DIRETTA FORMULA UNO: PARTENZA RINVIATA

Comincia ufficialmente la diretta del Gran Premio di Australia di Formula Uno e inizia anche il Mondiale! Al Circuito Albert Park sono partiti tutti con la pioggia e un clima molto particolare. Nel giro di ricognizione incidente per la matricola Hadjar e per questo subito partenza interrotta ed una situazione tutt’altro che semplice per lui, davvero al limite.

Arriva il comunicato ufficiale con la partenza che viene rinviata, ci sarà una nuova partenza alle 15:15 mentre il debuttante Hadjar è il primo pilota ad uscire ufficialmente. Ricordiamo che sarà la McLaren a partire nelle prime posizioni, Lando Norris è in pole position davanti al compagno di squadra Oscar Piastri e al campione del mondo Max Verstappen. Al momento la situazione sta migliorando lentamente, pochi minuti alla partenza (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA FORMULA 1: MCLAREN FAVORITA A MELBOURNE

Oggi è il giorno: domenica 16 marzo con il GP Australia 2025 a Melbourne sancisce il vero ritorno della diretta Formula 1 dopo mesi di parole, presentazioni e test, ma naturalmente anche dopo le indicazioni emerse dai primi due giorni sul circuito dell’Albert Park, ormai uno degli appuntamenti più tradizionali del Mondiale. Le qualifiche in realtà sono state una doccia gelata per la Ferrari, molto lontana da una McLaren che ha dominato sul giro secco ma in difficoltà anche nel confronto con Max Verstappen, che riesce sempre ad andare oltre i limiti di una Red Bull che onestamente non sembra straordinaria.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton dovranno quindi partire dalla quarta fila, uno di fianco all’altro, cercando una rimonta per ottenere almeno il massimo numero di punti possibili. Due variabili potrebbero aiutare: venerdì nelle prove libere il passo gara della Ferrari era sembrato consistente, attenzione poi anche alle previsioni meteo, perché potrebbe esserci il maltempo a rimescolare le carte – d’altronde non sarebbe di certo la prima volta in Australia con un Gran Premio un po’ pazzo ad animare la diretta Formula 1.

ECCO COME SEGUIRE IN STREAMING VIDEO E TV LA DIRETTA FORMULA 1 GP AUSTRALIA 2025

Anno nuovo, modalità “vecchie” per la diretta Formula 1 in tv: gli abbonati a Sky Sport potranno sintonizzarsi sul canale 207, mentre Tv8 proporrà la differita alle ore 14.00. Solo su abbonamento di conseguenza la diretta Formula 1 in streaming video, di nuovo grazie a Sky Go o Now Tv.

DIRETTA FORMULA 1: ORARI E INFORMAZIONI, TUTTO SUL GP AUSTRALIA 2025

Il vero grande problema per la diretta Formula 1 del GP Australia 2025 sarà come al solito il fuso orario che ci separa da Melbourne, motivo per cui la partenza sarà già alle ore 5.00 del mattino italiano – chissà, forse il cattivo risultato della Ferrari in qualifica ci metterà lo zampino indicendo qualcuno a rimanere a letto invece che puntare la sveglia. Il consiglio però è quello di sfidare comunque il sonno, perché ad Albert Park spesso le gare sono emozionanti e potrebbe quindi succedere di tutto sulla distanza dei 58 giri previsti. In fondo la Ferrari ha vinto due volte negli ultimi tre anni, quindi il quadro potrebbe essere meno negativo di quanto possa sembrare.

Certo, sarà difficile recuperare soprattutto nei confronti della McLaren, che ha iniziato il 2025 sulla stessa lunghezza d’onda del finale del 2024. Alla lunga capiremo se Lando Norris e Oscar Piastri saranno davvero pronti per lottare per il Mondiale, ma di certo al momento sono da considerare i favoriti. Max Verstappen in terza posizione potrebbe mettere loro pressione, perché non è mai facile avere alle spalle il fenomeno olandese, bene anche George Russell, che a sua volta si deve testare nei panni di leader della Mercedes. Speriamo di avervi convinti: la diretta Formula 1 varrà la levataccia di primo mattino?