DIRETTA FORMULA 1: VERSTAPPEN TRIONFA, OK LA FERRARI

Termina la diretta del Gran Premio di Formula Uno di Emilia Romagna ed a Imola è ancora una volta Max Verstappen a vincere e lanciare un chiaro messaggio in chiave Mondiale. Bella vittoria dell’olandese che recupera punti in classifica e domina praticamente dall’inizio alla fine, terminando davanti a Lando Norris e Oscar Piastri, finendo cosi nei primi tre. Buona prova dopo le difficoltà iniziali della Ferrari.

Lewis Hamilton si ritrova a concludere al quarto posto, davanti ad Albon e Charles Leclerc che compie una bellissima gara ma è sfortunato con i Pit Stop e la Safety Car e termina al sesto posto. Il monegasco lascia superare Albon dopo un episodio contorto ma alla fine chiude con una prestazione positiva nonostante tutto. Nel Mondiale è sempre lotta a tre con le due McLaren davanti a Verstappen ed è una lotta molto interessante (Agg. Mario Tramo)

FORMULA 1 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP

Imola porta una splendida notizia per la diretta Formula 1 in tv, perché oltre ai canali su abbonamento di Sky Sport avremo anche la visione in chiaro su Tv8; raddoppia anche la diretta streaming video dell’evento, grazie ai rispettivi servizi delle due emittenti.

DIRETTA FORMULA 1: LECLERC IN DIFFICOLTA’

Continua la diretta del Gran Premio di Emilia Romagna, ad Imola, e c’è un’ottima prova delle Ferrari che sono in grande rimonta con Hamilton e Leclerc rispettivamente al quinto e al sesto posto che provano a superare Albon. Le prime posizioni vedono Max Verstappen con un grandissimo vantaggio su Lando Norris e Oscar Piastri.

Si ferma la vettura di Antonelli che si ritira e vanno ai box quindi Verstappen, Norris ed Hamilton si fermano. Piastri non si ferma e supera Norris, ma intanto c’è la Safety Car. Non si ferma Leclerc che ora ha le gomme più consumate rispetto agli altri, safety car ed ora partono tutti da posizione ravvicinata (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA FORMULA 1: FERRARI IN RIPRESA

Prosegue la diretta del Gran Premio di Formula Uno di Imola e la Virtual Safety car arriva a causa dello stop di Ocon e cambia i piani della gara. Sfruttano l’occasione Verstappen, Norris e Antonelli mentre resta danneggiato Leclerc che vede vanificarsi il suo piano iniziale e deve fermarsi nuovamente. La classifica ora è uscita rivoluzionata.

Verstappen è davanti in classifica con una ventina di secondi su Lando Norris, terzo Albon con Piastri che insegue e punta al sorpasso. Dietro Hamilton supera Kimi Antonelli al sesto posto e insegue attentamente. Leclerc dietro ad Antonelli mentre Hamilton si porta al quinto posto e continua a girare record (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA FORMULA 1: PIASTRI SCATENATO

Prosegue la diretta del Gran Premio di Formula Uno dell’Emilia Romagna, evento che si tiene ad Imola. Bella strategia della Ferrari con Leclerc che anticipa tutti ai box e realizza un Undercut, gara all’attacco costantemente ed il pilota ha infilato un paio di interessanti sorpassi. Stessa sorte per Oscar Piastri che con strategia simile lavora alla rimonta.

Davanti Verstappen ha ora accumulato un bel vantaggio, 9 secondi su Norris e 20 invece su Albon con i rivali che sono abbastanza dietro. Hamilton sesto e sempre abbastanza attaccato ad Antonelli mentre arriva Piastri (con una sosta in più) che supera in poco tempo sia Lewis che Kimi Antonelli. Piastri tenta la rimonta (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA FORMULA 1: LECLERC PROVA L’UNDERCUT

Prosegue la diretta del Gran Premio di Imola e dopo una grande battaglia durata quasi due giri Norris riesce a superare Russell e portarsi al terzo posto. Intanto decisione abbastanza a sorpresa di Leclerc che anticipa tutti con una sorta di Undercut e va subito ai Box, lo segue Russell che si porta però dietro al monegasco. Leclerc spinge a più riprese.

