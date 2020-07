Diretta Formula 1/ Qualifiche live: verso la griglia di partenza (Gp Ungheria 2020)

La diretta Formula 1 torna a farci compagnia oggi, sabato 18 luglio: grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria 2020 sul circuito di Budapest, sede del terzo Gp del Mondiale di quest’anno, partito come è noto solamente a luglio a causa del Coronavirus. Dopo la doppietta di gare disputate in Austria, ora si rimane nella Mitteleuropa e diamo ora tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 delle sessioni di oggi sull’ormai tradizionale circuito dell’Hungaroring. Nessun problema di fuso orario fra l’Ungheria e l’Italia: dunque nulla cambierà nelle abitudini degli spettatori. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L’appuntamento sarà alle ore 12.00 per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali che determinerà la composizione della griglia di partenza e chi sarà a scattare dalla pole position domani sul circuito magiaro, dettaglio sempre di grandissima importanza se si considera che a Budapest superare in gara non è affatto facile. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 15.00.

FORMULA 1: FP1, DOMINIO MERCEDES

La Mercedes, che ha dominato in modo imbarazzante (per gli avversari) le prove libere FP1 del Gran Premio d’Ungheria 2020, terzo atto del Mondiale di Formula 1. A Budapest sembra davvero non esserci storia: va bene che il venerdì mattina è presto per dare giudizi, ma la totale superiorità della Mercedes sia sul giro secco sia sul passo gara fa pensare davvero a un intero weekend già chiaramente indirizzato verso Stoccarda. Lewis Hamilton ha ottenuto il miglior tempo di 1’16″003, precedendo Valtteri Bottas per appena 86 millesimi di secondo: la speranza dunque è che ci possa essere almeno un duello interno alla Mercedes, con il finlandese in grado di lottare ad armi pari con il campione del Mondo. Altro segnale della superiorità Mercedes arriva dal terzo e quarto posto per le due Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll, gli unici a rimanere sotto il secondo di ritardo dalle due frecce (quest’anno) nere – e questi dati rischiano di rinfocolare la polemica sulla Racing Point “copia” della Mercedes. Bravo Daniel Ricciardo, quinto con la Renault e primo dei non motorizzati Mercedes, segnali confortanti tutto sommato per la Ferrari, che piazza Sebastian Vettel sesto e Charles Leclerc settimo, entrambi davanti a Max Verstappen: la Rossa nella FP1 ha fatto meglio delle due Red Bull e delle due McLaren, in questo momento bisogna accontentarsi. La Mercedes però fa davvero un altro sport, perché la superiorità è totale anche sul passo gara e se la tendenza verrà confermata Stoccarda potrebbe addirittura doppiare tutti in gara. Brutte notizie per la Alfa Romeo, con Antonio Giovinazzi 17° e Robert Kubica – schierato al posto di Kimi Raikkonen – 19°, cioè ultimo dal momento che Pierre Gasly non ha fatto segnare alcun tempo a causa di problemi alla power unit della sua Alpha Tauri. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FORMULA 1: FP2, NELLA PIOGGIA… VETTEL

Una piccola gioia per Sebastian Vettel e la Ferrari nel venerdì pomeriggio con le prove libere FP2 del Gran Premio d’Ungheria 2020 di Formula 1 a Budapest. Sull’Hungaroring la pioggia, che aveva solamente sfiorato la precedente sessione mattutina, è diventata la principale protagonista del pomeriggio: sette piloti non hanno nemmeno fatto registrare tempi cronometrati (fra loro anche Lewis Hamilton), anche gli altri hanno girato poco e con tempi logicamente alti, dettati dalle condizioni avverse. Resta comunque il fatto che Vettel è stato il più bravo di tutti e in questo momento ogni genere di iniezione di fiducia può fare comodo al pilota tedesco della Ferrari e alla Scuderia nel suo complesso. Il miglior tempo di Vettel è stato di 1’40″464, grazie al quale il quattro volte campione del Mondo ha preceduto di 272 millesimi la Mercedes di Valtteri Bottas. Terzo posto per colui che sarà l’erede di Vettel in Ferrari, cioè lo spagnolo Carlos Sainz con la McLaren, a seguire le due Racing Point, ma sul bagnato Lance Stroll ha fatto meglio di Sergio Perez. Solo settimo Max Verstappen a 2″356 da Vettel, addirittura decimo Charles Leclerc con un ritardo di 3″261 dal compagno di squadra in Ferrari, ma sono naturalmente tempi molto poco indicativi – il monegasco ha completato appena tre giri, l’olandese addirittura soltanto due. Insomma, un venerdì pomeriggio sostanzialmente inutile e questa non è una buona notizia per chi deve inseguire la Mercedes, che al mattino aveva dominato sia sul giro secco sia sul passo gara. Annotiamo infine che Kimi Raikkonen è stato nono e Antonio Giovinazzi undicesimo con le due Alfa Romeo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FORMULA 1: LA STORIA DEL GP UNGHERIA

