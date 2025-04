DIRETTA FORMULA 1 GP GIAPPONE 2025: VERSTAPPEN IN LOTTA

Continua la diretta del Gran Premio di Giappone con la McLaren che sembra iniziare a rosicchiare qualcosa a Verstappen. Ora posizioni stabili con tutti i primi dieci con almeno un secondo sul pilota che lo precede. Particolarmente in forma Piastri che colleziona giri record e mette nel mirino gli avversari.

Al momento fase di stallo per i piloti e sembra essere vicina ad aprirsi la finestra per i pit stop; Ferrari che non riescono a incidere con Leclerc quarto ed Hamilton stabile al settimo posto. Nonostante le gomme hard Lewis non riesce ad avvicinare Kimi Antonelli mentre intanto iniziamo già a intravedere i primi pit stop della gara (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA FORMULA 1 GP GIAPPONE 2025: HAMILTON AGGRESSIVO

Prosegue la diretta del Gran Premio di Giappone a Suzuka con Verstappen che pian piano prova ad allungare su Norris e Piastri con quest’ultimo attaccato al compagno di squadra. Leggermente dietro Leclerc mentre Hamilton è più aggressivo ed ha subito superato Hadjar ed ora sembra mettere nel mirino Kimi Antonelli.

Verstappen guadagna due o tre decimi al giro su Norris, non sembra un Gran Premio dove possono esserci molti sorpassi e nelle prime posizioni c’è grande equilibrio con Verstappen che ha solo due secondi di Norris e dietro sono uno attaccato all’altro. Leclerc dista ora circa 1 secondo e 7 rispetto a Oscar Piastri mentre ha abbastanza attaccato George Russell. Si prosegue all’insegna dell’equilibrio (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA FORMULA 1 GP GIAPPONE 2025: FERRARI STABILI DIETRO

Comincia la diretta del Gran Premio di Giappone, terzo appuntamento di questa stagione di Formula Uno. A Suzuka parte in pole il campione del mondo Max Verstappen, in pole per pochissimo davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Le Ferrari partono con il quarto posto di Charles Leclerc e l’ottavo di Lewis Hamilton, apparso in difficoltà. C’è appena stato il giro di prova ed ora finalmente si parte!

Verstappen mantiene la posizione su Norris e Piastri e nelle prime dieci posizioni non cambia praticamente nulla. Restano sulle stesse posizioni Leclerc ed Hamilton e si crea una lunga fila di auto. Hamilton prova subito ad insidiare Hadjar mentre Leclerc resta abbastanza dietro rispetto ai primi tre che sembrano voler creare subito un primo piccolo solco (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA FORMULA 1: MAX VERSTAPPEN ALLA RICERCA DEL “MIRACOLO”

Nelle qualifiche l’uomo ha vinto sulle macchine, staremo a vedere cosa potrà accadere a Suzuka nel giorno decisivo per la diretta Formula 1, cioè naturalmente nella gara per il Gran Premio del Giappone 2025. Infatti ci sarà Max Verstappen davanti a tutti, il campione del Mondo ha firmato una pole position che era difficile da prevedere considerata la superiorità tecnica della McLaren, ma adesso dovrà resistere sulla distanza dei 53 giri della corsa, la cui partenza è fissata alle ore 7.00 italiane di stamattina, domenica 6 aprile.

Non ce ne vogliano Lando Norris e Oscar Piastri, che sicuramente sono due eccellenti piloti, però la classe di Max Verstappen è certamente a un livello superiore: con la Red Bull negli ultimi mesi prima è “affondato” Sergio Perez, poi è durato due sole gare Liam Lawson e adesso la sofferenza tocca a Yuki Tsunoda, sembra una macchina con la quale è impossibile ottenere qualcosa se non ti chiami Max Verstappen, anche se nella diretta Formula 1 potrebbe ovviamente essere più difficile tenere dietro le McLaren sulla distanza del Gran Premio completo, considerati i precedenti stagionali e anche il differente passo mostrato venerdì nelle prove libere.

DIRETTA FORMULA 1: IL PUNTO SULLA FERRARI A SUZUKA

Ieri la differenza è riuscita a farla anche Charles Leclerc nella diretta Formula 1, in questo caso la notizia è particolarmente interessante perché il termine di paragone si chiama Lewis Hamilton e perché in Cina era stato l’inglese a fare meglio, almeno nelle qualifiche Sprint e poi nella successiva gara breve. Ieri invece in casa Ferrari è stato il monegasco a rifilare oltre tre decimi al compagno di squadra, motivo per cui Leclerc si è preso una seconda fila di rilevante valore tecnico, riuscendo a precedere anche le due Mercedes.

Amarezza invece per Hamilton, che oltre alle monoposto della sua vecchia scuderia si troverà davanti anche il giovanissimo Isack Hadjar della Racing Bulls, per cui scattando dall’ottava casella la sua gara potrebbe essere ben più difficile. Ci potrebbe essere qualche piccolo segnale di ripresa, quindi, però sempre restando a distanza dalla McLaren e dal fenomeno Verstappen: il giudizio non può ancora essere positivo, sperando che magari arrivino notizie positive già oggi dalla diretta Formula 1 per la Ferrari…