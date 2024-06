DIRETTA FORMULA 1/ Sprint streaming video live, la delusione di Leclerc! GP Austria 2024 (oggi 29 giugno)

DIRETTA FORMULA 1: LA DELUSIONE DI LECLERC

La diretta Formula 1 sarà tutta in salita per Charles Leclerc, almeno per quanto riguarda la Sprint del Gran Premio d’Austria 2024 al Red Bull Ring, dal momento che il pilota monegasco della Ferrari è rimasto senza tempo ieri nella Sprint ShootOut e di conseguenza scatterà decimo nella gara breve in programma a mezzogiorno, che tra l’altro ovviamente concederà meno terreno per cercare di recuperare. Colpa dell’anti stallo che si è attivato in corsia box, mentre Leclerc era in coda con i propri rivali.

La delusione era evidente nelle brevi dichiarazioni che Charles Leclerc ha voluto rilasciare al termine della sessione di ieri pomeriggio: “Non so cosa sia successo, ero in corsa box, si è attivato l’anti stallo e poi si è spento tutto. Il team mi ha detto che ne avremmo parlato dopo ai box e sono uscito dalla macchina. Penso che sicuramente avremmo potuto fare meglio del decimo posto, quindi è sicuramente un risultato deludente. Cercheremo di fare una buona Sprint e guadagnare qualche posizione”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SPRINT E QUALIFICHE FORMULA 1 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL SABATO DEL GP AUSTRIA 2024

Il format del weekend è quindi caratterizzato dalla Sprint e di ciò bisogna tenere conto per presentare i sotto citati orari della diretta Formula 1 per il Gran Premio d’Austria 2024, ma porta anche notizie eccellenti a tutti gli appassionati che non siano abbonati Sky, dal momento che oggi saranno visibili per la diretta tv della Formula 1 in tempo reale in chiaro su Tv8 sia la Sprint sia le qualifiche – ormai questa è una rarità che va quindi segnalata con grande interesse.

Cambierà poco invece per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno come sempre collegarsi sul canale numero 207, cioè Sky Sport Formula 1 HD, senza dimenticare la possibilità di seguire la diretta della Formula 1 in streaming video tramite i servizi offerti da Sky Go e Now TV, ma in questo caso naturalmente anche grazie allo streaming di Tv8 per tutti, sarà quindi un sabato particolarmente bello anche per chi non si recherà di persona sulle colline austriache, idea comunque da non sottovalutare per questo Gran Premio vicino ai confini italiani.

EMOZIONI GARANTITE AL RED BULL RING!

Il format dei Gran Premi con le gare Sprint fa discutere molto, ma di certo la diretta Formula 1 diventa ancora più appassionante in questi appuntamenti e il giorno che ne beneficia maggiormente è senza dubbio il sabato, quindi ci aspettano tantissime emozioni oggi, 29 giugno, grazie appunto alla Sprint e poi anche alle qualifiche del Gran Premio d’Austria 2024 sul circuito del Red Bull Ring. Sulle colline fra le località di Zeltweg e Spielberg siamo allora davvero “a casa” del team che ha dominato le ultime stagioni della diretta Formula 1 e resta al comando soprattutto grazie al fenomeno Max Verstappen, vincitore anche domenica scorsa in Spagna, ma sicuramente con molto meno margine su una concorrenza che si sta facendo sempre più insidiosa.

Sarà quindi doppiamente intrigante seguire quello che succederà oggi, perché la diretta Formula 1 ci darà risposte sia sulla distanza (sia pure ridotta), sia sul giro secco. Ecco allora che il primo appuntamento sarà alle ore 12.00 per un mezzogiorno di fuoco grazie alla partenza della gara breve, cioè la Sprint sulla distanza di 24 giri del breve circuito austriaco (domani saranno addirittura 71 in gara), perché in questo Mondiale di Formula 1 2024 prima si chiude tutto ciò che ha a che fare con la gara breve – con la Ferrari che deve provare a rincorrere ma ci sarà poco spazio per farlo – e poi si comincia a pensare al Gran Premio della domenica. Ecco allora che si tornerà poi in pista alle ore 16.00 per le qualifiche verso la gara “completa”, con tutte le emozioni della lotta sul giro secco per la diretta Formula 1.

DIRETTA FORMULA 1: NEL PIENO DI UNA RICCA ESTATE!

Naturalmente qualche indicazione significativa ci è già arrivata circa la diretta Formula 1 perché ieri abbiamo avuto le Sprint Shoot-Out che sono servite a dare la pole position a Max Verstappen per la gara breve di oggi a mezzogiorno e naturalmente quindi qualche considerazione si può fare sul giro secco. Innanzitutto, la brevità della pista e il fattore track limits aumentano il livello di imprevedibilità, perché bastano pochi millesimi o magari un tempo cancellato per offrire la possibilità di colpi di scena; la Ferrari è competitiva per buona parte della pista ma sembra soffrire le curve 9 e 10 (oltre alla sfortuna che ancora una volta ci ha visto benissimo con Charles Leclerc); Verstappen globalmente ha offerto la migliore impressione mentre alle sue spalle c’è maggiore incertezza, anche se la McLaren potrebbe essere la seconda forza.

Inoltre, dobbiamo aggiungere che siamo nel cuore di settimane davvero intense, abbiamo cominciato con il Gran Premio di Spagna e adesso siamo in Austria per il secondo atto di una tripletta che si completerà a Silverstone naturalmente con l'appuntamento classico in Gran Bretagna, poi ci sarà una sola domenica di pausa prima di vivere un'altra doppietta nella seconda metà di luglio, fra Budapest e Spa-Francorchamps. Sono in palio quindi davvero tantissimi punti prima della pausa estiva, in Austria anche più del solito grazie alla Sprint e allora sono settimane fondamentali per indirizzare un Mondiale meno scontato del previsto: tutto questo premesso, adesso è meglio pensare solamente alla diretta Formula 1 per la Sprint e le qualifiche del Gran Premio d'Austria 2024 al Red Bull Ring…











