiche Sky Sport Uno si affiancherà a Sky Sport F1, con diretta streaming video su Sky Go o Now Tv.

DIRETTA FORMULA 1/ Streaming Qualifiche video Gp Usa 2025 Austin: Verstappen domina! (sabato 18 ottobre)

DIRETTA FORMULA 1: QUALIFICHE FONDAMENTALI!

Aspettando la diretta Formula 1 è giusto spendere anche qualche parola sulla Ferrari, perché nel Gp Città del Messico 2025 – almeno per quanto riguarda le prove libere – la rossa ha dato conferma del buon risultato che aveva ottenuto a Austin, con il podio di uno Charles Leclerc che nella FP2 qui in Messico è stato secondo a un decimo e mezzo da Verstappen, non troppo lontano (tre decimi esatti) nemmeno Lewis Hamilton che nella prima sessione, come avevamo indicato, aveva lasciato la sua Ferrari ad Antonio Fuoco, e che poi ha mostrato di poter avere un buon passo.

Sicuramente interessante anche la terza posizione di Andrea Kimi Antonelli, la Mercedes però per infastidire davvero le altre scuderie dovrà mostrare maggiore costanza e poi, se è vero quel che ha detto George Russell e cioè che ormai le gare si decidono alla prima curva, mettere la macchina in pole position nel Gp Città del Messico 2025 diventa quasi fondamentale. Sarà così che andranno le cose? Alle qualifiche l’ardua sentenza, prima però come detto la diretta Formula 1 ci farà vivere una terza sessione di prove libere che potrebbe essere molto importante.