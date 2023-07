Diretta Formula 1/ Sprint Gp Austria streaming live video: altra pole per Verstappen! (1° luglio 2023)

DIRETTA FORMULA 1, SPRINT SHOOTOUT GP AUSTRIA 2023: SECONDA POLE POSITION IN DUE GIORNI PER VERSTAPPEN

Max Verstappen umilia la concorrenza nella shootout del Gran Premio d’Austria, sarà il due volte campione del mondo di Formula 1 a partire davanti a tutti nella sprint che comincerà alle ore 16 e 30. Il figlio di Jos ferma il cronometro in 1’04”440 rifilando oltre mezzo secondo all’altra Red Bull di Sergio Pérez. Lando Norris apre la seconda fila, accanto alla McLaren ci sarà la Haas di Nico Hülkenberg con il tedesco che ha compiuto un autentico numero facendo segnare la sua miglior prestazione con gomma gialla (media). Terza fila colorata di rosso Ferrari con Carlos Sainz che precede Charles Leclerc, apparso veramente a disagio questa mattina con temperature più basse rispetto a quelle registrate ieri. Quarta fila colorata di verde Aston Martin con Fernando Alonso che batte Lance Stroll di quasi un decimo. Esteban Ocon e Kevin Magnussen chiudono la top 10. Fortunatamente la pioggia tanto temuta non è arrivata ma per il pomeriggio le previsioni meteo non sembrano lasciare scampo: meglio avere un ombrello a portata di mano… {agg. di Stefano Belli}

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SPRINT

Naturalmente le sessioni di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming di Formula 1.

Ricordiamo che la diretta streaming video di Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l'applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché il Gran Premio d'Austria in chiaro sarà visibile ai non abbonati Sky solamente in differita, con le qualifiche Shootout alle ore 17.30 e la Sprint Race alle ore 19.00.

DIRETTA FORMULA 1, SPRINT SHOOTOUT GP AUSTRIA 2023: FUORI RUSSELL!

Una shootout da dimenticare per la Mercedes: dopo la clamorosa eliminazione di Lewis Hamilton anche George Russell fallisce l’ingresso nell’ultima manche a causa di un problema idraulico al sistema dello sterzo. Rispetto a ieri le temperature dell’asfalto si sono notevolmente abbassate e questo ha messo in crisi Charles Leclerc che solamente in extremis riesce a entrare in top 10 mentre Carlos Sainz chiude in seconda posizione alle spalle di Max Verstappen, autore del miglior tempo in 1’05”371. Si prospetta comunque una sprint del Gran Premio d’Austria particolarmente problematica per il monegasco che meno di 24 ore fa aveva sfiorato la pole position e oggi invece fa davvero tanta fatica a tenere in strada la sua Ferrari. Niente da fare invece per Nyck de Vries, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly e Alexander Albon che restano esclusi, molto bene invece la Haas (nonostante la tradegia sfiorata nei box con Nico Hülkenberg che colpisce una gomma sfiorando il meccanico che la teneva in mano): sia il tedesco che Kevin Magnussen sono dentro così come Lance Stroll, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Lando Norris ed Esteban Ocon. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1, SPRINT SHOOTOUT GP AUSTRIA 2023: HAMILTON ELIMINATO, LECLERC SALVO PER UN MILLESIMO

All’inizio della prima manche di shootout del Gran Premio d’Austria i piloti di Formula 1 vanno in pista con le gomme intermedie ma la pista del Red Bull Ring si asciuga molto rapidamente e tutti passano immediatamente alle slick con la possibilità di scegliere liberamente il tipo di pneumatico visto che quando piove decade ogni obbligo di mescola. Charles Leclerc si salva dall’eliminazione per un millesimo ma è sotto inchiesta per un impeding ai danni di Oscar Piastri che non riesce a entrare in top 15. Resta escluso Lewis Hamilton a cui viene cancellato il miglior tempo per violazione dei track limit, è lui la vittima illustre di questa SQ1; fuori anche Logan Sargeant, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu. Nonostante qualche problema al sistema frenante, Carlos Sainz ferma il cronometro in 1’06”187 portandosi in cima alla classifica davanti a Max Verstappen, Nico Hülkenberg e le due Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1, SPRINT GP AUSTRIA 2023: COMINCIANO LE QUALIFICHE SHOOTOUT!

Da quest’anno nei weekend in cui si corre la gara sprint è prevista la disputa, al sabato mattina, di una qualifica ad hoc per definire la griglia di partenza che sarà quindi diversa da quella dell’evento principale in programma la domenica. Una volta appurato che una seconda sessione di prove libere non serviva assolutamente a nulla, FIA e Liberty Media hanno deciso di rivedere il format per renderlo ancora più accattivante. La shootout ha debuttato a Baku dove è emerso subito un grave problema: nella terza manche chi è rimasto senza pneumatici nuovi non ha potuto girare e per evitare che i piloti di Formula 1 montassero gli pneumatici intermedi e da bagnato estremo su pista asciutta (e magari sotto un sole cocente) è stata abolita questa regola. Ora però bisogna rivedere i track limit che ieri hanno portato alla cancellazione di tantissimi tempi. Sergio Pérez ad esempio è rimasto nuovamente fuori dalla top 10 – per la gioia di Christian Horner e di tutto il muretto Red Bull – per aver sgarrato di qualche millimetro e quando vai sul filo dei 300 km/h è praticamente impossibile accorgersi di quando vai oltre la linea bianca. O si introduce una soglia di tolleranza maggiore oppure si rimette la ghiaia in tutte le vie di fuga, e sarebbe francamente la cosa migliore. Proprio come due settimane fa in Canada la pioggia ci farà compagnia e da qui ai prossimi 60 minuti le probabilità di precipitazioni sono assai elevate… {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1 GP AUSTRIA: IL GIORNO DELLA SPRINT RACE!

