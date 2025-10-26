Diretta Formula 1 gara GP Città del Messico 2025 live streaming video tv: orario e vincitore, cronaca e risultati oggi, domenica 26 ottobre.

DIRETTA FORMULA 1 GARA GP CITTÀ DEL MESSICO 2025: CHE CHANCE PER NORRIS

Lando Norris potrebbe dare una svolta all’intero Mondiale, questo sarà il tema di spicco nella diretta Formula 1 del GP Città del Messico 2025 oggi, domenica 26 ottobre, perché le qualifiche di ieri hanno creato una situazione che il pilota britannico della McLaren forse non avrebbe nemmeno osato immaginare alla vigilia del weekend all’Autódromo Hermanos Rodríguez.

DIRETTA FORMULA 1/ Pole di Norris! Leclerc e Hamilton dietro! Gp Città del Messico 2025 (oggi 25 ottobre)

Questa occasione d’oro andrà sfruttata da Norris dalle ore 21.00 italiane di stasera, orario della partenza della gara che si svilupperà poi sulla distanza di ben 71 giri, dal momento che il circuito di Città del Messico è piuttosto breve e misura appena 4,304 km. Può sognare anche la Ferrari, della quale parleremo più ampiamente fra poco e che per il momento ci interessa per il ruolo di possibile “arbitro” nella contesa iridata.

Diretta Formula 1/ Prove libere streaming video tv GP Città del Messico 2025: Verstappen al top! (24 ottobre)

Infatti le due monoposto di Maranello e anche la Mercedes di George Russell si sono infilate fra Lando Norris e i suoi rivali per il titolo, a cominciare da Max Verstappen, che scatterà dalla quinta casella e di conseguenza oggi potrebbe avere maggiori difficoltà nel dare seguito alla straordinaria rimonta avviata dal campione in carica da Monza in poi.

Il tema principale della diretta Formula 1 potrebbero però essere le difficoltà di Oscar Piastri, che è stato ottavo nelle qualifiche e dopo il pessimo Gran Premio di Austin rischia di raccogliere ben poco a Città del Messico e potenzialmente anche di ritrovarsi dietro a Norris in classifica, il che sarebbe un duro colpo anche per le gerarchie interne alla McLaren.

DIRETTA FORMULA 1/ Domina Verstappen, Norris e Leclerc sul podio! (Gp Usa 2025 Austin, oggi 19 ottobre)

FORMULA 1 DIRETTA STREAMING VIDEO TV GP CITTÀ DEL MESSICO 2025: COME VEDERE LA GARA

La diretta Formula 1 in tv per il GP Città del Messico 2025 sarà un’esclusiva di Sky Sport per i suoi abbonati, anche con Sky Go e Now Tv per la diretta streaming video. In chiaro avremo invece alle ore 22.30 la differita su Tv8.

DIRETTA FORMULA 1: GRANDI SPERANZE PER LA FERRARI

La Ferrari però non punta solamente a fare da arbitro nelle contese altrui, perché oggi nella diretta Formula 1 deve sfruttare una situazione che raramente è stata così favorevole nella tormentata stagione 2025. Forse sarà l’effetto Città del Messico, luogo dell’ultima vittoria del Cavallino Rampante, firmata un anno fa da Carlos Sainz, ma certamente il sabato è stato eccellente, con Charles Leclerc secondo e quindi in prima fila di fianco a Norris e subito dietro Lewis Hamilton, che scatterà dalla terza casella della griglia di partenza messicana.

L’obiettivo quindi deve essere come minimo il podio, magari con entrambi i piloti e chissà, potrebbe essere la volta buona per sognare anche più in grande, magari approfittando della pressione che sarà tutta sulle spalle di Norris, che in passato ha già dimostrato di non riuscire sempre a sopportarla nel migliore dei modi. Già Austin aveva portato un sorriso con il terzo posto di Leclerc davanti a Hamilton, in Messico le posizioni di partenza dei due piloti della Rossa sono ancora migliori e allora almeno per una volta si potrebbe sognare anche in questo difficile 2025, per colorare la diretta Formula 1 di rosso almeno una volta…