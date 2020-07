Diretta Formula 1/ Qualifiche live: verso la griglia di partenza! (Gp Stiria 2020)

La diretta Formula 1 ci farà compagnia con le qualifiche in vista del Gp Stiria 2020 sul circuito del Red Bull Ring, sulle colline fra le località di Zeltweg e Spielberg. Siamo dunque di nuovo sul circuito austriaco che settimana scorsa ha ospitato il debutto del Mondiale 2020 e questa è una delle novità più particolari della Formula 1 in epoca di Coronavirus. Per prima cosa annotiamo gli orari, naturalmente senza alcun problema di fuso orario tra l’Italia e l’Austria: la diretta Formula 1 per il sabato a Zeltweg comincerà alle ore 12.00 con la sessione di prove libere FP3, mentre alle ore 15.00 del pomeriggio inizieranno le qualifiche che determineranno la composizione della griglia di partenza e l’autore della pole position. I punti di riferimento sono naturalmente freschissimi: settimana scorsa Valtteri Bottas riuscì a battere Lewis Hamilton già in qualifica e poi anche in gara, mentre il sabato mise impietosamente in primo piano tutte le difficoltà della Ferrari in termini di potenza. Una settimana dopo potrà cambiare qualcosa? Cosa ci diranno le qualifiche del secondo Gp stagionale della Formula 1?

FORMULA 1, SERGIO PEREZ DOMINA LA FP1

Nel segno di Sergio Perez, che ha ottenuto il miglior tempo, le prove libere FP1 del Gran Premio di Stiria 2020, secondo appuntamento consecutivo per la Formula 1 sul circuito austriaco del Red Bull Ring. Questa è una delle tante anomalie che la Formula 1 ha dovuto accettare per dare vita al Mondiale 2020 ai tempi del Coronavirus, in pista le varie scuderie hanno usato la FP1 per lavori su assetti, degrado delle gomme e long run, con poche indicazioni dunque in ottica classifica. La Racing Point conferma comunque di essere molto interessante quest’anno e Perez con il tempo di 1’04″867 ha preceduto Max Verstappen, che con la Red Bull padrona di casa si è fermato a 96 millesimi dal messicano. Ecco poi in agguato una Mercedes ancora più sorniona degli avversari ma comunque capace di piazzare Valtteri Bottas al terzo posto e Lewis Hamilton quarto a 222 e 253 millesimi dal leader. La Racing Point sorride anche con il quinto posto di Lance Stroll, che precede Alexander Albon, sesto con l’altra Red Bull. Queste al momento sono le tre scuderie di riferimento, poi abbiamo Carlos Sainz settimo, Pierre Gasly ottavo e Daniel Ricciardo nono prima di trovare una Ferrari, decima con Sebastian Vettel a 903 millesimi da Perez, mentre Charles Leclerc è dodicesimo a 0″970. C’è una buona notizia che è l’aumento della velocità in curva, ma per adesso ciò è davvero troppo poco per dirsi soddisfatti: la classifica è impietosa e il lavoro che attende la Ferrari per tornare ai vertici si prospetta durissimo. (Agg. di Mauro Mantegazza)