La diretta Formula 1 ci propone oggi, sabato 1° luglio, un appuntamento molto particolare imperniato sulla Sprint Race del Gran Premio d’Austria 2023 sul circuito del Red Bull Ring, sulle colline fra le località di Zeltweg e Spielberg, sede del nono Gp del Mondiale di quest’anno. Bisogna subito spiegare il format, perché solamente a Baku prima di oggi avevamo visto un sabato come questo: si tratta infatti del secondo Gran Premio della stagione che prevede la Sprint Race, ma rispetto all’anno scorso sono cambiate diverse cose. La gara breve del sabato infatti non sarà più valida per stabilire la griglia di partenza del Gran Premio della domenica, che anzi è già stata decisa ieri. Questo significa che il sabato è come una parentesi, interamente dedicata alla Sprint Race del pomeriggio.

Infatti al mattino non ci sarà il classico turno di prove libere, bensì le qualifiche (definite Sprint ShootOut perché più brevi di quelle classiche) che serviranno a stabilire la griglia di partenza esclusivamente per la Sprint Race naturalmente, dal momento che per domani già sappiamo tutto. Diamo allora tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 delle sessioni odierne: si comincerà alle ore 12.00 con la Sprint ShootOut, cioè le qualifiche per la Sprint, che saranno suddivise in Q1, Q2 e Q3 come le qualifiche normali, ma con minutaggio più breve per comprimere il tutto in 45 minuti, mentre la Sprint Race, una gara che si disputerà sulla distanza di 24 giri, cioè un terzo del Gran Premio (71 giri domani), assegnerà punti per il Mondiale ai primi otto classificati e avrà inizio alle ore 16.30.

DIRETTA FORMULA 1 GP AUSTRIA: UN TUFFO NELLA STORIA

In attesa della diretta Formula 1 della Sprint Race del Gran Premio d’Austria, tratteggiamo la storia della corsa. Nel 1964 si disputò il primo Gran Premio d’Austria valido per il Mondiale su un circuito ricavato all’interno dell’aerodromo di Zeltweg, vinto da Lorenzo Bandini con la Ferrari, unica corsa disputata su quella pista troppo sconnessa ed abrasiva per le vetture di Formula 1. Si dovette così aspettare il 1970 per tornare in Austria sul nuovo Osterreichring, circuito permanente a breve distanza dall’aerodromo tanto che si continuò a parlare di circuito di Zeltweg anche se l’autodromo sorge più vicino all’adiacente comune di Spielberg. Sul nuovo circuito si corse per 18 anni consecutivi, fino al 1987: da ricordare le vittorie di Vittorio Brambilla nel 1975, Elio De Angelis nel 1982 e Niki Lauda nel 1984, l’unica per l’idolo locale nel Gran Premio di casa, invece vinto per ben tre volte dal francese Alain Prost.

Il Gran Premio d’Austria tornò in calendario nel 1997 con la vittoria di Jacques Villeneuve, seguita dai successi di Mika Hakkinen, Eddie Irvine, David Coulthard e dalla doppietta di Michael Schumacher nel 2002 e 2003, la prima delle quali celebre però per il sorpasso ai danni dell’altra Ferrari di Rubens Barrichello proprio sul rettilineo finale per ordine di scuderia. Zeltweg poi tornò in calendario solo nel 2014 grazie a Dietrich Mateschitz, patron della Red Bull che ristrutturò l’autodromo, ribattezzato Red Bull Ring. Nei primi anni tuttavia ha dominato la Mercedes, vincitrice con Nico Rosberg nel 2014 e nel 2015, Lewis Hamilton nel 2016 e Valtteri Bottas nel 2017. Le ‘lattine’ tuttavia hanno fatto festa nel 2018 e nel 2019 con Max Verstappen, prima del ritorno al primo posto della Mercedes con Bottas nel 2020 e il tris di Max nel 2021. In queste due stagioni si tenne anche il GP Stiria, vinto prima da Lewis Hamilton e poi da Verstappen che così fece doppietta. Infine, nel 2022 ecco il ritorno alla vittoria in Austria della Ferrari, che trionfò con Charles Leclerc. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri storici; mettiamoci comodi, la diretta Formula 1 della Sprint ShootOut e della Sprint Race del Gran Premio d’Austria 2023 al Red Bull Ring di Zeltweg Spielberg sta per cominciare…











