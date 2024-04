Diretta Formula 1/ Sprint e qualifiche live streaming video, pole position GP Cina 2024 Shanghai 20 aprile

DIRETTA FORMULA 1 GP CINA: PRIMA SPRINT DELLA STAGIONE A SHANGHAI!

La diretta Formula 1 ci proporrà un sabato mattina ricchissimo oggi, 20 aprile 2024: il fuso orario ci metterà lo zampino, ma varrà sicuramente la pena di seguire tutto quello che succederà prima nella Sprint e poi nelle qualifiche del Gran Premio della Cina 2024, grande ritorno nel Circus per il circuito di Shanghai, assente fin dal 2019 a causa della pandemia di Coronavirus che ha spinto a non rientrare nel calendario della Formula 1 nemmeno per le stagioni 2022 e 2023, dopo le inevitabili rinunce del 2020 e del 2021. Tantissime cose sono cambiate anche in Formula 1 dall’ultima volta in Cina, compresa l’introduzione delle gare Sprint, nate nel 2021 e portate a Shanghai nella prima occasione utile.

Diretta Formula 1/ Sprint ShootOut: Lando Norris il migliore sul bagnato! Gp Cina 2024 Shanghai, 19 aprile

Potremmo parlare di un sabato nettamente diviso in due parti per quanto riguarda la diretta Formula 1: già alle ore 5.00 del mattino italiano avrà inizio la Sprint, che si disputerà su 19 giri e potrebbe riservare numerosi colpi di scena grazie anche ai verdetti delle apposite Sprint ShootOut disputate ieri sotto la pioggia, con Lando Norris che di conseguenza scatterà davanti a tutti, inseguito in primis da Lewis Hamilton e Fernando Alonso, che hanno confermato la loro classe in condizioni difficili, mentre la rimonta potrebbe essere più complicata per Red Bull e Ferrari, che però proprio per questo ci faranno divertire.

DIRETTA FORMULA 1/ Gara live GP Giappone 2024: Verstappen ha vinto a Suzuka, Sainz sul podio! (oggi 7 aprile)

DIRETTA SPRINT E QUALIFICHE, COME SEGUIRE FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO E TV NEL SABATO DEL GP CINA 2024

Al netto di orari abbastanza infelici, ci attende un sabato imperdibile per la diretta Formula 1 e tra l’altro la presenza della Sprint rende particolari le modalità di visione, almeno in chiaro. Infatti nulla cambia naturalmente per chi segue la diretta tv della Formula 1 tramite abbonamento alla televisione satellitare e quindi sul canale numero 207, cioè Sky Sport Formula 1 HD, avendo a propria disposizione anche la diretta della Formula 1 in streaming video tramite i servizi offerti da Sky Go oppure anche Now TV.

DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche live streaming video: Max Verstappen in pole position! GP Giappone 2024

Metà in tempo reale e metà in differita sarà invece l’appuntamento su Tv8 per chi vorrà seguire la diretta Formula 1 per il Gran Premio della Cina in chiaro. Infatti, chi si vorrà svegliare già alle 5.00 sarà premiato dalla possibilità di seguire live la Sprint, mentre le qualifiche saranno visibili al tasto 8 del telecomando solamente in differita alle ore 12.00 italiane.

DIRETTA FORMULA 1: VERSO LE QUALIFICHE PER IL GRAN PREMIO DELLA CINA

In seguito, alle ore 9.00 del mattino italiano, l’appuntamento (certamente più comodo) con la diretta Formula 1 sarà naturalmente con le “vere” qualifiche, cioè con la sessione di prove ufficiali da un’ora che servirà come sempre a determinare l’autore della pole position e la composizione della griglia di partenza in vista del Gran Premio della domenica. Insomma, in un certo senso è come se ci fossero due eventi in uno, perché dal sabato pomeriggio (locale) si azzererà completamente tutto quanto fatto in precedenza e se le condizioni meteorologiche fossero più clementi i cambiamenti potrebbero anche essere drastici.

Tutto questo su un circuito dove non si gareggia appunto dal già citato 2019, con una sola sessione di prove libere a causa del format con la Sprint e un venerdì tra l’altro almeno in parte condizionato dal maltempo e quindi che ha fornito alle scuderie indicazioni non del tutto chiare e definitive. Dal punto di vista dello spettacolo potrebbe essere un elemento positivo, perché aumenta l’incertezza e di conseguenza potrebbero aumentare anche i colpi di scena: come rientro del Shanghai International Circuit dopo un vuoto così pesante non potremmo chiedere di meglio, quindi non vediamo l’ora di seguire la diretta Formula 1 per la Sprint e le qualifiche del Gran Premio della Cina 2024 da Shanghai!

© RIPRODUZIONE RISERVATA