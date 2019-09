Diretta Formula 1/ Qualifiche Sochi live: pole position, tempi (Gp Russia 2019)

La diretta Formula 1 ci propone oggi, sabato 28 settembre, l’appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Russia 2019 sul circuito di Sochi, il tracciato cittadino all’interno del Villaggio Olimpico della città russa sul mar Nero che è sede del sedicesimo Gp del Mondiale di quest’anno. Un appuntamento attesissimo: sorpassare in gara a Sochi non è affatto semplice e di conseguenza partire davanti potrebbe rivelarsi decisivo per conquistare la vittoria. La Ferrari sta vivendo un settembre da favola, potrà proseguire anche su una pista che – come vedremo meglio fra poco – è da sempre un regno Mercedes? Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 delle sessioni di oggi: gli orari saranno molto simili a quelli europei, ma ci sarà comunque da tenere conto di un’ora di fuso orario. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L’appuntamento sarà alle ore 11.00 italiane (le 12.00 locali) per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali: per questa decisiva sessione delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 14.00, quando cioè nella città russa saranno le 15.00.

DIRETTA FORMULA 1: LE PROVE LIBERE

Il venerdì della Formula 1 a Sochi è cominciato nel segno della Ferrari, ma con doverosa cautela circa l’atteggiamento della Mercedes. Infatti nella prima sessione di prove libere FP1 in vista del Gran Premio di Russia 2019 troviamo al comando della classifica dei tempi Charles Leclerc mentre Sebastian Vettel ha ottenuto il terzo posto alle spalle di Max Verstappen. Su tutti però pende l’incognita della Mercedes, che è stata la più veloce per gran parte della sessione ma nel finale non ha cercato la prestazione pura con la mescola di gomme più morbida. Tutto questo considerato, andiamo comunque a riepilogare che cosa ci ha detto il cronometro: miglior tempo di 1’34”462 per Leclerc, che ha preceduto Verstappen di appena 82 millesimi. Terzo posto per l’altra Ferrari di Sebastian Vettel anche se a ben 543 millesimi da Leclerc che conferma di vivere un settembre da favola, al quarto e al quinto posto troviamo le due Mercedes, con Valtteri Bottas che si è messo davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton su una pista che d’altronde è da sempre una delle più amate da Bottas. Il finlandese paga 736 millesimi da Leclerc mentre il ritardo del campione del Mondo è di 949 millesimi. Sesta posizione per la seconda Red Bull di Alexander Albon, seguono le due Renault di Nico Hulkenberg e Daniel Ricciardo, che però è andato a sbattere contro le barriere proprio a fine sessione, la Racing Point di Sergio Perez e la Haas di Romain Grosjean chiudono la top 10 mentre sono da segnalare problemi tecnici che hanno penalizzato la Toro Rosso del padrone di casa Daniil Kvyat. (Agg di Mauro Mantegazza)

Nella seconda sessione di prove libere della Formula 1 del Gp di Russia 2019 è stato invece Max Verstappen a mettersi in luce sulla pista di Sochi. Il pilota della Redbull ha infatti firmato al termine di un giro perfetto commesso con gomme rosse, il crono di 1.33.162, rimasto intaccato fino alla bandiera a scacchi. Pure lo stesso Verstappen ha raccolto dati molto interessanti sul passo gara, lavoro che è stato protagonista nel venerdi pomeriggio della Formula 1. Sulla scia di Verstappen la Ferrari di Charles Leclerc: il monegasco della rossa è stato a lungo il più veloce della Fp2 del Gp di Russia 2019 per la Formula 1 e alla bandiera a scacchi la sua SF90 era distante dalla Redbull di Verstappen per appena tre decimi. Discorso appena diverso per il compagno di squadra in Ferrari Vettel: il tedesco ha commesso parecchie imprecisioni nella ricerca del tempo migliore ed è stato visto in affanno sul passo gara. Non è stato quindi il miglior venerdì per Vettel, che pure ha fissato il quinto tempo in classifica. In mezzo al vertice della graduatoria le due Mercedes di Bottas e Hamilton: le frecce d’argento non si sono mostrate particolarmente aggressive in questa Fp2 di Sochi, e rimane da capire le loro reali ambizioni e prospettive per questo fine settimana del Gp di Russia 2019. (Agg. di Michela Colombo)

DIRETTA FORMULA 1: GP RUSSIA, LA STORIA DELLA CORSA

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo a ripercorrere in sintesi la storia del Gran Premio di Russia. Una storia a dire il vero molto breve, anche se affonda le radici in un passato lontanissimo. Infatti i primi precedenti di corse sportive con automobili in Russia risalgono al 1913 e al 1914, nell’allora capitale imperiale San Pietroburgo. Era un automobilismo naturalmente pionieristico e anche nella Russia ancora zarista si iniziavano ad effettuare gare, come negli altri principali Stati europei. Proprio nel 1914 però scoppiò la Prima Guerra Mondiale, che in Russia portò alla Rivoluzione del 1917 e all’avvento della dittatura comunista. La Formula 1 è dunque finita nel dimenticatoio, in quanto sport consumistico ed occidentale per eccellenza che nell’Unione Sovietica non era certamente gradito, salvo qualche abboccamento negli anni Ottanta, quando d’altronde l’Urss stava per vivere i grandi cambiamenti che avrebbero portato al crollo del regime e che portarono ad esempio alla nascita nel 1986 del Gran Premio d’Ungheria, primo Gp di Formula 1 in un Paese che allora era ancora oltre la Cortina di Ferro.

DOMINIO MERCEDES NELL’ALBO D’ORO

Nulla da fare però per l’Urss, solo ben dopo il 2000 si è tornato infatti a parlare seriamente di un ingresso della Russia nel calendario del Mondiale: dopo alcuni tentativi senza esito, compresa la costruzione del Moscow Raceway (mai però utilizzato dalla Formula 1), nel 2010 è stato firmato l’accordo fra gli organizzatori di Sochi e la Federazione, un accordo fortemente voluto da Vladimir Putin che ha puntato molto sullo sviluppo della località sul Mar Nero, come hanno dimostrato anche le cifre esorbitanti spese per le Olimpiadi 2014. Il circuito è stato costruito proprio all’interno del Villaggio Olimpico e in quello stesso anno – si corse ad ottobre – ecco la vittoria di Lewis Hamilton davanti a Nico Rosberg e Valtteri Bottas, a 100 anni di distanza dall’ultimo Gran Premio russo. Nel 2015 bis di Hamilton, ma davanti a Sebastian Vettel e Sergio Perez. Nel 2016 la gara è stata spostata in primavera e vinse Nico Rosberg davanti a Hamilton e Kimi Raikkonen: tre vittorie su tre per la Mercedes, la Ferrari ha provato a spezzare il dominio delle Frecce d’Argento nel 2017 con una prima fila tutta rossa ma una partenza fenomenale da parte di Valtteri Bottas portò alla vittoria del finlandese davanti a Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen e il conto delle vittorie della Mercedes a Sochi a quattro su quattro. Nel 2018 nuovo spostamento in autunno e doppietta Mercedes con Hamilton davanti a Bottas bloccato dal gioco di squadra, poi Vettel sul terzo gradino del podio. La domanda dunque è sempre la stessa: la Mercedes continuerà a dominare in Russia? Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri, perché la battaglia per la pole position sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Russia 2019 a Sochi sta per cominciare…



