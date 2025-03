DIRETTA FORMULA 1: DISASTRO FERRARI

Termina la diretta del Gran Premio di Cina che si è disputato a Shanghai e ha visto ancora una volta la vittoria della McLaren, protagonista con Oscar Piastri autore di pole e vittoria. Una gara dominata davanti al compagno di squadra Lando Norris con George Russell che completa cosi un podio targato McLaren e Mercedes. Buona prova di Verstappen che ottiene il massimo con un quarto posto.

Il campione del mondo scavalca Hamilton a causa di una strategia sbagliata mentre arriva al sorpasso di Leclerc in pista con il monegasco nel finale in netta difficoltà. Ancora una volta prova deludente per le Ferrari che non vanno oltre la quinta e la sesta posizione, subito dietro Ocon davanti a un buon Antonelli che recupera e termina cosi all’ottavo posto in classifica. Completano la classifica a punti Albon e Bearman (Agg. Mario Tramo)

COME POSSIAMO SEGUIRE IN STREAMING VIDEO E TV LA DIRETTA FORMULA 1 GP CINA 2025?

La differita in chiaro su Tv8 sarà alle ore 14.00, per il resto ecco che la diretta Formula 1 in tv sarà, come sempre alla domenica, un’esclusiva Sky Sport, compresa la diretta Formula 1 in streaming video tramite Sky Go o Now Tv.

DIRETTA FORMULA 1: ULTIMI GIRI DELLA GARA

Prosegue la diretta del Gran Premio di Cina a Shanghai e mancano ormai meno di una decina di giri al termine. Hamilton ha cambiato strategia e si è messo a caccia di Leclerc e specialmente Verstappen, va un secondo meglio rispetto agli altri. Davanti Piastri ha circa 5 secondi di vantaggio rispetto a Norris e dietro c’è Russell. Ma non c’è grande divario tra le auto.

Mancano pochi giri al termine e Hamilton guadagna sempre meno su Verstappen, la strategia rischia cosi di non pagare. Leclerc invece è ormai quarto mentre Super Max, il campione olandese, sembra avvicinare Leclerc in classifica. Le posizioni sembrano essere ormai stabilizzata con solo Leclerc che rischia la posizione rispetto a Verstappen (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA FORMULA 1: HAMILTON CAMBIA STRATEGIA

Continua la diretta del Gran Premio di Cina a Shanghai con la McLaren di Oscar Piastri che sta quasi facendo un Gran Premio in solitaria rispetto ai suoi rivali, davanti al compagno di squadra Lando Norris mentre molto più dietro c’è la Mercedes di George Russell e dietro ci sono Charles Leclerc e Lewis Hamilton con il britannico che prova a reagire.

Leclerc dopo esser stato attaccato qualche giro perde terreno rispetto a Russell ed anche Hamilton sembra avvicinarsi un pò. Pit stop di Hamilton che usa una strategia diversa rispetto agli altri e prova a recuperare rispetto ai rivali. Mancano 15 giri al termine e il britannico sembra l’unico ad avere usato strategie rispetto agli altri. Davanti comanda sempre la McLaren (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA FORMULA 1: FERRARI A CACCIA DI RUSSELL

Prosegue la diretta del Gran Premio di Cina con un ribaltone in casa Ferrari. Ordine di scuderia e Hamilton fa passare Leclerc e ora è lui a mettersi a caccia del terzo posto di Russell. Davanti è dominio McLaren con Piastri in controllo davanti a Norris mentre Russell è al terzo posto. Male Verstappen, sesto ma sempre piuttosto lontano rispetto a tutta la concorrenza.

Leclerc resta attaccato a Russell, sembra più veloce ma fatica ad attaccarlo ed anzi negli ultimi giri ha commesso qualche errore di troppo. Intanto Piastri guida senza problemi il Gran Premio ed un ampio margine rispetto ai rivali. La Ferrari è a caccia dal podio e si inizia a pensare a qualche strategia diversa rispetto alla concorrenza (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA FORMULA 1: DOMINIO MCLAREN

Continua la diretta del Gran Premio della Cina con la maggior parte dei team impegnati a fare i primi pit stop. Il primo ad entrare è Kimi Antonelli, poi lo seguono Verstappen e Hamilton e pian piano lo fanno tutti. Gli ultimi a fare il pit stop sono Norris e Leclerc con Norris che perde una posizione e rischia di perdere terreno rispetto al compagno di squadra.

