DIRETTA FORMULA 1/ Sprint video streaming live: parla Leclerc, GP Brasile San Paolo 2023 oggi 4 novembre

DIRETTA FORMULA 1: PARLA LECLERC

Mentre aspettiamo che inizi la diretta Formula 1 per un sabato che sarà una sorta di “parentesi” per il Gran Premio del Brasile San Paolo 2023 con la Sprint (e le sue qualifiche) sul circuito di Interlagos, possiamo naturalmente fare il punto su quanto abbiamo già visto ieri, con le prove ufficiali che hanno sancito la pole position di Max Verstappen davanti a Charles Leclerc per la gara di domenica. Ecco allora il commento del pilota monegasco della Ferrari dopo un complicato turno di qualifiche, con il meteo che ci ha messo lo zampino: “Il passo gara non sarà decifrabile prima di domani (oggi, ndR), ci sono non pochi interrogativi”, ha ammesso il ferrarista.

Charles Leclerc aveva poi aggiunto che le condizioni trovate ieri sono state “difficili come quasi mai nella mia carriera. Il circuito era davvero in brutte condizioni a causa del maltempo, non è stato facile prendere le giuste decisioni ma alla fine è andato tutto come volevamo. In questi weekend c’è sempre un grosso punto interrogativo sul passo gara, vedremo come andrà nella sprint del sabato”. Più sfortunato Carlos Sainz, che ha spiegato così il suo ottavo posto: “Non sono stato fortunato per via del tanto vento, che ha ritardato la nostra uscita in pista nella Q3, grandi folate hanno raffreddato le gomme. Uscendo tardi dai box abbiamo sprecato la possibilità di fare un buon giro. Ho chiuso solo all’ottavo posto e tanti piloti che ho battuto nelle sessioni precedenti mi sono arrivati davanti”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SPRINT

Naturalmente le sessioni di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming di Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio del Brasile San Paolo c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, la sprint e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Interlagos per seguire la diretta Formula 1 in streaming video e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video di Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché il Gran Premio del Brasile San Paolo in chiaro sarà visibile ai non abbonati Sky solamente in differita, con le qualifiche Shootout alle ore 19.30 e la Sprint Race alle ore 21.30. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

IL GIORNO DELLA SPRINT

La diretta Formula 1 ci propone oggi, sabato 4 novembre, un appuntamento imperniato sulla Sprint Race del Gran Premio del Brasile San Paolo 2023 (da qualche anno la denominazione ufficiale onora la città) sul leggendario circuito di Interlagos, che sorge appunto nell’immensa megalopoli di San Paolo ed è sede del ventesimo Gp del Mondiale di quest’anno, che è anche il sesto e ultimo con il format della Sprint Race che è ormai “tradizionale” a Interlagos, dove infatti si disputa per il terzo anno consecutivo – cioè tutti quelli da quando sono state introdotte le Sprint. Il format tuttavia ha subito una significativa modifica quest’anno: la Sprint Race infatti non è più valida per stabilire la griglia di partenza del Gran Premio della domenica, che anzi è già stata decisa ieri. Questo significa che il sabato è come una parentesi, interamente dedicata alla Sprint Race del pomeriggio.

Infatti al mattino locale non si disputa il classico turno di prove libere, bensì le qualifiche (definite Sprint ShootOut perché più brevi di quelle classiche) che serviranno a stabilire la griglia di partenza esclusivamente per la Sprint Race. Diamo allora tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 oggi: ci sono quattro ore di fuso orario fra l’Italia e San Paolo, si comincerà alle ore 15.00 italiane con la Sprint ShootOut, suddivisa in Q1, Q2 e Q3 come le qualifiche normali, ma compressa in 45 minuti, mentre la Sprint Race si disputerà sulla distanza di 24 giri, un terzo del Gran Premio (71 giri domani), assegnerà punti per il Mondiale ai primi otto classificati e avrà inizio alle ore 19.30 italiane.

DIRETTA FORMULA 1: LA STORIA DEL GP BRASILE

In attesa di scendere in pista con la diretta Formula 1, ripercorriamo in breve la storia del Gran Premio del Brasile, lunga e gloriosa anche grazie ad alcuni campioni quali Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayrton Senna, per citare solo quelli che hanno conquistato il titolo iridato, adesso invece clamorosamente in Formula 1 mancano piloti verdeoro. La prima edizione del Gran Premio del Brasile nel calendario del Mondiale fu quella del 1973, vinta da Fittipaldi che concesse il bis l’anno successivo. Nel 1975 vinse Carlos Pace, alla cui memoria fu intitolato il circuito dopo l’incidente mortale in aereo che gli tolse la vita nel 1977. La prima vittoria della Ferrari fu nel 1976 grazie a Niki Lauda – fu anche il primo successo di un pilota non brasiliano -, poi per dieci edizioni (nel 1978 e consecutivamente dal 1981 al 1989) la corsa si disputò non ad Interlagos bensì sul circuito di Jacarepagua, nei pressi di Rio de Janeiro. Nell’albo d’oro spiccano le sei vittorie di Alain Prost, di cui però solo l’ultima (nel 1990) ottenuta a Interlagos, dove il pilota più vittorioso è Michael Schumacher grazie ai quattro successi ottenuti nel 1994, 1995, 2000 e 2002.

Ricordiamo l’incredibile vittoria di Giancarlo Fisichella nel 2003, in un Gp flagellato dal maltempo, interrotto in anticipo a causa di troppi incidenti e la cui vittoria fu assegnata al pilota romano solo a distanza di qualche giorno, ma soprattutto le gare del 2007 e del 2008, due dei più clamorosi epiloghi nella storia del Mondiale di Formula 1. Nel 2007 Kimi Raikkonen vinse e riuscì a ribaltare la situazione nella classifica iridata, che alla partenza lo vedeva alle spalle sia di Lewis Hamilton sia di Fernando Alonso, compagni di squadra in McLaren, invece l’anno successivo il Cavallino visse una amara beffa per Felipe Massa, anch’egli vittorioso e ad un passo da una nuova, incredibile rimonta ai danni di Hamilton, che però riuscì a salvarsi solo all’ultimo giro grazie al discusso sorpasso ai danni di Timo Glock che gli permise di piazzarsi al quinto posto, l’ultimo utile per conquistare il Mondiale nonostante la vittoria di Felipe. Infine ricordiamo che le ultime due edizioni, dopo l’interruzione per Covid, hanno sorriso alla Mercedes grazie ai successi di Hamilton nel 2021 e di George Russell l’anno scorso, per ora l’unico della sua carriera. Tornando all’attualità, cediamo la parola alla pista di Interlagos e al cronometro: la diretta Formula 1 della Sprint ShootOut e della Sprint Race del Gran Premio del Brasile San Paolo 2023 sta per cominciare…











