DIRETTA FORMULA 1/ Sprint live video streaming: Leclerc… e l’infarto, GP Usa 2023 Austin (oggi 21 ottobre)

La diretta Formula 1 vivrà un sabato che sarà una sorta di parentesi fra le qualifiche e il Gran Premio, come sempre quest’anno quando c’è una Sprint, allora torniamo a ieri sera e alle qualifiche che hanno dato la pole position del Gran Premio degli Usa 2023 a Charles Leclerc e alla Ferrari, anche se grazie pure ai track limits che hanno tolto il miglior tempo a Max Verstappen sul circuito di Austin. L’olandese della Red Bull aveva beffato per soli cinque millesimi il monegasco della Ferrari, che però è tornato davanti grazie alla cancellazione del tempo dell’iridato, che così è scivolato addirittura in sesta posizione.

Un siparietto molto divertente (con il senno di poi) è quello svelato dallo stesso Charles Leclerc circa la comunicazione via radio con il proprio ingegnere di pista Xavi Marcos: “Ho avuto quasi un attacco di cuore, perché inizialmente dal muretto mi hanno detto ‘track limit’ e solo dopo che il colpevole era Verstappen. Quindi, appena ho sentito che c’era stata un’infrazione dei limiti della pista ho iniziato a prendere a pugni il volante e il mio casco perché pensavo fossi stato io ad aver commesso l’infrazione…”. Stavolta invece la sorte è stata dalla parte della Ferrari e di Charles Leclerc (non capita spesso): le prospettive per il Gran Premio sono intriganti, ma adesso c’è una Sprint alla quale pensare… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SPRINT

Naturalmente le sessioni di oggi per la diretta Formula 1 saranno trasmesse in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming di Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio degli Usa c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, la sprint e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Austin per seguire la diretta Formula 1 in streaming video e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video di Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché il Gran Premio degli Usa in chiaro sarà visibile ai non abbonati Sky solamente in differita, con le qualifiche Shootout alle ore 23.30 e la Sprint Race alle ore 01.30. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

OGGI TUTTO PER LA SPRINT

La diretta Formula 1 ci propone oggi, sabato 21 ottobre, un appuntamento molto particolare imperniato sulla Sprint Race del Gran Premio degli Usa 2023 sul circuito di Austin, in Texas, che è sede del diciottesimo Gp del Mondiale di quest’anno, quinto con il format della Sprint Race che per la prima volta è proposta ad Austin. Si tratta della seconda Sprint consecutiva dopo quella di due settimane fa a Losail, dove Max Verstappen si laureò matematicamente campione del Mondo proprio di sabato, quindi è più facile ricordare il format, anche se ormai dovrebbe essere ben noto a tifosi e appassionati: quando si corre la Sprint Race, rispetto all’anno scorso sono cambiate diverse cose. La gara breve del sabato infatti non è più valida per stabilire la griglia di partenza del Gran Premio della domenica, che anzi è già stata decisa ieri. Questo significa che il sabato è come una parentesi, interamente dedicata alla Sprint Race del pomeriggio (locale).

Infatti al mattino non ci sarà il classico turno di prove libere, bensì le qualifiche (definite Sprint ShootOut perché più brevi di quelle classiche) che serviranno a stabilire la griglia di partenza esclusivamente per la Sprint Race. Diamo allora tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 oggi: ci sono sette ore di fuso orario fra l’Italia e il Texas, si comincerà alle ore 19.30 italiane con la Sprint ShootOut, suddivise in Q1, Q2 e Q3 come le qualifiche normali, ma compresse in 45 minuti, mentre la Sprint Race si disputerà sulla distanza di 19 giri, un terzo del Gran Premio (56 giri domani), assegnerà punti per il Mondiale ai primi otto classificati e avrà inizio alle ore 00.00, cioè alla mezzanotte italiana. In un certo senso, da casa nostra avremo due gare alla domenica…

DIRETTA FORMULA 1: LA STORIA DEL GP USA

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo a ripercorrere la ricca ma tormentata storia del Circus negli Stati Uniti. Ne sono successe di tutti i colori: nel 1950 nacque il Mondiale e fu inserita in calendario la 500 Miglia di Indianapolis, gara però completamente diversa dagli altri Gran Premi tanto da rimanere un corpo estraneo, tolta dal calendario iridato dopo l’edizione del 1960. Nel frattempo, nel 1959 fu introdotto un Gran Premio degli Usa su un circuito adatto alle monoposto di Formula 1, che nel primo anno fu Sebring, nel 1960 Riverside e a partire dal 1961 Watkins Glen, che divenne un appuntamento fisso per molti anni. Nel 1976 raddoppiarono le gare negli Usa: Watkins Glen (vicina a New York) ospitò così il Gran Premio degli Stati Uniti-Est, mentre nella californiana Long Beach fu introdotto il Gran Premio degli Stati Uniti-Ovest, fino al 1983. A Watkins Glen si corse fino al 1980, poi la gara saltò per un anno a causa di problemi economici e tornò nel 1982 a Detroit, dove si corse fino al 1988, dal 1984 con la denominazione di Gran Premio di Detroit. Nel 1981 e nel 1982 ci fu anche un altro appuntamento, il Gran Premio di Las Vegas nell’immenso parcheggio del celeberrimo hotel Caesars Palace. Nel 1984 invece alla gara di Detroit fu affiancato un Gran Premio che si disputò a Dallas.

Dal 1989 al 1991 Phoenix sostituì Detroit, ma continuava a mancare il pubblico, così la Formula 1 abbandonò gli States. Il Gran Premio degli Usa rientrò nel 2000 con il ritorno ad Indianapolis su un tracciato che sfruttava solo in parte il mitico Ovale: una soluzione “ibrida” che durò per otto edizioni fino al 2007, poi una nuova pausa fino al 2012, quando finalmente è arrivato un circuito permanente come Austin che infatti sta finalmente avendo continuità, come in passato era riuscito solo a Watkins Glen. Nelle dieci edizioni della diretta Formula 1 disputate in Texas, abbiamo avuto ben cinque vittorie di Lewis Hamilton (2012, 2014, 2015, 2016 e 2017), feeling straordinario con il Circuit of the Americas. Abbiamo poi il successo di Sebastian Vettel nel 2013 con la Red Bull, quello di Kimi Raikkonen nel 2018 con la sua Ferrari, la vittoria di Valtteri Bottas nel 2019 davanti a Hamilton, lo stop per Covid nel 2020 e le vittoria di Max Verstappen nelle ultime due edizioni. L’anno scorso la Formula 1 ha debuttato anche a Miami, a novembre tornerà a Las Vegas, ma Austin resta fondamentale e ha molto merito in questa “rinascita” a stelle e strisce della Formula 1. Adesso però cediamo la parola alla pista e al cronometro per ammirare chi saprà fare meglio sulle curve del Circuit of the Americas. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 della Sprint ShootOut e della Sprint Race del Gran Premio degli Usa 2023 ad Austin sta per cominciare…