Segue la strategia di Leclerc anche Oscar Piastri mentre continuano davanti Verstappen e Norris. Al momento classifica rivoluzionata dai pit stop, Verstappen in testa davanti a Norris e ad Albon. In ripresa Kimi Antonelli che si porta cosi al quinto posto, di poco davanti a Lewis Hamilton che è anch’egli rimasto in gara (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA FORMULA 1: NORRIS ALL’ATTACCO

Prosegue la diretta del Gran Premio d’Emilia Romagna a Imola con Max Verstappen in vetta alla classifica davanti a Piastri e Russell e Norris con questi ultimi due che perdono un pò di terreno. Dietro sorpasso di Leclerc ai danni di Gasly con quest’ultimo che esce fuori pista e quindi c’è una situazione comunque da monitorare. Hamilton resta al dodicesimo posto in classifica.

I primi giri vedono Verstappen davanti a Piastri con Russell ad un paio di secondi di Russell e Norris sta provando a disturbare il britannico della Mercedes. Si procede quasi a fila indiana e senza possibilità di sorpasso con ognuno che ha ancora il DRS. Verstappen e Piastri sono avanti mentre Norris attacca Russell (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA FORMULA 1: SUBITO SORPRESA IN VETTA

Comincia la diretta del Gran Premio dell’Emilia Romagna ad Imola e c’è un’atmosfera fantastica in Italia con Oscar Piastri che parte in pole davanti a Max Verstappen e George Russell. Solo quarto Lando Norris mentre partono nettamente dietro le Ferrari, addirittura all’undicesimo e al dodicesimo posto in classifica. E siamo pronti, si parte!

Grandissima partenza di Max Verstappen che supera Piastri con un sorpasso monumentale e prova subito a scappare via! Restano dietro Russell e Norris mentre restano ancora indietro le Ferrari, Leclerc al decimo posto e addirittura Hamilton al tredicesimo posto in classifica, subito dietro a Kimi Antonelli. Problema per Ocon intanto che si ferma per un pit stop subito (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA FORMULA 1: LA FERRARI DEVE RISCATTARSI A IMOLA

Peggio di quanto visto ieri è difficile che vada per l’Italia, ci potremmo aggrappare a questo auspicio in vista della diretta Formula 1: le emozioni non sono mancate, per merito soprattutto di Oscar Piastri e Max Verstappen, ma essendo a Imola per il GP Emilia Romagna 2025, è purtroppo inevitabile sottolineare che peserà come un macigno il fatto che entrambe le Ferrari e anche Andrea Kimi Antonelli ieri pomeriggio sono stati eliminati già nel corso del Q2 di qualifiche molto tormentate e concluse con circa mezz’ora di ritardo a causa in particolare di due incidenti.

Rendiamo però merito a chi sta facendo meglio di tutti quest’anno nella diretta Formula 1, cioè appunto Piastri e Verstappen. L’australiano sta sempre più prendendo il sopravvento su Lando Norris nel duello in casa McLaren che potrebbe anche decidere le sorti del titolo mondiale, mentre l’olandese è la dimostrazione che il talento del pilota può regalare capolavori anche nella Formula 1 contemporanea. Speriamo allora di riuscire comunque a divertirci lungo i 63 giri dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, con la partenza che sarà fissata come sempre alle ore 15.00 del pomeriggio.

DIRETTA FORMULA 1: CHI RIDE E CHI PIANGE NEL GP EMILIA ROMAGNA 2025

Insomma, raramente come oggi si è potuto dire con assoluta certezza che i due piloti più felici nella diretta Formula 1 siano quelli che scatteranno dalla prima fila. Piastri vede in quarta posizione Norris e punta a un ulteriore allungo sul compagno di squadra britannico, che rischia di andare in crisi anche psicologica vedendo Piastri sempre davanti a lui. Verstappen vince meno che in passato, ma ha guadagnato ulteriore stima ed ammirazione, perché adesso è davvero impossibile negare, anche per i suoi detrattori, quanto sia grande il talento dell’olandese, anche se forse il 2025 sarà l’anno che porrà fine al suo regno.

In difficoltà invece c’è ovviamente Norris e soprattutto la Ferrari, perché non raggiungere il Q3 con alcun pilota proprio a Imola è una batosta pesantissima da digerire, ancora di più se si pensa che ben sette scuderie hanno portato almeno un loro pilota in top 10 ieri. Le uniche due scuderie che hanno avuto entrambi i propri rappresentanti alle spalle della Ferrari sono state Kick Sauber e Haas, cioè i team che hanno i propulsori di Maranello. Difficile immaginare un sabato peggiore sotto il gradevole sole di Imola, oggi ci sarà almeno una reazione d’orgoglio del Cavallino Rampante?