FORMULA 1, SQUILLO DI MAX VERSTAPPEN NELLE FP2

All’insegna invece di Max Verstappen, che ha ottenuto il miglior tempo, le prove libere FP2 del Gran Premio di Stiria 2020. La Red Bull fa la voce grossa nel secondo appuntamento consecutivo per la Formula 1 sul circuito austriaco del Red Bull Ring, dove le lattine evidentemente sono di casa e vogliono riscattare la delusione di domenica scorsa. La classifica dei tempi vede dunque Verstappen primo in 1’03″660, ma Valtteri Bottas ancora in agguato grazie a un ritardo di soli 43 millesimi. Al momento in Red Bull e Mercedes abbiamo un pilota dominante e uno in ritardo: se il settimo posto di Alexander Albon non è così clamoroso, spicca il sesto di Lewis Hamilton, a 688 millesimi da Verstappen e oltre sei decimi anche da Bottas. Pericolose per tutti sono le due Racing Point, con Sergio Perez terzo (dopo essere stato a lungo al comando) e Lance Stroll quarto, in evidenza pure la McLaren – oggi grazie soprattutto al quinto posto di Carlos Sainz, mentre Lando Norris non è andato oltre l’ottavo posto. E la Ferrari? Allarme rosso per Maranello, quinta forza del venerdì con il nono posto di Charles Leclerc a 1″046 da Verstappen, per tacere del sedicesimo di Sebastian Vettel addirittura a 1″953 dal leader della classifica dei tempi. Qualche chilometro di velocità di punta è stato guadagnato rispetto a settimana scorsa, ma la classifica del venerdì è se possibile ancora peggiore. La pioggia attesa nella giornata di sabato potrebbe rimescolare le carte? (Agg. di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FORMULA 1: UN TUFFO NELLA STORIA

Sabato scorso, in attesa della diretta Formula 1 delle qualifiche, avevamo tratteggiato la storia del Gran Premio d’Austria. Mai questo Paese aveva avuto due gare nella stessa stagione e d’altronde è una novità assoluta per la Formula 1 il bis di gare consecutive sullo stesso circuito, perché naturalmente in genere le doppiette di gare in una stessa nazione avvenivano su circuiti diversi e generalmente anche piuttosto lontane nel calendario stagionale. Per fare l’esempio a noi più caro, abbiamo avuto per moltissimi anni due Gp in Italia, uno a Imola in primavera come Gran Premio di San Marino e l’altro a Monza in settembre, come Gran Premio d’Italia. Un’altra nazione che spesso ha avuto due Gp nella stessa stagione è stata la Germania con Hockenheim e il Nurburgring, spesso sfruttando la denominazione di Gran Premio d’Europa. La corsa “europea” in effetti ha spesso fornito la denominazione per una seconda corsa, in Germania ma anche in Gran Bretagna – due volte a Brands Hatch e una a Donington, quella del capolavoro di Ayrton Senna sotto la pioggia – oppure in Spagna, con le due edizioni disputate a Jerez de la Frontera (tra cui quella del contatto Schumacher-Villeneuve nel 1997) e poi le ultime cinque a Valencia dal 2008 al 2012, ultimo esempio di doppietta stagionale nello stesso Paese, dal momento che il Gp Europa 2016 fu solo la denominazione con cui l’Azerbaigian entrò nel calendario iridato, passando poi a chiamarsi fin dall’anno seguente in modo più corretto Gp Azerbaigian.

Stavolta viene invece utilizzato il nome della regione ove sorge il Red Bull Ring, dunque l’Austria oltre al suo Gran Premio nazionale in questo strano 2020 della Formula 1 avrà anche il Gran Premio di Stiria, verosimilmente destinato a rimanere un unicum nella storia così come il Gp del 70° anniversario della Formula 1 che vedremo a Silverstone – per il quale non c’è nemmeno il dubbio, perché questa denominazione non potrà essere replicata anche in caso di ulteriori doppiette in futuro. La Stiria farà dunque compagnia ad altri Gran Premi con una sola edizione nella storia, come quello di Pescara che solo nel 1957 ebbe validità per il Mondiale di Formula 1 (ma in totale ebbe ben 27 edizioni). Dal momento tuttavia che si corre a Zeltweg, è naturalmente doveroso ricordare che nelle sette edizioni disputate sul Red Bull Ring da quando l’Austria è tornata in calendario abbiamo avuto due vittorie a testa per Nico Rosberg, Valtteri Bottas e Max Verstappen e un successo per Lewis Hamilton, che dunque non ha un grande feeling con Zeltweg, come d’altronde non lo ha nemmeno la Ferrari. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri storici, perché la battaglia per la griglia di partenza sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Stiria 2020 a Zeltweg sta per cominciare…