Piastri ora è al primo posto, Norris ha superato con un bel sorpasso Russell mentre al secondo posto c’è al momento Albon che ancora deve fermarsi. Russell solo al quarto posto con dietro Hamilton e Leclerc. Il monegasco sembra andare meglio rispetto al compagno di squadra mentre intanto Norris supera Albon e al momento è doppietta McLaren (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA FORMULA 1: MCLAREN ALL’ATTACCO, ANSIA LECLERC

Prosegue la diretta del Gran Premio della Cina a Shanghai con un pò di paura per la situazione di Charles Leclerc. Il pilota monegasco si è toccato con Hamilton all’inizio e cosi ora c’è da controllare le condizioni della sua auto e se ha avuto o meno problemi. Intanto Piastri prova ad andare in fuga rispetto al suo compagno di squadra Lando Norris, dietro c’è da registrare il ritiro di Fernando Alonso.

Le McLaren sembrano andare in più rispetto alle altre ma in questa gara molto si deciderà dall’usura delle gomme. L’azzurro Kimi Antonelli è al settimo posto, subito dietro a Verstappen e sembra pronto a pressarlo. Intanto si valuta se Leclerc deve rientrare per cambiare l’ala o meno, passati i primi dieci gara del Gran Premio (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA FORMULA 1: BUONA PARTENZA DI NORRIS E HAMILTON

Comincia la diretta del Gran Premio di Cina, secondo evento del Mondiale di Formula Uno, un mondiale che vede tanta attesa e con i tifosi della Ferrari che hanno grandi speranze, specialmente dopo la vittoria nella Gara sprint di Lewis Hamilton. In pole position parte Lando Piastri – alla prima pole in carriera – davanti a e Lando Norris. Gara difficile per le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc che partono dalla terza fila. Si parte!

Subito grande partenza di Norris che supera Piastri mentre Russell scivola al terzo posto. Guadagnano una posizione le Ferrari con Hamilton e Leclerc che si portano al quarto e al quinto posto mentre perde terreno Verstappen, ora solo al sesto posto. Intanto Hamilton subito alle calcagna dell’ex compagno di squadra Russell, subito gran partenza (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA FORMULA 1: UNA GARA APERTA A MOLTI SCENARI A SHANGHAI

Siamo molto curiosi di scoprire cosa ci riserverà la diretta Formula 1 oggi, domenica 23 marzo, in occasione del GP Cina 2025 sul circuito di Shanghai, perché finora abbiamo avuto indicazioni spesso contraddittorie fra loro. Una certezza è la forza della McLaren, con i due piloti però che si alternano negli errori: in Australia aveva vinto Lando Norris mentre un grave errore in gara aveva relegato al nono posto Oscar Piastri, in Cina invece è stato il britannico a sbagliare in entrambe le qualifiche, con l’australiano invece secondo nella Sprint e poi autore della pole position.

Da Shanghai arrivano invece sprazzi di miglioramento della Ferrari, soprattutto grazie a Lewis Hamilton, primo nella Sprint ShootOut e poi vincitore della gara breve del sabato, sebbene poi le qualifiche per il Gran Premio abbiano di nuovo un po’ raffreddato gli entusiasmi, con il britannico e Charles Leclerc appaiati in terza fila. Presentati i protagonisti più attesi, ricordiamo che la partenza avrà luogo alle ore 8.00 italiane e che ci saranno da percorrere 56 giri del Shanghai International Circuit, con Oscar Piastri appunto in pole position per la prima volta in carriera e George Russell al suo fianco.

DIRETTA FORMULA 1: GP CINA 2025, TANTI PROTAGONISTI IN COPERTINA

Abbiamo detto di un Oscar Piastri che vuole mettere in crisi la leadership di Lando Norris in McLaren e delle prospettive di una Ferrari in crescita rispetto a Melbourne, ma che deve comunque migliorare ancora, nella diretta Formula 1 ci saranno comunque anche diversi altri possibili protagonisti, a cominciare da un George Russell bravissimo a conquistare la prima fila al fianco di Piastri. La Mercedes sta facendo molto bene in questo primo scorcio della nuova stagione e il britannico sembra trovarsi molto suo agio nei panni del capitano, con il nostro Andrea Kimi Antonelli che sta a sua volta molto ben figurando.

C’è poi Max Verstappen che è sempre in agguato: secondo in Australia, terzo nella Sprint di ieri, oggi scatterà dalla quarta casella e sicuramente sarà una minaccia per tutti. Curiosamente, nella galassia Red Bull sono le due Racing Bulls che potrebbero fare da “aiutanti” dell’olandese, dal momento che Isack Hadjar e Yuki Tsunoda sono entrambi nella top 10, mentre Liam Lawson sembra essere stato colpito dalla “maledizione” del secondo di Max. Di certo i temi sono numerosi per la diretta Formula 1, quali indicazioni ci darà il GP Cina 2025 su questo Mondiale appena nato?