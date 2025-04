DIRETTA FORMULA 1: AL VIA LA GARA DEL GP ARABIA SAUDITA 2025

Al via la diretta Formula 1 del Gp Arabia Saudita 2025 con Max Verstappen sulla griglia di partenza davanti a tutti, mentre Lando Norris dovrà provare a rimontare dal decimo posto dopo essere finito a muro nell’ultima parte delle qualifiche. Il pilota della Red Bull ha confermato di essere il migliore, anche se la sua monoposto non è attualmente all’altezza delle sue qualità.

Infatti, nonostante la Red Bull sia inferiore alla McLaren, l’olandese sta riuscendo a non far pesare il gap dai rivali, ma deve fare attenzione a Piastri, il favorito per la vittoria, proprio perché la sua monoposto nel passo gara può fare meglio di Verstappen.

Le variabili non mancano, dalle strategie ad eventuali incidenti in pista. Variabili a cui stanno attente Ferrari e Mercedes per provare a inserirsi nella sfida e strappare un posto sul podio. Ma bisogna farsi trovare pronti al momento giusto, ed è un’altra sfida per la Scuderia di Maranello. (agg. di Silvana Palazzo)

DIRETTA FORMULA 1: RED BULL E MERCEDES ROVINANO I PIANI MCLAREN?

Da un lato c’è una Red Bull che resiste, dall’altro c’è una Mercedes che cresce, nel mezzo c’è una McLaren chiamata ad una prova di forza nella diretta Formula 1 oggi, domenica 20 aprile 2025, per il quinto appuntamento del Mondiale, il GP Arabia Saudita 2025 che si corre sul circuito di Gedda a partire dalle 19, orario italiano. Ci sono tutti gli ingredienti per una gara ricca di emozioni, visto che le qualifiche ci hanno regalato una griglia di partenza diversa da quanto si poteva prevedere sulla carta.

Max Verstappen si è preso il nuovo record della pista, ma resta prudente in vista della gara di oggi. In realtà, può dire la sua, visto che con il calo delle temperature diminuisce il margine di vantaggio delle McLaren. Sembrava tutto facile per Piastri e Norris, ma proprio il loro duello potrebbe aver spinto Lando a chiedere troppo in una curva dove è vietato sbagliare, quindi niente uno-due, del resto di facile non c’è proprio nulla in Formula 1. Sorride la Mercedes, che infila le sue monoposto tra le prime cinque, con George Russel e Kimi Antonelli pronti a fare punti importanti e a tentare qualcosa di più. Un capitolo a parte merita invece la Ferrari…

COME SEGUIRE DIRETTA FORMULA 1 GP ARABIA SAUDITA 2025 IN TV E STREAMING VIDEO

Partiamo da una premessa per quanto riguarda la diretta Formula 1 tv e streaming video della gara valida per il Gp Arabia Saudita 2025 di Formula 1: a Gedda si va un’ora avanti rispetto a Roma, per cui è importante annotare bene l’orario di questo appuntamento, che viene trasmesso in esclusiva da Sky, ma sarà visibile anche in chiaro. La gara comincia alle ore 19 italiane, quando in Arabia Saudita saranno le 20.

Per quanto riguarda la messa in onda in chiaro della diretta Formula 1, sarà disponibile su TV8, che trovate sul digitale terrestre al canale 8, e in streaming sul sito dell’emittente, ma alle ore 21:30, in quanto la gara in questo caso viene trasmessa in differita. Il quinto appuntamento della diretta Formula 1 potrà essere seguita su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in 4K, mentre lo streaming video è possibile, oltre che tramite l’applicazione Sky Go, anche con il servizio NOW.

DIRETTA FORMULA 1: FERRARI ANCORA DELUDENTE

La Ferrari ha ridotto i margini dai rivali, ma non sembra poter far meglio di quanto mostrato finora. Ne è consapevole Charles Leclerc, che infatti ha dichiarato che non poteva ottenere di meglio rispetto al quarto posto. Sicuramente alla Scuderia di Maranello sembra mancare il potenziale, ma c’è comunque la speranza di riuscire a conquistare un podio, il primo della stagione. Servirà molto di più nella gara di oggi per riuscire a spuntarla tra McLaren, Red Bull e Mercedes, che sono le tre grandi forze allo stato attuale.

Decisivo sarà il passo gara delle vetture e la capacità di cogliere le opportunità che la diretta Formula 1 potrà regalare, anche perché è un circuito che consente i sorpassi. Lewis Hamilton, dal canto suo, ha parlato di una “qualifica dignitosa”, quindi il suo obiettivo per la gara di oggi è recuperare terreno. A patto di riuscire a maturare ancor più feeling con la vettura. Quello che non manca a Lando Norris, che è chiamato ad una gara in rimonta dopo essere finito a muro in qualifica.