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo però a ripercorrere in breve la storia del Gran Premio d’Ungheria. Il primo atto fu un Gran Premio organizzato a Budapest nel 1936 e vinto dal mitico Tazio Nuvolari. Tuttavia poi la guerra e la politica tennero la Formula 1 lontana dal paese magiaro per ben 50 anni, cioè fino al 1986 quando a Bernie Ecclestone riuscì una delle imprese più memorabili della sua carriera, cioè inserire nel calendario iridato una gara in quello che allora era ancora il blocco sovietico. Vinse Nelson Piquet su Williams e da allora l’Hungaroring non ha più saltato nemmeno un anno, presenza fissa che ha accompagnato l’Ungheria oltre la fine della dittatura comunista e l’ingresso nell’Unione Europea. Il tracciato è corto, tortuoso e con poche opportunità di sorpasso, eppure non sono mancate alcune edizioni memorabili, come la vittoria di Nigel Mansell con la Ferrari nel 1989 partendo dalla dodicesima posizione o le gare vivacizzate da motivi climatici, come quella vinta nel 2006 da Jenson Button (il primo successo della sua carriera) o quella del 2014 con il successo di Daniel Ricciardo davanti a Fernando Alonso. A proposito di Red Bull e Ferrari, ricordiamo che l’anno successivo (2015) Sebastian Vettel vinse al primo anno al volante della Rossa davanti alle due ‘lattine’ di Daniil Kvyat e dello stesso Ricciardo. Vettel poi si ripeterà anche nel 2017, settima e per ora ultima vittoria della Ferrari nel Gran Premio d’Ungheria.

Il pilota più vittorioso all’Hungaroring è comunque Lewis Hamilton con sette successi davanti a Michael Schumacher, a quota quattro vittorie. Il tedesco vinse nel 1994 con la Benetton e poi tre volte con la Ferrari nel 1998, 2001 e 2004. Per il britannico invece i successi sono arrivati nel 2007, 2009 e 2012 al volante della McLaren, poi nel 2013 con la Mercedes, che però nei due anni successivi aveva avuto in Budapest una sorta di ‘nemesi’ che respingeva la grande dominatrice del Mondiale. Il feeling è rinato nelle ultime stagioni, con Hamilton che ha saputo imporsi in Ungheria nel 2016 e poi nelle ultime due edizioni consecutive, negli anni 2018 e 2019. Seguono le tre vittorie di Ayrton Senna nel 1998, 1991 e 1992. Ricordiamo che Fernando Alonso, atteso al rientro l’anno prossimo, a Budapest ha vinto nel 2003 con la Renault ottenendo la prima vittoria della carriera ma poi non si è più ripetuto, ed è lontanissimo anche il successo di Kimi Raikkonen nel 2005 con la McLaren. Una curiosità riguarda anche Sebastian Vettel, che sul circuito magiaro ha vinto per due volte con la Ferrari, come abbiamo già ricordato, ma non si era mai imposto con la Red Bull, nemmeno nel periodo dei quattro Mondiali vinti consecutivamente. Tornando dunque a dedicarci all’attualità, per scoprire come si posizioneranno i protagonisti più attesi sulla griglia di partenza di questo circuito, non c’è niente di meglio che cedere la parola alla pista e al cronometro per un sabato molto interessante. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio d’Ungheria 2020 a Budapest sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA