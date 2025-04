DIRETTA FORMULA 1: PIASTRI PRIMO, MA BENE NORRIS

Comincia la diretta del Gran Premio del Bahrain di Formula Uno, quarta prova del Mondiale e circuito che vede Oscar Piastri partire in pole position davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco ha approfittato della penalizzazione occorsa a George Russell, ‘retrocesso’ al terzo posto. Nono posto in classifica invece per Lewis Hamilton che dovrà partire e fare una grossa rimonta. Male anche il campione del mondo che partirà al settimo posto. Si parte!!!

Parte bene Piastri che mantiene il primo posto mentre parte malissimo Leclerc che viene superato sia da Russell che da un ottimo Lando Norris che guadagna diverse posizioni. Male anche Kimi Antonelli che perde qualche posizione e finisce al settimo posto, davanti a Max Verstappen e Lewis Hamilton (Agg. Mario Tramo)

Esclusiva Sky Sport per la diretta Formula 1 in tv, il GP Bahrain sarà visibile anche in diretta Formula 1 streaming video su Sky Go o Now Tv, mentre la differita in chiaro sarà alle ore 21.30 su Tv8.

Anche i dominatori non ridono: la McLaren è la scuderia migliore, ma non tutto fila liscio per i britannici nella diretta Formula 1. Appena una settimana fa abbiamo celebrato la vittoria di Max Verstappen a Suzuka come il successo dell’uomo sulla macchina, oggi domenica 13 aprile è la volta del GP Bahrain 2025 e non tutto finora è andato liscio anche a Sakhir, nonostante la pole position di Oscar Piastri. Prima di ogni altra considerazione, tuttavia, ricordiamo che la partenza della gara sarà alle ore 17.00 italiane, con una distanza di 57 giri da coprire in notturna sul Bahrain International Circuit.

Mettiamo allora sotto la lente d’ingrandimento Lando Norris, che comincia ad avere problemi evidenti con le qualifiche: aveva sbagliato per ben due volte in Cina, compresa la Sprint ShhotOut, è di nuovo rimasto decisamente sotto le aspettative ieri, sesto a fronte della pole position del compagno di squadra. La notizia buona per il britannico è che stavolta nemmeno Max Verstappen ha fatto miracoli, anzi l’olandese scatterà dalla settima casella: dobbiamo allora presentare i potenziali maggiori rivali di Piastri nella diretta Formula 1, con tanta Italia in evidenza.

Sono Mercedes e Ferrari gli inseguitori in primo piano nella diretta Formula 1. Stoccarda certamente può sorridere: George Russell sembra molto a suo agio nel ruolo di capo squadra e sta ottenendo risultati eccellenti, al suo fianco cresce con sorprendente velocità Andrea Kimi Antonelli, ieri quarto nelle qualifiche, che ci sta facendo riscoprire sensazioni ormai lontane, cioè la possibilità di tifare anche per un pilota italiano con ambizioni di primo piano e non solo per la Ferrari, che comunque a sua volta sta mostrando qualche segnale di ripresa, almeno a metà.

In Cina era stato Lewis Hamilton a dare almeno un sorriso al Cavallino Rampante vincendo la Sprint, però poi il nuovo acquisto inglese sembra essersi fermato lì, mentre è Charles Leclerc in crescita, con il quarto posto a Suzuka e adesso un promettente terzo posto nelle qualifiche al Sakhir, quindi con la possibilità di mettere nel mirino quello che potrebbe essere il primo podio stagionale. Certo, il nuovo fondo per ora non ha portato a una “rivoluzione” immediata, ma sarà la gara a darci il primo vero responso sull’eventuale crescita della Ferrari nella diretta Formula 1.