Diretta Formula 1/ Gp Belgio sprint live streaming video: rinviato l’inizio della shootout! (29 luglio 2023)

È appena arrivata la comunicazione ufficiale: l’inizio della shootout è rinviato. In questo momento sta diluviando a Spa-Francorchamps dove oggi si dovrebbe disputare la sprint del Gran Premio del Belgio, il condizionale diventa d’obbligo visto che le previsioni meteo per le prossime ore non promettono nulla di buono. C’è troppa acqua in pista e il passaggio delle vetture solleverebbe una nebbia che azzera totalmente la visibilità, correre in queste condizioni sarebbe da incoscienti, considerando soprattutto quanto accaduto di recente al povero Dilano van’t Hoff. Il regolamento inoltre prevede che, nel caso la shootout venisse cancellata, la griglia di partenza per la gara breve sarà definita dal risultato delle qualifiche di ieri. Quindi bisognerebbe sciogliere il nodo della penalità applicata a Max Verstappen per la sostituzione del cambio che lo ha relegato in terza fila dopo aver surclassato tutti sul giro secco. Se venisse confermata ancora una volta sarebbe Charles Leclerc a partire davanti, scenario che i tifosi della Ferrari si augurano con tutto il cuore, pur consapevole che il campione del mondo in carica di Formula 1 con questa Red Bull vincerebbe a mani basse pure se partisse un giro dopo gli altri.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SPRINT

Naturalmente le sessioni di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming di Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio del Belgio c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, la sprint e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Spa Francorchamps per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video di Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché il Gran Premio del Belgio in chiaro sarà visibile ai non abbonati Sky solamente in differita, con le qualifiche Shootout alle ore 19.00 e la Sprint Race alle ore 20.00. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, SPRINT GP BELGIO 2023: TUTTO PRONTO PER LA SHOOTOUT

Oggi è il giorno della sprint a Spa-Francorchamps, si comincia alle ore 12 con la shootout che definirà la griglia di partenza per la gara breve che si correrà nel pomeriggio. Il maltempo continua a flagellare le Ardenne, dopo aver condizionato le prove libere e una parte delle qualifiche, in questo momento un vero e proprio acquazzone sta allagando la pista. Vedremo se la tabella di marcia sarà rispettata o ci saranno ritardi e slittamenti. Ricordiamo che da queste parti, poche settimane fa, proprio a causa delle avverse condizioni climatiche, un terribile incidente si è portato via il giovane Dilano van’t Hoff, promessa olandese di 18 anni che correva nel campionato di Formula 4, investito dalle altre macchine che non sono riuscite a schivarlo a causa della visibilità pressochè nulla. Una tragedia che – a quattro anni di distanza dalla scomparsa di Antoine Hubert – ha risollevato il tema della sicurezza e di come la zona dell’Eau Rouge – e il successivo rettilineo del Kemmel – sia una delle più pericolose in assoluto. E meno male che il Gran Premio del Belgio era stato anticipato di un mese rispetto alla sua collocazione originaria, con la speranza di trovare un meteo dal sapore più estivo. Invece… {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1, SPRINT GP BELGIO 2023: IL PROGRAMMA DI OGGI

La diretta Formula 1 ci propone oggi, sabato 29 luglio, un appuntamento molto particolare imperniato sulla Sprint Race del Gran Premio del Belgio 2023 sul circuito di Spa Francorchamps, una località mitica per l’automobilismo, sede del dodicesimo Gp del Mondiale di quest’anno, terzo con il format della Sprint Race che per la prima volta è proposta a Spa, grossa novità di un Gran Premio che inoltre è stato anticipato di un mese, passando dalla fine di agosto dopo la pausa alla fine di luglio, ultimo atto prima della pausa. Bisogna subito spiegare il format, che magari non è ancora così noto: quando si corre la Sprint Race, rispetto all’anno scorso sono cambiate diverse cose. La gara breve del sabato infatti non sarà più valida per stabilire la griglia di partenza del Gran Premio della domenica, che anzi è già stata decisa ieri. Questo significa che il sabato è come una parentesi, interamente dedicata alla Sprint Race del pomeriggio.

Infatti al mattino non ci sarà il classico turno di prove libere, bensì le qualifiche (definite Sprint ShootOut perché più brevi di quelle classiche) che serviranno a stabilire la griglia di partenza esclusivamente per la Sprint Race naturalmente, dal momento che per domani già sappiamo tutto. Diamo allora tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 delle sessioni odierne: si comincerà alle ore 12.00 con la Sprint ShootOut, cioè le qualifiche per la Sprint, che saranno suddivise in Q1, Q2 e Q3 come le qualifiche normali, ma con minutaggio più breve per comprimere il tutto in 45 minuti, mentre la Sprint Race, una gara che si disputerà sulla distanza di 15 giri, cioè un terzo del Gran Premio (44 giri domani), assegnerà punti per il Mondiale ai primi otto classificati e avrà inizio alle ore 16.30.

DIRETTA FORMULA 1: LA STORIA DEL GP BELGIO

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo a ripercorrere in breve per quanto possibile la storia del Gran Premio del Belgio. La prima volta a Spa Francorchamps fu nel lontano 1925, trionfo italiano con Antonio Ascari su Alfa Romeo; nei primi anni si alternarono altre edizioni ad anni di interruzioni, ma comunque in breve tempo Spa divenne una classica, tanto che nel 1950 il Gp Belgio fu inserito nel calendario del primo Mondiale della storia, dando gloria a Juan Manuel Fangio e Alberto Ascari, sulle orme del padre, poi anche a Jim Clark con quattro vittorie consecutive dal 1962 al 1965. La pista era però diventata troppo pericolosa, tanto che negli anni Settanta il Gp del Belgio passò per due edizioni a Nivelles e poi a Zolder, dove si corsero dieci edizioni fra il 1973 e il 1984, compresa purtroppo la tragica edizione del 1982 che vide l’incidente mortale di Gilles Villeneuve. Nel 1983 però aveva fatto il suo ritorno la rinnovata pista di Spa Francorchamps, dal 1985 di nuovo sede unica della corsa belga, dove spiccano i cinque successi di Ayrton Senna e i sei ottenuti da Michael Schumacher.

I due campionissimi hanno scritto pagine da leggenda per la diretta Formula 1 sulle colline delle Ardenne: per Schumi la vittoria del 1992 fu la prima in carriera, in totale ne ha ottenute due con la Benetton e quattro con la Ferrari. Ricordiamo anche i quattro successi di Kimi Raikkonen, che in Belgio è allo stesso livello di Lewis Hamilton. Sebastian Vettel invece vanta tre successi in Belgio, compreso quello con la Ferrari nel 2018, seguito l’anno dopo dalla prima vittoria in carriera per Charles Leclerc. Max Verstappen ha vinto due volte a Spa, in modi radicalmente opposti: nel 2021 fu una “non gara” per la pioggia, che nessuno ricorda con piacere; nel 2022 ecco invece un capolavoro leggendario, con rimonta dal quattordicesimo posto sulla griglia di partenza. Tornando però adesso all’attualità, non c’è niente di meglio che cedere la parola alla pista e al cronometro per ammirare chi saprà fare meglio nelle tante curve velocissime di Spa. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 della Sprint ShootOut e della Sprint Race del Gran Premio del Belgio 2023 a Spa Francorchamps sta per cominciare…











