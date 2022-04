Diretta Formula 1/ Sprint Race e streaming video: cronaca (Gp Emilia Romagna 2022)

DIRETTA FORMULA 1: LA STORIA DEL GP EMILIA ROMAGNA

Stiamo aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Formula 1 per il Gp Emilia Romagna 2022, ma intanto possiamo fare un po’ di storia di questo Gran Premio. Se parliamo del Gp Emilia Romagna, si fa presto a parlarne: le edizioni infatti sono due perché il tracciato di Imola, dopo un’interruzione durata 24 anni, è tornato nel circus di Formula 1 soltanto nel 2020, un anno fortemente segnato dalla pandemia di Coronavirus e nel quale la FIA aveva dovuto rivedere i suoi piani, per esempio introducendo un Gp di Toscana disputato al Mugello. Curiosamente, il Gp Emilia Romagna lo ha sempre vinto chi si è poi laureato campione del mondo.

DIRETTA FORMULA1/ Qualifiche live e streaming video: Verstappen in pole position

Nel 2020 era toccato a Lewis Hamilton tagliare per primo il traguardo, era stata doppietta Mercedes con Valtteri Bottas secondo mentre in terza posizione si era piazzato Daniel Ricciardo ancora su Renault. La pole position, visto che parliamo di qualifiche, l’aveva ottenuta Bottas con giro più veloce in gara di Hamilton. L’anno scorso Hamilton si era preso pole e giro veloce, ma non aveva completato l’hat-trick: la vittoria in gara infatti era andata a Max Verstappen che aveva preceduto il campione del mondo in carica, mentre in terza posizione era arrivato Lando Norris su McLaren. Niente Ferrari sul podio nel Gp Emilia Romagna, ma quest’anno le cose sono ben diverse e la diretta di Formula 1 già da oggi può facilmente raccontare un’altra storia…

DIRETTA FORMULA 1/ Streaming video e Gara live: trionfa Leclerc! (GP Australia 2022)

FORMULA 1 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE SESSIONI

Il weekend della diretta Formula 1 arriva al Gp Emilia Romagna 2022: l’appuntamento di Imola è il quarto in questa stagione. Dobbiamo dire che per tutti gli appassionati della diretta Formula 1 l’appuntamento tradizionale in tv, anche per il Gp Emilia Romagna 2022, riguarda Sky Sport Formula 1 e Sky Sport Uno: canali ai numero 207 e 2021 del decoder della televisione satellitare, sono riservati agli abbonati e manderanno in onda in diretta ogni singolo evento del Motogp nel weekend di Imola. Carlo Vanzini sarà alla telecronaca affiancato dai compagni di viaggio Marc Gené e Roberto Chinchero, dai box arriveranno poi i contributi di Mara Sangiorgio che raccoglierà le interviste mentre le analisi tecniche saranno fornite dalla Sky Sport Tech Room di Matteo Bobbi. Infine, Federica Masolin e Davide Valsecchi saranno i protagonisti dei paddock live che, prima e dopo ogni evento, ci introdurranno agli approfondimenti sul fine settimana della diretta Formula 1.

Diretta Formula 1/ Streaming video e qualifiche live: pole position di Leclerc!

Grande notizia poi per la tv, perché qualifiche sprint (dunque la Sprint Race) e gara della diretta Formula 1 per il Gp Emilia Romagna 2022 saranno anche in chiaro: il canale in questo caso è Tv8, che per questo fine settimana di Imola trasmetterà in diretta i due eventi principali del Motogp (non le prove libere del sabato, come già per ieri) e rappresenteranno allora un piacevole e importante appuntamento. Ricordiamo anche che la diretta Formula 1 è disponibile in streaming video: bisognerà riferirsi a Sky Go che è l’applicazione riservata agli abbonati Sky, in alternativa bisognerà essere clienti di Now Tv ma, almeno per stavolta e dunque per il Gp Emilia Romagna 2022, gli eventi di Imola saranno fruibili anche consultando liberamente il sito www.tv8.it.

