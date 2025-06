Diretta Formula 1 streaming gara GP Austria 2025 Red Bull Ring live video tv: orario, cronaca, podio e vincitore (oggi domenica 29 giugno)

DIRETTA FORMULA 1: UNA DOMENICA IMPERDIBILE AL GP AUSTRIA 2025

In questo bollente inizio d’estate molti cercano il verde delle colline: tra loro anche gli appassionati della diretta Formula 1, perché oggi domenica 29 giugno è il giorno del Gran Premio d’Austria 2025, che promette di regalarci tantissime emozioni sul Red Bull Ring – circuito che ha pure la particolarità di poter avere molti nomi diversi, a partire dalla collocazione fra Zeltweg e Spielberg.

Il dato da cui dobbiamo partire è naturalmente quello delle qualifiche di ieri pomeriggio: scatterà dalla pole position Lando Norris davanti a Charles Leclerc. Per la Ferrari praticamente il massimo possibile, considerando pure che Lewis Hamilton è quarto alle spalle di Oscar Piastri, per cui il Cavallino Rampante è stato l’unico vero avversario della McLaren nella battaglia sul giro secco.

Ci saranno ben 71 giri da percorrere del breve e veloce circuito del Red Bull Ring per arrivare a un totale di 307,018 km, con partenza come sempre alle ore 15.00. I sorpassi sono in genere frequenti, ulteriormente favoriti dal fatto che ci sono tre zone Drs che ricoprono praticamente metà del tracciato sulle colline della Stiria, dove spesso abbiamo assistito a gare divertenti.

Nelle ultime stagioni hanno vinto Charles Leclerc con la Ferrari nel 2022, poi Max Verstappen con la Red Bull nel 2023 e George Russell con la Mercedes un anno fa, in un Gran Premio che in realtà ricordiamo soprattutto per la battaglia fra Max e Lando Norris, finita con un incidente a pochi giri dall’arrivo. Per completare il poker mancherebbe la McLaren e quindi è una possibilità molto concreta nella diretta Formula 1…

FORMULA 1 DIRETTA STREAMING VIDEO TV GP AUSTRIA RED BULL RING: COME VEDERE

La diretta Formula 1 in tv sarà un’esclusiva Sky Sport per gli abbonati, in chiaro su Tv8 avremo la differita con inizio alle ore 18.30; per seguire tutto dal Red Bull Ring ecco pure Sky Go e Now Tv per la diretta streaming video.

DIRETTA FORMULA 1: LA FERRARI INSIDIA LA MCLAREN

Sicuramente la McLaren ha finora dimostrato di essere superiore in Austria e questa è la base di partenza per descrivere cosa attenderci dalla diretta Formula 1. Tanto per fare un esempio, nel Q2 c’è stato un distacco superiore fra il miglior tempo di Norris e il terzo di Leclerc di quello che aveva separato il monegasco dal decimo posto di Andrea Kimi Antonelli. Proprio per questo è da considerare una sorta di “miracolo” sportivo il secondo posto del monegasco davanti a Oscar Piastri, che dal canto suo finora è stato senza dubbio meno brillante di Norris nel corso del weekend austriaco.

La Ferrari comunque è piaciuta anche con Lewis Hamilton e questo fa ben sperare, anche perché nelle prove libere del venerdì erano arrivati segnali incoraggianti circa il ritmo sul passo gara, sebbene anche in questa voce sia la McLaren l’indiscutibile punto di riferimento. La Mercedes, che era partita bene venerdì mattina, sembra lontana parente della versione canadese, mentre Max Verstappen incredibilmente partirà alle spalle di Liam Lawson per una gara tutta in salita. Insomma, la Ferrari potrebbe essere nella diretta Formula 1 di oggi l’unico antidoto al dominio ‘papaya’…