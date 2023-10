Diretta Formula 1/ Sprint Gp Qatar streaming video live: nuovo layout per la pista di Losail (7 ottobre 2023)

DIRETTA FORMULA 1, SPRINT GP QATAR 2023: NUOVO LAYOUT PER LA PISTA DI LOSAIL

In via del tutto eccezionale le qualifiche shootout del Gran Premio del Qatar saranno precedute da una breve sessione di track familiarisation. Nelle ultime ore infatti è stato modificato il layout della pista di Losail, in particolare sono cambiati i track limit in curva 12 e 13 dove i piloti di Formula 1 avranno a disposizione una sede stradale più stretta rispetto alla giornata di ieri. Perché si è giunti a una simile decisione? Ieri, analizzando i dati sugli pneumatici, Pirelli si è accorta che i cordoli danneggiavano in maniera anomala il battistrada, per ragioni di sicurezza si è dovuto quindi correre prontamente ai ripari. E non è finita qui, perché domani in gara è concreta la possibilità di vedere almeno tre soste ai box visto che la casa fornitrice di gomme ha stimato in 20 giri la durata massima di ogni stint. Speriamo che le misure adottate finora siano sufficienti… {agg. di Stefano Belli}

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SPRINT

Naturalmente le sessioni di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming di Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio del Qatar c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, la sprint e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Losail per seguire la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video di Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché il Gran Premio del Belgio in chiaro sarà visibile ai non abbonati Sky solamente in differita, con le qualifiche Shootout alle ore 19.30 e la Sprint Race alle ore 21.30. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, SPRINT GP QATAR 2023: COMINCIANO LE QUALIFICHE SHOOTOUT

La giornata di oggi sarà interamente dedicata alla Sprint: si parte tra pochi minuti con le qualifiche shootout che definiranno la griglia di partenza per la gara “corta” in programma alle ore 19 e 30 italiane sul circuito di Lusail, sede del Gran Premio del Qatar che con ogni probabilità proclamerà Max Verstappen campione del mondo di Formula 1 per la terza volta consecutiva. Un’annata a dir poco trionfale per il figlio di Jos che non ha avuto rivali, e non è un modo di dire: lui e la Red Bull formano al momento un binomio imbattibile, sempre più assetato di vittorie e a caccia di nuovi record da frantumare. Ormai il fuoriclasse olandese corre solamente contro se stesso, gli avversari non esistono più per lui: Sergio Pérez si è letteralmente smarrito dopo un buon inizio e ora sta attraversando un’autentica crisi esistenziale. Lewis Hamilton non è più salito sul gradino più alto del podio da quando la Mercedes ha smesso di dominare i campionati. Charles Leclerc si ritrova tra le mani una Ferrari ingovernabile sulle piste caratterizzate da alto carico aerodinamico e curve veloci (l’esatto contrario di Singapore dove non a caso la Scuderia di Maranello ha avuto grazie al capolavoro tattico-mentale di Carlos Sainz). Fernando Alonso, considerati i 42 anni di età e i limiti della sua Aston Martin, ha già fatto fin troppo… {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1, SPRINT GP QATAR 2023: GLI APPUNAMENTI DI OGGI A LOSAIL

La diretta Formula 1 ci propone oggi, sabato 7 ottobre, un appuntamento molto particolare imperniato sulla Sprint Race del Gran Premio del Qatar 2023 sul circuito di Losail, sede del diciassettesimo Gp del Mondiale di quest’anno, quarto con il format della Sprint Race che per la prima volta è proposta a Losail, dove d’altronde si corre solamente per la seconda volta. Bisogna subito spiegare il format, anche se ormai dovrebbe essere ben noto a tifosi e appassionati: quando si corre la Sprint Race, rispetto all’anno scorso sono cambiate diverse cose. La gara breve del sabato infatti non sarà più valida per stabilire la griglia di partenza del Gran Premio della domenica, che anzi è già stata decisa ieri. Questo significa che il sabato è come una parentesi, interamente dedicata alla Sprint Race del pomeriggio.

Infatti al mattino non ci sarà il classico turno di prove libere, bensì le qualifiche (definite Sprint ShootOut perché più brevi di quelle classiche) che serviranno a stabilire la griglia di partenza esclusivamente per la Sprint Race. Diamo allora tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 oggi: si comincerà alle ore 15.00 italiane con la Sprint ShootOut, suddivise in Q1, Q2 e Q3 come le qualifiche normali, ma compresse in 45 minuti, mentre la Sprint Race si disputerà sulla distanza di 19 giri, un terzo del Gran Premio (57 giri domani), assegnerà punti per il Mondiale ai primi otto classificati e avrà inizio alle ore 19.30. Basta pochissimo per assegnare definitivamente il Mondiale a Max Verstappen: dovrebbe succedere già oggi con la Sprint e sarebbe una nuova pagina di storia scritta dal pilota olandese della Red Bull.

DIRETTA FORMULA 1, LA SECONDA VOLTA DEL GP QATAR

In attesa di scendere in pista per la diretta Formula 1, dobbiamo naturalmente annotare che questa sarà solamente la seconda edizione del Gran Premio del Qatar. Il precedente risale al 2021, poi nel 2022 c’è stata già una interruzione dovuta ai Mondiali di calcio ed è curioso pensare che già quest’anno avrebbe dovuto esserci un nuovo circuito disegnato appositamente per la Formula 1, invece infine si è rimasti a Losail. Due anni fa dominò Lewis Hamilton, che fece doppietta pole position-vittoria: fa impressione pensare che poi avrebbe fatto doppietta anche subito dopo in Arabia Saudita, ma poi nei due anni successivi non ha mai più vinto e ha aggiunto solo un’altra pole position, quest’estate a Budapest. C’è una piccola differenza anche in termini di calendario, due anni fa eravamo già a novembre ed era la terzultima gara, stavolta siamo nella prima metà di ottobre, ma d’altronde ci attenderanno poi altri cinque Gran Premi.

Losail è località ben nota a chi ama pure le due ruote, perché ormai da molti anni il Qatar è sede di Gran Premi del Motomondiale. Per la precisione, a Losail si corre fin dal 2004 il Gran Premio motociclistico del Qatar. Quel primo Gran Premio era passato alla storia per la penalizzazione comminata a Valentino Rossi per aver pulito dalla sabbia la propria piazzola sulla griglia di partenza. Negli anni non sono mancate situazioni particolari: su tutte, lo spostamento al lunedì della gara nel 2009 a causa di un acquazzone nel deserto, mentre nel 2017 la pioggia portò alla cancellazione delle qualifiche e nel 2020 saltò a causa del Covid il Gp per la classe regina, mentre si salvarono Moto3 e Moto2, già a Losail da qualche giorno per i test. A livello agonistico invece spicca su tutto la fantastica tripletta italiana del 2015 con Valentino Rossi vincitore davanti alle Ducati di Andrea Dovizioso e Andrea Iannone. Adesso però torniamo stabilmente alle quattro ruote: la diretta Formula 1 della Sprint ShootOut e della Sprint Race del Gran Premio del Qatar 2023 a Losail sta per cominciare…