DIRETTA FORMULA 1: LA PRIMA SESSIONE DI PROVE

La prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2022 della diretta Formula 1 a Imola è l’ennesima conferma per la Ferrari dell’ottimo stato di forma. In una sfinestra di prove resa complicata dalla pioggia, la F1-75 domina in lungo e in largo, con Leclerc e Sainz che si danno il cambio in testa alla classifica dei tempi prima di piazzare il monegasco davanti a tutti. Riscontri cronometri alla mano, il lavoro del box di Maranello è straordinario, staccando di ben un secondo e quattro decimi l’iridato Verstappen e di oltre tre secondi tutti gli altri piloti in pista. Bene anche le altre motorizzate Ferrari, con le Haas di Magnussen e Schumacher che chiudono col quarto e quinto tempo tra le Red Bull di Verstappen e Perez. In top 10 Alonso, Vettel, Tsunoda e Russell, ma per la Mercedes è stata un’altra sessione con le mani tra i capelli per i continui guai e una prestazione da 18° tempo per Hamilton che sembra non essere ancora entrato in sintonia con la sua W13.

DIRETTA FORMULA 1 : LE QUALIFICHE

Una qualifica da bandiera rossa vede festeggiare la Red Bull di Max Verstappen, che conquista la pole position a Imola davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Prima fila, per l’olandese, arrivata al termine di una sessione ricca di interruzioni già dal Q1, con i problemi di Latifi, poi seguite da quelle di Sainz, Magnussen, Bottas e Norris. A sorridere è appunto l’iridato in Red Bull, che in Sprint proverà a dare del filo da torcere a Leclerc. Seconda fila per Norris e Magnussen, seguiti da Alonso e Ricciardo, mentre Perez, Bottas, Vettel e Sainz seguono nelle altre posizioni in griglia fino alla quinta fila. Dalla sesta, con gran clamore, partirà la Mercedes di Russell, una davanti al Re Nero Hamilton che dovrà partire invece dalla settima dietro a Schumacher e davanti a Zhou. Ennesima qualifica da dimenticare per le Frecce d’Argento, che non vedono più l’uscita dal tunnel di disperazione nel quale sono entrati a inizio stagione.

DIRETTA FORMULA 1: I NUMERI A IMOLA

La diretta di Formula 1 dunque ci conduce a parlare del Gp Emilia Romagna 2022, ma ora facciamo un excursus sui numeri a Imola: come sappiamo questo tracciato è tristemente noto perché nel 1994 persero la vita Roland Ratzenberger e, il giorno seguente, il grande Ayrton Senna nei primi giri della gara. In seguito a quell’incidente e ai processi che seguirono, il Gp San Marino come all’epoca si chiamava fu tolto dal calendario di Formula 1: l’ultimo vincitore resta dunque Michael Schumacher, assoluto dominatore a Imola con ben 7 vittorie, la prima proprio nel 1994 e le altre sei su Ferrari, riportando una rossa a festeggiare in Romagna nel 1999 a 16 anni dal successo di Patrick Tambay, che aveva vinto un anno dopo Didier Pironi.

A Imola ha vinto anche Ralf Schumacher (nel 2001 su Williams) e dunque il Gran Premio è rimasto in famiglia per 6 edizioni consecutive, fino al trionfo di Fernando Alonso nel 2005 (su Renault); Senna ha vinto tre volte (sempre su McLaren), tra i plurivincitori possiamo citare Alain Prost (su McLaren nel 1984 e 1986) e Damon Hill che ha fatto doppietta con la Williams nel 1995 e 1996, gli unici due italiani a imporsi a Imola sono stati Elio De Angelis (nel 1985 su Lotus) e Riccardo Patrese nel 1990 sulla Williams. Tra i costruttori comandano Ferrari e Williams con 8 vittorie; 5 quelle della McLaren, una a testa per Lotus, Benetton e Brabham, che con Nelson Piquet nel 1981 ha vinto la prima gara a Imola.











© RIPRODUZIONE RISERVATA